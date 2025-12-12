Nem a kor, hanem az irodai szék öregít – így tesz tönkre a helytelen ülés nap mint nap

A túl sok ülés több kárt okoz, mint gondolnád

Az ülőmunka közben felvett helytelen testtartás hosszú távon megterheli a gerincet körülvevő izmokat, növeli a porckorongokra ható nyomást, és könnyen vezethet porckorong-deformációhoz vagy sérvhez. Ennek következményei jól ismertek: állandó derék- és hátfájdalom, nyakmerevség, vállfeszülés és csökkenő mozgástartomány.

De a probléma sokkal mélyebbre nyúlik. A hosszan tartó ülés: növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, elősegíti a túlsúly kialakulását, fokozza a magas vérnyomás és a koleszterinszint kockázatát, emeli a szívbetegségek, a stroke és bizonyos daganatok esélyét, fokozza az aranyér kialakulásának lehetőségét és gyorsítja a kognitív hanyatlást és a korai demenciát.

Nem csak az irodában ülünk sokat – a sofőrök még nagyobb terhelésnek vannak kitéve

Sok szakmában elkerülhetetlen a napi 6–8 óra ülés. A hivatásos sofőrök például extrém mértékben terhelik a gerincet és a medence környékét, ráadásul mozgáslehetőség nélkül.

Nekik segíthetnek a rendszeresen beiktatott, akár csak 2–3 perces mozgásszünetek, amelyek felfrissítik a vérkeringést, valamint egy minőségi, ergonomikus ülés, amely tehermentesíti az érzékeny területeket.

Legyen szó irodai székről vagy autóülésről, ma már számos olyan kialakítás létezik, amely az egész napos terhelést is képes csökkenteni.

Miért kulcsfontosságú a megfelelő irodai szék?

Egy jó szék nem luxus, hanem munkaeszköz, amely védi a testedet, javítja a tartást és hosszú távon csökkenti az egészségügyi kockázatokat.

A korszerű irodai székeknek állítható a magassága és a dőlésszöge, ugyanígy a deréktámasz is, nyomáselosztó ülőlappal és mozgást nem gátló, 360°-ban állítható karfákkal rendelkeznek.

Az autósülések szerepe: nem csak sportosak, hasznosak is

A sportülések vastag oldaltámaszuk és stabil tartásuk miatt segítenek a sofőrök terhelésének csökkentésében.

