Így kínozhat az időjárás, ha pikkelysömöröd van – mutatjuk, hogyan enyhítheted

Sokan örülnek a természet ciklikus változásainak: tavasszal megérkezik a napsütés, nyáron vízpartokon hűsölhetünk, ősszel színes levelek hullanak, télen pedig a hó. Aki azonban psoriásisos artritisszel – vagyis pikkelysömörös ízületi gyulladással – él, annak ezek a változások komoly próbatételt jelentenek, hiszen ez a gyulladásos autoimmun betegség érzékenyen reagál az időjárás-változásokra.
A pikkelysömörrel élők 10–20 százalékánál ízületi gyulladás is kialakul – ezt nevezzük psoriasis arthritisnek. Az ízületi gyulladással járó pikkelysömör autoimmun betegség. A bőrtünetek megjelenése után gyakran évekkel később jelentkezik, de előfordulhat az is, hogy az ízületi fájdalom megelőzi a bőrproblémákat, vagy mindkettő egyszerre alakul ki. Leggyakrabban 30 és 50 éves kor között jelenik meg. A gerinc érintettsége főként férfiaknál, míg az ujjízületi gyulladás inkább nőknél fordul elő. Bár a betegség nem gyógyítható, időben elkezdett kezeléssel jól karbantartható, és az ízületek hosszú távon is megóvhatók. A változó időjárás súlyosbíthatja a tüneteket. Az alábbiakban végigvesszük, milyen hatással lehetnek a különböző évszakok a pikkelysömör tüneteire és mit tehetünk azért, hogy könnyebben átvészeljük azokat.
Bár a tavasz a megújulás évszaka, pikkelysömörrel mégsem annyira felhőtlen. A nedves, esős idő és a frontátvonulások gyakran felerősítik az ízületi fájdalmakat. Az alacsony légnyomás hatására a szövetek megduzzadhatnak, az ízületek érzékenyebbek lesznek. Mivel az eső gyakran négy fal közé zár minket, a kevesebb mozgás szintén ront a helyzeten.
Tartsd zárva az ajtókat, ablakokat, hogy a légnyomásváltozás kevésbé érje a tested. A kompressziós kesztyűk, zoknik vagy derékmelegítők stabilizálják és melegen tartják az érzékeny területeket. Ha az idő engedi, mozogj: már egy rövid séta is enyhítheti a merevséget.
Sokan úgy gondolják, hogy a meleg enyhíti az ízületi panaszokat – és ez részben igaz is. A hő lazítja az izmokat, javítja a vérkeringést. Csakhogy a kánikula, a magas páratartalom, a napégés vagy a rovarcsípések gyulladást válthatnak ki – és ezzel együtt újabb fájdalmas fellángolást.
Figyelj a bőséges folyadékfogyasztásra, mert a dehidratáltság fokozhatja a fájdalmat és a fáradékonyságot. Védd a bőröd napvédő krémmel és világos, légáteresztő ruházattal. Kerüld a túlzott napsütésnek való kitettséget, és ha teheted, válassz hűsítő mozgásformát, például úszást – ez kíméli az ízületeket és csökkenti a duzzanatot is.
A hűvös reggelek, a gyors hőmérséklet-változások és a szezonális betegségek (megfázás, influenza) az őszi hónapokban újabb kihívásokat hoznak. A hideg beindíthatja a reggeli ízületi merevséget, míg egy-egy légúti fertőzés könnyen fellángolást okozhat.
Öltözz rétegesen, így napközben könnyen igazodhatsz a változó időhöz. A hőmérséklet-ingadozás elleni védekezés megelőzheti a panaszok súlyosbodását. Emellett figyelj a fertőzések megelőzésére is rendszeres kézmosással, vitaminok szedésével, immunerősítéssel – és ha orvos javasolja, az influenza elleni oltás is hasznos lehet.
A hideg, a csúszós járdák és a rövid nappalok miatt sokan visszahúzódnak, kevesebbet mozognak télen. A pikkelysömör tünetei ilyenkor gyakran felerősödnek. A hideg izomfeszültséget okoz, az alacsony légnyomás pedig gyulladást válthat ki. A mozgáshiány és a félelem az eleséstől csak tovább ront a helyzeten.
Öltözz rétegesen, legyen rajtad meleg, jól szigetelő ruházat – például thermo harisnya, bélelt nadrág, hőtartó zokni, meleg kesztyű. Ha nem tudsz kimenni, mozogj otthon: akár a lakáson belüli séta, akár egy bevásárlóközpontban tett kör is jót tehet. A biztonság kedvéért viselj csúszásmentes cipőt, mert egy kisebb baleset is hosszú hetekig súlyosbíthatja a panaszokat.
Az időjárás változásait nem tudjuk befolyásolni, de a testünket felkészíthetjük. A legfontosabb a rendszeresség: szedd a gyógyszereidet, kövesd az orvosi javaslatokat, és figyelj oda a tested jelzéseire.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.