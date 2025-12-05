Gondoltad volna? A székleted színe életmentő is lehet

A széklet eltérő színe sokszor ártalmatlan okokra vezethető vissza, de bizonyos esetekben fontos jelzés lehet az egészségi állapotról.

A zöld, sárga, fekete vagy piros szín mögött étrendi hatások, emésztési problémák vagy súlyosabb betegségek állhatnak.

Ha a széklet színe tartósan megváltozik vagy tünetek társulnak hozzá, érdemes orvoshoz fordulni.

A legtöbb esetben nincs ok az aggodalomra, hiszen a széklet színe elsősorban az étrendtől és a szervezetben zajló természetes folyamatoktól függ. Nézzük, mikor kell komolyabban venni a változásokat!

A széklet színe függ az elfogyasztott ételek színétől is.

Fotó: 123RF

Mit jelezhet a széklet színe?

A széklet színe a szervezet működésének, emésztésének és esetleges problémáinak fontos jelzője lehet. Ha tartós, szokatlan eltérést tapasztalsz, érdemes odafigyelni a kísérő tünetekre. Alább sorra vesszük a különböző elszíneződések lehetséges okait.

Zöld színű széklet

Ha a székleted világos- vagy élénkzöld, valószínűleg az elfogyasztott ételek színe vagy az emésztési folyamat gyorsasága áll a háttérben. A zöld színt gyakran okozhatják:

zöld leveles zöldségek, például spenót vagy kelkáposzta;

zöld színezékek, amelyek megtalálhatók üdítőkben és édességekben;

vas étrend-kiegészítők, amelyek az emésztési folyamat során megváltoztathatják a széklet színét.

Ha azonban a zöld széklet hasmenéssel párosul, az arra utalhat, hogy az emésztés túl gyors, és az epesavaknak nincs elég idejük lebomlani. Ez egy vírusos fertőzés vagy ételmérgezés következménye is lehet.

Világos, agyagszínű széklet

Ez a színárnyalat arra utalhat, hogy a székletben nincs elegendő epe, amely normál esetben a barna színért felelős. Oka lehet:

epevezeték-elzáródás, amely megakadályozza az epe normál áramlását;

bizonyos gyógyszerek, például alumínium-hidroxidot tartalmazó savlekötők;

bárium alapú kontrasztanyagok, amelyeket egyes röntgenvizsgálatok során alkalmaznak.

Ha tartósan világos a székleted, érdemes tanácsot kérned a háziorvosodtól.

Sárga, zsíros és kellemetlen szagú széklet

Ez a fajta széklet azt jelezheti, hogy a szervezet nem tudja megfelelően megemészteni a zsírokat. Okozhatja:

zsíros, nehezen emészthető ételek fogyasztása;

lisztérzékenység (cöliákia), amely miatt a szervezet nem tudja megfelelően feldolgozni a glutént;

epe- vagy hasnyálmirigy-problémák, amelyek megakadályozhatják a zsírbontó enzimek megfelelő működését.

Fekete széklet: figyelmeztető jel lehet!

A fekete széklet általában a tápcsatorna felső szakaszában (például a gyomorban) fellépő vérzés jele lehet, különösen, ha kátrányszerű az állaga. Ugyanakkor más ártalmatlan tényezők is okozhatják, például:

vas-kiegészítők;

bizonyos gyógyszerek, például savlekötők vagy hasmenés elleni készítmények;

fekete ételek, például édesgyökér vagy sötét színű bogyós gyümölcsök.

Ha nem találsz ésszerű magyarázatot a fekete színre, és hosszabb ideig fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz!