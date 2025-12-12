Nem a kor, hanem az irodai szék öregít – így tesz tönkre a helytelen ülés nap mint nap

Az ülőmunka közben felvett helytelen testtartás hosszú távon megterheli a gerincet körülvevő izmokat, növeli a porckorongokra ható nyomást, és könnyen vezethet porckorong-deformációhoz vagy sérvhez. Ennek következményei jól ismertek: állandó derék- és hátfájdalom, nyakmerevség, vállfeszülés és csökkenő mozgástartomány.
De a probléma sokkal mélyebbre nyúlik. A hosszan tartó ülés: növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, elősegíti a túlsúly kialakulását, fokozza a magas vérnyomás és a koleszterinszint kockázatát, emeli a szívbetegségek, a stroke és bizonyos daganatok esélyét, fokozza az aranyér kialakulásának lehetőségét és gyorsítja a kognitív hanyatlást és a korai demenciát.
Sok szakmában elkerülhetetlen a napi 6–8 óra ülés. A hivatásos sofőrök például extrém mértékben terhelik a gerincet és a medence környékét, ráadásul mozgáslehetőség nélkül.
Nekik segíthetnek a rendszeresen beiktatott, akár csak 2–3 perces mozgásszünetek, amelyek felfrissítik a vérkeringést, valamint egy minőségi, ergonomikus ülés, amely tehermentesíti az érzékeny területeket.
Legyen szó irodai székről vagy autóülésről, ma már számos olyan kialakítás létezik, amely az egész napos terhelést is képes csökkenteni.
Egy jó szék nem luxus, hanem munkaeszköz, amely védi a testedet, javítja a tartást és hosszú távon csökkenti az egészségügyi kockázatokat.
A korszerű irodai székeknek állítható a magassága és a dőlésszöge, ugyanígy a deréktámasz is, nyomáselosztó ülőlappal és mozgást nem gátló, 360°-ban állítható karfákkal rendelkeznek.
A sportülések vastag oldaltámaszuk és stabil tartásuk miatt segítenek a sofőrök terhelésének csökkentésében.
Fedezd fel az aktuális álláslehetőségeket a Jobinfo.hu oldalán, és találj olyan munkahelyet, ahol az egészséges munkakörnyezet is alap!
A változatos testhelyzet, a rövid tornák, a gyakori felállás és legfőképp a jól megválasztott irodai szék jelentheti a különbséget fájdalmas munkaórák és egészséges, komfortos munkavégzés között. Aminek biztosítása természetesen a munkáltató feladata.
Ha úgy érzed munkahelyeden nem valósulnak meg az egészséges munkavégzés feltételei, próbálj beszélni a főnököddel. Ha a helyzet nem javul, de egyébként szereted a munkádat és a munkahelyi légkör is jó, akkor megfelelő deréktámasszal, párnával próbálj javítani a helyzeten. Ha pedig nem érzed jól magad a munkahelyeden és úgy érzed, hogy kéréseid süket fülekre találnak, akkor ideje olyan munkahelyet találnod, ahol az egészséges, ergonomikus munkakörnyezet nem luxus, hanem alapfeltétel.
Olvass még több hasznos, munkahelyi egészségről és karriertrendekről szóló cikket a Jobinfo Blogon!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.