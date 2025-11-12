Így kínozhat az időjárás, ha pikkelysömöröd van – mutatjuk, hogyan enyhítheted

Sokan örülnek a természet ciklikus változásainak: tavasszal megérkezik a napsütés, nyáron vízpartokon hűsölhetünk, ősszel színes levelek hullanak, télen pedig a hó. Aki azonban psoriásisos artritisszel – vagyis pikkelysömörös ízületi gyulladással – él, annak ezek a változások komoly próbatételt jelentenek, hiszen ez a gyulladásos autoimmun betegség érzékenyen reagál az időjárás-változásokra.

Megfelelő kezeléssel a pikkelysömör okozta ízületi károsodás megelőzhető.

Fotó: 200mm / GettyImages

Amikor a pikkelysömör az ízületeket is támadja

A pikkelysömörrel élők 10–20 százalékánál ízületi gyulladás is kialakul – ezt nevezzük psoriasis arthritisnek. Az ízületi gyulladással járó pikkelysömör autoimmun betegség. A bőrtünetek megjelenése után gyakran évekkel később jelentkezik, de előfordulhat az is, hogy az ízületi fájdalom megelőzi a bőrproblémákat, vagy mindkettő egyszerre alakul ki. Leggyakrabban 30 és 50 éves kor között jelenik meg. A gerinc érintettsége főként férfiaknál, míg az ujjízületi gyulladás inkább nőknél fordul elő. Bár a betegség nem gyógyítható, időben elkezdett kezeléssel jól karbantartható, és az ízületek hosszú távon is megóvhatók. A változó időjárás súlyosbíthatja a tüneteket. Az alábbiakban végigvesszük, milyen hatással lehetnek a különböző évszakok a pikkelysömör tüneteire és mit tehetünk azért, hogy könnyebben átvészeljük azokat.

Tavasszal nem csak a természet ébred

Bár a tavasz a megújulás évszaka, pikkelysömörrel mégsem annyira felhőtlen. A nedves, esős idő és a frontátvonulások gyakran felerősítik az ízületi fájdalmakat. Az alacsony légnyomás hatására a szövetek megduzzadhatnak, az ízületek érzékenyebbek lesznek. Mivel az eső gyakran négy fal közé zár minket, a kevesebb mozgás szintén ront a helyzeten.

Mit tehetsz?

Tartsd zárva az ajtókat, ablakokat, hogy a légnyomásváltozás kevésbé érje a tested. A kompressziós kesztyűk, zoknik vagy derékmelegítők stabilizálják és melegen tartják az érzékeny területeket. Ha az idő engedi, mozogj: már egy rövid séta is enyhítheti a merevséget.

A nyár nem mindig hoz könnyebbséget

Sokan úgy gondolják, hogy a meleg enyhíti az ízületi panaszokat – és ez részben igaz is. A hő lazítja az izmokat, javítja a vérkeringést. Csakhogy a kánikula, a magas páratartalom, a napégés vagy a rovarcsípések gyulladást válthatnak ki – és ezzel együtt újabb fájdalmas fellángolást.