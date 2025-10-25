Életet menthet, ha idejében felismered a végbélrákot – ezek a jelei

A végbélrák a vastagbél utolsó szakaszát érinti, és az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat Magyarországon is. Leginkább az 50 év felettiek körében fordul elő, de egyre több fiatalnál is diagnosztizálják. A betegség kialakulása hosszú folyamat, amely során a jóindulatú polipok fokozatosan rákos elváltozássá alakulhatnak. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és az időben végzett szűrővizsgálat.
A végbélrák kezdetben alattomos, sokszor semmilyen panaszt nem okoz. A szakértők szerint az első jelek közé tartozhat a székelési szokások megváltozása – a korábbinál gyakoribb vagy ritkább székletürítés –, valamint a véres széklet vagy nyákos váladékozás. Gyakori a vékony, ceruzaalakú széklet, amely arra utal, hogy a daganat szűkíti a végbél üregét.
A betegek mintegy felénél jelentkezik fáradékonyság, vashiányos vérszegénység vagy megmagyarázhatatlan fogyás, ami arra utal, hogy a szervezet hosszabb ideje küzd a betegséggel. Fontos figyelmeztető jel lehet az is, ha a székletürítés után az az érzés marad, hogy a végbél nem ürült ki teljesen.
A szakértők hangsúlyozzák: ezek a tünetek nem mindig jelentenek rákot, de ha néhány hétnél tovább fennállnak, mindenképpen gasztroenterológiai vizsgálat javasolt.
A végbélrák kialakulásának hátterében több tényező is állhat. A genetikai hajlam mellett az állati zsírokban gazdag, rostszegény étrend, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is növeli a kockázatot.
A szakmai irányelvek szerint azoknál, akiknek a családjában már előfordult vastag- vagy végbélrák, a betegség kockázata kétszer-háromszor magasabb. A gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa, Crohn-betegség) szintén hajlamosíthatnak rá.
A szakértők szerint a betegség megelőzése a tudatos életmóddal kezdődik: rostban gazdag táplálkozás, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona és megfelelő folyadékbevitel segíti a bélrendszer egészséges működését.
A korai felismerés legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, elsősorban a kolonoszkópia, amely során a vastag- és végbél teljes hosszát megvizsgálják. Az eljárás során a polipok azonnal eltávolíthatók, így megelőzhető a rosszindulatú elváltozás kialakulása.
A végbélrák diagnózisa képalkotó vizsgálatokkal (CT, MRI) és szövettani elemzéssel erősíthető meg. A kezelés a daganat stádiumától függően történhet: sebészi beavatkozással, sugárkezeléssel, illetve kemoterápiával.
A szakértők szerint a korán felismert esetek 90 százaléka sikeresen gyógyítható. A műtéti technikák és célzott terápiák fejlődésének köszönhetően ma már sok beteg teljes életet élhet a kezelések után is.
A végbélrák tehát nem csak időskori betegség, és nem is feltétlenül végzetes. A legfontosabb üzenet: ne várjunk a tünetekre. Az időben végzett szűrés és a rendszeres orvosi kontroll a legbiztosabb védelem – mert a korai felismerés valóban életet menthet.
