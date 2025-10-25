BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Életet menthet, ha idejében felismered a végbélrákot – ezek a jelei

Életet menthet, ha idejében felismered a végbélrákot – ezek a jelei

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 16:15
végbélrákdaganat
A végbélrák sokáig rejtve maradhat, mert kezdetben alig okoz tüneteket. A szakértők szerint a rendszeres szűrés és az apró jelek felismerése döntő fontosságú: ha időben felfedezik, a végbélrák gyógyítható.
Zedna Life
A szerző cikkei

A végbélrák a vastagbél utolsó szakaszát érinti, és az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat Magyarországon is. Leginkább az 50 év felettiek körében fordul elő, de egyre több fiatalnál is diagnosztizálják. A betegség kialakulása hosszú folyamat, amely során a jóindulatú polipok fokozatosan rákos elváltozássá alakulhatnak. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és az időben végzett szűrővizsgálat.

Végbélrák illusztrációja egy modellen
A végbélrák sokáig észrevétlen marad.
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

A végbélrák korai tünetei

A végbélrák kezdetben alattomos, sokszor semmilyen panaszt nem okoz. A szakértők szerint az első jelek közé tartozhat a székelési szokások megváltozása – a korábbinál gyakoribb vagy ritkább székletürítés –, valamint a véres széklet vagy nyákos váladékozás. Gyakori a vékony, ceruzaalakú széklet, amely arra utal, hogy a daganat szűkíti a végbél üregét.

A betegek mintegy felénél jelentkezik fáradékonyság, vashiányos vérszegénység vagy megmagyarázhatatlan fogyás, ami arra utal, hogy a szervezet hosszabb ideje küzd a betegséggel. Fontos figyelmeztető jel lehet az is, ha a székletürítés után az az érzés marad, hogy a végbél nem ürült ki teljesen.

A szakértők hangsúlyozzák: ezek a tünetek nem mindig jelentenek rákot, de ha néhány hétnél tovább fennállnak, mindenképpen gasztroenterológiai vizsgálat javasolt.

Mi okozhatja a betegséget?

A végbélrák kialakulásának hátterében több tényező is állhat. A genetikai hajlam mellett az állati zsírokban gazdag, rostszegény étrend, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is növeli a kockázatot. 

A szakmai irányelvek szerint azoknál, akiknek a családjában már előfordult vastag- vagy végbélrák, a betegség kockázata kétszer-háromszor magasabb. A gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa, Crohn-betegség) szintén hajlamosíthatnak rá.

A szakértők szerint a betegség megelőzése a tudatos életmóddal kezdődik: rostban gazdag táplálkozás, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona és megfelelő folyadékbevitel segíti a bélrendszer egészséges működését.

Hogyan ismerhető fel és kezelhető?

A korai felismerés legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, elsősorban a kolonoszkópia, amely során a vastag- és végbél teljes hosszát megvizsgálják. Az eljárás során a polipok azonnal eltávolíthatók, így megelőzhető a rosszindulatú elváltozás kialakulása. 

A végbélrák diagnózisa képalkotó vizsgálatokkal (CT, MRI) és szövettani elemzéssel erősíthető meg. A kezelés a daganat stádiumától függően történhet: sebészi beavatkozással, sugárkezeléssel, illetve kemoterápiával.

A szakértők szerint a korán felismert esetek 90 százaléka sikeresen gyógyítható. A műtéti technikák és célzott terápiák fejlődésének köszönhetően ma már sok beteg teljes életet élhet a kezelések után is.

A végbélrák tehát nem csak időskori betegség, és nem is feltétlenül végzetes. A legfontosabb üzenet: ne várjunk a tünetekre. Az időben végzett szűrés és a rendszeres orvosi kontroll a legbiztosabb védelem – mert a korai felismerés valóban életet menthet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu