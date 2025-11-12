Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Idős nő ízületi gyulladás okozta fájdalom miatt a csuklóját szorítja

Így kínozhat az időjárás, ha pikkelysömöröd van – mutatjuk, hogyan enyhítheted

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 16:15
Az évszakok váltakozása mindenkit megvisel. Ha pikkelysömörrel küzdesz, még nehezebb a helyzet, mert az időjárás-változás hatással lehet a tünetek erősségére. Ellenben ha tudod, mire figyelj, sokat tehetsz az állapotod javulásáért.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Sokan örülnek a természet ciklikus változásainak: tavasszal megérkezik a napsütés, nyáron vízpartokon hűsölhetünk, ősszel színes levelek hullanak, télen pedig a hó. Aki azonban psoriásisos artritisszel – vagyis pikkelysömörös ízületi gyulladással – él, annak ezek a változások komoly próbatételt jelentenek, hiszen ez a gyulladásos autoimmun betegség érzékenyen reagál az időjárás-változásokra. 

Egy férfi pikkelysömörös karja
Megfelelő kezeléssel a pikkelysömör okozta ízületi károsodás megelőzhető.
Fotó: 200mm /   GettyImages

Amikor a pikkelysömör az ízületeket is támadja

A pikkelysömörrel élők 10–20 százalékánál ízületi gyulladás is kialakul – ezt nevezzük psoriasis arthritisnek. Az ízületi gyulladással járó pikkelysömör autoimmun betegség. A bőrtünetek megjelenése után gyakran évekkel később jelentkezik, de előfordulhat az is, hogy az ízületi fájdalom megelőzi a bőrproblémákat, vagy mindkettő egyszerre alakul ki. Leggyakrabban 30 és 50 éves kor között jelenik meg. A gerinc érintettsége főként férfiaknál, míg az ujjízületi gyulladás inkább nőknél fordul elő. Bár a betegség nem gyógyítható, időben elkezdett kezeléssel jól karbantartható, és az ízületek hosszú távon is megóvhatók. A változó időjárás súlyosbíthatja a tüneteket. Az alábbiakban végigvesszük, milyen hatással lehetnek a különböző évszakok a pikkelysömör tüneteire és mit tehetünk azért, hogy könnyebben átvészeljük azokat.

Tavasszal nem csak a természet ébred

Bár a tavasz a megújulás évszaka, pikkelysömörrel mégsem annyira felhőtlen. A nedves, esős idő és a frontátvonulások gyakran felerősítik az ízületi fájdalmakat. Az alacsony légnyomás hatására a szövetek megduzzadhatnak, az ízületek érzékenyebbek lesznek. Mivel az eső gyakran négy fal közé zár minket, a kevesebb mozgás szintén ront a helyzeten.

Mit tehetsz?

Tartsd zárva az ajtókat, ablakokat, hogy a légnyomásváltozás kevésbé érje a tested. A kompressziós kesztyűk, zoknik vagy derékmelegítők stabilizálják és melegen tartják az érzékeny területeket. Ha az idő engedi, mozogj: már egy rövid séta is enyhítheti a merevséget.

A nyár nem mindig hoz könnyebbséget

Sokan úgy gondolják, hogy a meleg enyhíti az ízületi panaszokat – és ez részben igaz is. A hő lazítja az izmokat, javítja a vérkeringést. Csakhogy a kánikula, a magas páratartalom, a napégés vagy a rovarcsípések gyulladást válthatnak ki – és ezzel együtt újabb fájdalmas fellángolást.

Mi segíthet?

Figyelj a bőséges folyadékfogyasztásra, mert a dehidratáltság fokozhatja a fájdalmat és a fáradékonyságot. Védd a bőröd napvédő krémmel és világos, légáteresztő ruházattal. Kerüld a túlzott napsütésnek való kitettséget, és ha teheted, válassz hűsítő mozgásformát, például úszást – ez kíméli az ízületeket és csökkenti a duzzanatot is.

Ősszel minden változik

A hűvös reggelek, a gyors hőmérséklet-változások és a szezonális betegségek (megfázás, influenza) az őszi hónapokban újabb kihívásokat hoznak. A hideg beindíthatja a reggeli ízületi merevséget, míg egy-egy légúti fertőzés könnyen fellángolást okozhat.

Mit érdemes kipróbálni?

Öltözz rétegesen, így napközben könnyen igazodhatsz a változó időhöz. A hőmérséklet-ingadozás elleni védekezés megelőzheti a panaszok súlyosbodását. Emellett figyelj a fertőzések megelőzésére is rendszeres kézmosással, vitaminok szedésével, immunerősítéssel – és ha orvos javasolja, az influenza elleni oltás is hasznos lehet.

A tél a befeszülés és bezárkózás ideje

A hideg, a csúszós járdák és a rövid nappalok miatt sokan visszahúzódnak, kevesebbet mozognak télen. A pikkelysömör tünetei ilyenkor gyakran felerősödnek. A hideg izomfeszültséget okoz, az alacsony légnyomás pedig gyulladást válthat ki. A mozgáshiány és a félelem az eleséstől csak tovább ront a helyzeten.

Hogyan lesz könnyebb a tél?

Öltözz rétegesen, legyen rajtad meleg, jól szigetelő ruházat – például thermo harisnya, bélelt nadrág, hőtartó zokni, meleg kesztyű. Ha nem tudsz kimenni, mozogj otthon: akár a lakáson belüli séta, akár egy bevásárlóközpontban tett kör is jót tehet. A biztonság kedvéért viselj csúszásmentes cipőt, mert egy kisebb baleset is hosszú hetekig súlyosbíthatja a panaszokat.

+ 1 tanács minden évszakra

Az időjárás változásait nem tudjuk befolyásolni, de a testünket felkészíthetjük. A legfontosabb a rendszeresség: szedd a gyógyszereidet, kövesd az orvosi javaslatokat, és figyelj oda a tested jelzéseire. 

