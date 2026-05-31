Budapesti gyereknapi programok

Pénztárcabarát, mégis tartalmas gyereknap – Ezek a legjobb ingyenes programok Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 07:15
Május utolsó hétvégéjén ünnepi köntösbe öltözik a főváros, hogy felejthetetlen élményeket nyújtson a családoknak. Ennek örömére mi is összegyűjtöttük és bemutatjuk a legizgalmasabb ingyenes lehetőségeket, hiszen Budapesten egyetlen fillér elköltése nélkül is színvonalas rendezvények és színes gyereknapi programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Oroszi Rita
Május utolsó vasárnapján szinte minden kerületben családi fesztiválok, kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a legkisebbeket. A bőséges felhozatalban nem könnyű eligazodni, ráadásul a belépőjegyek ára is komoly tételt jelenthet a családi kasszában. Szerencsére a főváros idén is tartogat olyan ingyenes alternatívákat, amelyek tartalmas szórakozást garantálnak. Az alábbi válogatással abban segítünk, hogy a költséges opciók helyett a legjobb ingyenes gyereknapi programok közül válogathass.

A következő ingyenes gyereknapi programok közül válogathatsz Budapesten.
  • Ingyenes toplista: öt izgalmas és teljesen díjtalan budapesti helyszín gyűjteménye a május végi ünnepi hétvégére.
  • Változatos felhozatal: a kínálatban a hatalmas parki fesztiváloktól a kulturális programokig minden megtalálható.
  • Gyakorlati tanácsok: hasznos tippek a zsúfoltság elkerülésére, a regisztrációkra és az optimális érkezési időpontokra.

Melyek a legnépszerűbb ingyenes gyereknapi programok a fővárosban?

A Nemzetközi Gyermeknapot először 1925-ben hirdették ki Genfben, a Gyermekjóléti Világkonferencián. Magyarországon 1931 óta ünnepeljük a gyerekeket, akkor még Gyermekhét volt az ünnep elnevezése, amely 1950 óta viseli a gyermeknap nevet. A világ országaiban különböző dátumokon ünneplik a gyerekeket, sok helyen máig egyhetes az ünnep.

Az alábbiakban 3+1 budapesti helyszínt mutatunk be, ahol a gyerekek önfeledten játszhatnak, próbálhatják ki ügyességüket, tudásukat.

1. Városligeti Gyermeknap

2026. 05. 30–31., 9:00–18:00

Az Olof Palme sétány és környéke ad otthont az ország egyik legnagyobb szabású, kétnapos rendezvényének a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A zöldövezetben felállított színpadokon egymást váltják a koncertek és a bábelőadások, miközben a fák alatt ugrálóvárak és kézműves-foglalkozások biztosítják az egész napos pörgést. Érdemes időben érkezni a Városligetbe, mert a buborékbulik és a sportprogramok rendszerint rengeteg látogatót vonzanak.

2. Family Sunday Funday Budapest

2026. 05. 31., 11:30–15:30

A Blaha Lujza téren található Corvin Palace első emelete május utolsó vasárnapján igazi belvárosi gyerekbirodalommá alakul át. A gasztronómiai piac vendégterében animátorok foglalkoznak a kicsikkel, akiket táncos mulatság, vidám közös játékok és kreatív kézműves sarok vár. Bár a rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt célszerű előre asztalt foglalni.

Magyarországon 1931 óta ünnepeljük a gyerekeket.
3. Müpa Gyereknap – Cifra Palota XXL

2026. 05. 31., 10:00–18:00

A Duna-parti kulturális központ egy hatalmas, szabadtéri családi fesztivállá bővíti a jól ismert művészeti programsorozatát. A Komor Marcell utcai intézményben és a mellette elterülő parkban mesekoncertek, táncház és kreatív alkotóműhelyek váltják egymást. A kulturális élmények mellé street food udvart is kialakítanak, de fontos észben tartani, hogy egyes speciális foglalkozások az ingyenesség ellenére is előzetes regisztrációhoz kötöttek.

+1. Nyárindító családi hétvége a Gesztenyés-kertben

2026. 05. 30–31., 10:00–19:00

A budai zöldövezetben zajló kétnapos esemény szombaton a felelős állattartás jegyében kutyás bemutatókkal és terápiás állatokkal indít. Vasárnap a XII. kerületi parkban már a klasszikus gyerekprogramok dominálnak: babaszínház, bringás ügyességi futamok és tűzoltóautós vizes játékok szórakoztatják a közönséget. A fák árnyékában zajló családi jóga és az ingyenes koncertek tökéletes zárást nyújtanak a hétvégi kikapcsolódáshoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
