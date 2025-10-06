Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mit tegyél, ha a kenőcs már nem segít? Ezek a leghatékonyabb házi praktikák aranyér ellen

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 11:45
természetes gyógymódgyulladáscsökkentőfájdalomcsillapító
Bizonyára te sem szívesen beszélsz róla, pedig ez egy igencsak gyakori probléma több embert érint, mint gondolnád. Aranyér ellen azonban van megoldás, méghozzá olyan természetes házi praktikák, amelyek tényleg hatásosak, ráadásul otthon is könnyedén alkalmazhatod őket.
Bata Kata
A szerző cikkei

Az aranyér ellen érdemes mielőbb tenned, ugyanis a tünetek egyre kellemetlenebbé válhatnak. Először csak egy enyhe viszketést érzel, később azonban erős fájdalom, vérzés gyötörhet, ami még az ücsörgést is elviselhetetlenné teszi, ezzel megnehezítve a mindennapjaidat. Próbáld ki a fantasztikus házi praktikákat, melyek ugyan nem helyettesítik az orvosi kezelést, de ha az első tünetek jelentkezésekor azonnal cselekszel, gyors enyhülést tapasztalhatsz. Ha már jóideje szenvedsz a kínoktól, akkor pedig kiegészítő kezelésként is igen hatékonyak lehetnek ezek az egyszerű és természetes megoldások.

Aranyér ellen hatásos a körömvirág
Aranyér ellen csak természetesen
Fotó: Tolikoff Photography /  Shutterstock 

Aranyér ellen ezek a leghatékonyabb megoldások

Kezdj el okosan enni és inni

Az aranyér elleni harcban az első és legfontosabb lépés, hogy kezd el minél több vizet inni és egyél minél több rostos ételt, például zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, zabpelyhet, útifűmaghéjat. Ezek fokozzák a bélműködést, lazítják a székletedet, ezzel csökken a végbél nyomása, enyhül a gyulladás és a fájdalom.

Ülőfürdők gyógynövényekkel

Készíts egy jó erős főzetet kamilla, diófalevél, körömvirág vagy rozmaring felhasználásával, engedj egy kád meleg, de nem forró vizet, öntsd bele a főzetet, majd ücsörögj a házi gyógyfürdődben legalább 15 percig. Ez gyors enyhülést hoz, azonnal csökkenti a kellemetlen érzést és a gyulladást.

aranyér ellen ülőfürdő
Aranyér ellen hatásos a gyógynövényes ülőfürdő
Fotó: Dasha Petrenko /  Shutterstock 

A hideg borogatás is segít

Ha úgy érzed, hogy szinte lángol a hátsó feled, akkor tegyél rá hideg borogatást, akár vizes pakolást. Ez csökkenti a duzzanatot és a fájdalmat.

Ideje felpattanni a fotelből

A túl sok ülőmunka, tévézés, gép előtt punnyadás jelentősen fokozhatja az aranyér tüneteit. Éppen ezért itt az ideje, hogy talpra állj, és ha eddig nem tetted, akkor most kezdj el rendszeresen mozogni. Kezdheted egy könnyű sétával, kocogással, jógával vagy tornával. Ezek fokozzák a vérkeringést, javítják az emésztést, és leveszik a terhet a hátsó feledről. A súlyemelést viszont most inkább hanyagold. Ha ülőmunkát végzel, akkor pedig legalább óránként állj fel, mozgasd át egy kicsit a tested, tegyél meg néhány lépést.

Aranyér ellen kezd el jógázni
Aranyér ellen kezd el rendszeresen mozogni!
Fotó: brizmaker /  Shutterstock 

Jöhetnek a krémek, kenőcsök

A természetes hatóanyagú krémek, például vadgesztenye- vagy aloe-vera készítmények, csökkenthetik a gyulladást és a viszketést, erősítik az érfalakat. Ezeket bátran alkalmazd naponta kétszer.

aranyér ellen vadgesztenyekrém
Aranyér ellen hatásos a vadgesztenyekrém
Fotó: Madeleine Steinbach /  Shutterstock 

Tudtad, hogy mindenkinek van aranyere?

Tulajdonképpen mindenkinek van aranyere, ugyanis az elnevezés a végbélnyílást bélelő nyálkahártya alatt elhelyezkedő, párnaszerű érkötegre vonatkozik. Baj akkor van,  amikor ezek a vénák megduzzadnak és kitágulnak.

Amit érdemes tudnod az aranyérről

  • Az aranyérnek két fajtája van: a belső aranyér, amely a végbélcsatorna alsó részén jelentkezik, és a külső aranyér, amely a végbélnyílás körüli bőr alatt alakul ki. 
    A tünetek tekintetében, a belső aranyér általában teljesen tünetmentes, legfeljebb a székletürítéskor, erőlködéskor jelentkezhet enyhe vérzés. Előfordulhat, hogy a belső aranyér a végbélnyíláson keresztül kitüremkedik, amit kilógó aranyérnek neveznek. Ez már járhat némi kellemetlenséggel vagy fájdalommal. 
    A külső aranyér tünetei: 
  • viszkető végbélnyílás
  • kemény, aranyeres csomó a végbélnyílás közelében
  • fájdalom a végbélnél, ami megnehezíti az ülést
  • vérzés

Ha szeretnél még több hasznos tanácsot kapni az aranyér kezelésére, akkor nézd meg a videót!

 

