Mit tegyél, ha a kenőcs már nem segít? Ezek a leghatékonyabb házi praktikák aranyér ellen

Az aranyér ellen érdemes mielőbb tenned, ugyanis a tünetek egyre kellemetlenebbé válhatnak. Először csak egy enyhe viszketést érzel, később azonban erős fájdalom, vérzés gyötörhet, ami még az ücsörgést is elviselhetetlenné teszi, ezzel megnehezítve a mindennapjaidat. Próbáld ki a fantasztikus házi praktikákat, melyek ugyan nem helyettesítik az orvosi kezelést, de ha az első tünetek jelentkezésekor azonnal cselekszel, gyors enyhülést tapasztalhatsz. Ha már jóideje szenvedsz a kínoktól, akkor pedig kiegészítő kezelésként is igen hatékonyak lehetnek ezek az egyszerű és természetes megoldások.

Aranyér ellen csak természetesen

Aranyér ellen ezek a leghatékonyabb megoldások

Kezdj el okosan enni és inni

Az aranyér elleni harcban az első és legfontosabb lépés, hogy kezd el minél több vizet inni és egyél minél több rostos ételt, például zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, zabpelyhet, útifűmaghéjat. Ezek fokozzák a bélműködést, lazítják a székletedet, ezzel csökken a végbél nyomása, enyhül a gyulladás és a fájdalom.

Ülőfürdők gyógynövényekkel

Készíts egy jó erős főzetet kamilla, diófalevél, körömvirág vagy rozmaring felhasználásával, engedj egy kád meleg, de nem forró vizet, öntsd bele a főzetet, majd ücsörögj a házi gyógyfürdődben legalább 15 percig. Ez gyors enyhülést hoz, azonnal csökkenti a kellemetlen érzést és a gyulladást.

Aranyér ellen hatásos a gyógynövényes ülőfürdő

A hideg borogatás is segít

Ha úgy érzed, hogy szinte lángol a hátsó feled, akkor tegyél rá hideg borogatást, akár vizes pakolást. Ez csökkenti a duzzanatot és a fájdalmat.

Ideje felpattanni a fotelből

A túl sok ülőmunka, tévézés, gép előtt punnyadás jelentősen fokozhatja az aranyér tüneteit. Éppen ezért itt az ideje, hogy talpra állj, és ha eddig nem tetted, akkor most kezdj el rendszeresen mozogni. Kezdheted egy könnyű sétával, kocogással, jógával vagy tornával. Ezek fokozzák a vérkeringést, javítják az emésztést, és leveszik a terhet a hátsó feledről. A súlyemelést viszont most inkább hanyagold. Ha ülőmunkát végzel, akkor pedig legalább óránként állj fel, mozgasd át egy kicsit a tested, tegyél meg néhány lépést.