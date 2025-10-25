Életet menthet, ha idejében felismered a végbélrákot – ezek a jelei

A végbélrák a vastagbél utolsó szakaszát érinti, és az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat Magyarországon is. Leginkább az 50 év felettiek körében fordul elő, de egyre több fiatalnál is diagnosztizálják. A betegség kialakulása hosszú folyamat, amely során a jóindulatú polipok fokozatosan rákos elváltozássá alakulhatnak. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és az időben végzett szűrővizsgálat.

A végbélrák sokáig észrevétlen marad.

Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

A végbélrák korai tünetei

A végbélrák kezdetben alattomos, sokszor semmilyen panaszt nem okoz. A szakértők szerint az első jelek közé tartozhat a székelési szokások megváltozása – a korábbinál gyakoribb vagy ritkább székletürítés –, valamint a véres széklet vagy nyákos váladékozás. Gyakori a vékony, ceruzaalakú széklet, amely arra utal, hogy a daganat szűkíti a végbél üregét.

A betegek mintegy felénél jelentkezik fáradékonyság, vashiányos vérszegénység vagy megmagyarázhatatlan fogyás, ami arra utal, hogy a szervezet hosszabb ideje küzd a betegséggel. Fontos figyelmeztető jel lehet az is, ha a székletürítés után az az érzés marad, hogy a végbél nem ürült ki teljesen.

A szakértők hangsúlyozzák: ezek a tünetek nem mindig jelentenek rákot, de ha néhány hétnél tovább fennállnak, mindenképpen gasztroenterológiai vizsgálat javasolt.

Mi okozhatja a betegséget?

A végbélrák kialakulásának hátterében több tényező is állhat. A genetikai hajlam mellett az állati zsírokban gazdag, rostszegény étrend, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is növeli a kockázatot.

A szakmai irányelvek szerint azoknál, akiknek a családjában már előfordult vastag- vagy végbélrák, a betegség kockázata kétszer-háromszor magasabb. A gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa, Crohn-betegség) szintén hajlamosíthatnak rá.

A szakértők szerint a betegség megelőzése a tudatos életmóddal kezdődik: rostban gazdag táplálkozás, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona és megfelelő folyadékbevitel segíti a bélrendszer egészséges működését.

Hogyan ismerhető fel és kezelhető?

A korai felismerés legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, elsősorban a kolonoszkópia, amely során a vastag- és végbél teljes hosszát megvizsgálják. Az eljárás során a polipok azonnal eltávolíthatók, így megelőzhető a rosszindulatú elváltozás kialakulása.