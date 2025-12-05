Gondoltad volna? A székleted színe életmentő is lehet

A legtöbb esetben nincs ok az aggodalomra, hiszen a széklet színe elsősorban az étrendtől és a szervezetben zajló természetes folyamatoktól függ. Nézzük, mikor kell komolyabban venni a változásokat!
A széklet színe a szervezet működésének, emésztésének és esetleges problémáinak fontos jelzője lehet. Ha tartós, szokatlan eltérést tapasztalsz, érdemes odafigyelni a kísérő tünetekre. Alább sorra vesszük a különböző elszíneződések lehetséges okait.
Ha a székleted világos- vagy élénkzöld, valószínűleg az elfogyasztott ételek színe vagy az emésztési folyamat gyorsasága áll a háttérben. A zöld színt gyakran okozhatják:
Ez a színárnyalat arra utalhat, hogy a székletben nincs elegendő epe, amely normál esetben a barna színért felelős. Oka lehet:
Ha tartósan világos a székleted, érdemes tanácsot kérned a háziorvosodtól.
Ez a fajta széklet azt jelezheti, hogy a szervezet nem tudja megfelelően megemészteni a zsírokat. Okozhatja:
A fekete széklet általában a tápcsatorna felső szakaszában (például a gyomorban) fellépő vérzés jele lehet, különösen, ha kátrányszerű az állaga. Ugyanakkor más ártalmatlan tényezők is okozhatják, például:
Ha nem találsz ésszerű magyarázatot a fekete színre, és hosszabb ideig fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz!
A vörös széklet oka lehet teljesen ártalmatlan, például:
A piros szín ugyanakkor vérzést is jelezhet a bélrendszer alsó szakaszában (például a vastagbélben vagy a végbélben), de aranyérre vagy súlyos betegségre is utalhat.
A széklet színének ideiglenes változása általában nem jelent komoly problémát, de ha hirtelen jelentős, és hosszú távon fennálló változás történik, valamint más tünetek is társulnak hozzá, például fájdalom, fogyás vagy étvágytalanság, érdemes szakemberhez fordulni.
A tested mindig jelez, ha valami nincs rendben – a székleted pedig egyértelmű üzenetet küldhet az egészségi állapotodról. Ha bizonytalan vagy, mindig kérj tanácsot a háziorvosodtól!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel!)
