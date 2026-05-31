Pénztárcabarát, mégis tartalmas gyereknap – Ezek a legjobb ingyenes programok Budapesten

Május utolsó vasárnapján szinte minden kerületben családi fesztiválok, kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a legkisebbeket. A bőséges felhozatalban nem könnyű eligazodni, ráadásul a belépőjegyek ára is komoly tételt jelenthet a családi kasszában. Szerencsére a főváros idén is tartogat olyan ingyenes alternatívákat, amelyek tartalmas szórakozást garantálnak. Az alábbi válogatással abban segítünk, hogy a költséges opciók helyett a legjobb ingyenes gyereknapi programok közül válogathass.
A Nemzetközi Gyermeknapot először 1925-ben hirdették ki Genfben, a Gyermekjóléti Világkonferencián. Magyarországon 1931 óta ünnepeljük a gyerekeket, akkor még Gyermekhét volt az ünnep elnevezése, amely 1950 óta viseli a gyermeknap nevet. A világ országaiban különböző dátumokon ünneplik a gyerekeket, sok helyen máig egyhetes az ünnep.
Az alábbiakban 3+1 budapesti helyszínt mutatunk be, ahol a gyerekek önfeledten játszhatnak, próbálhatják ki ügyességüket, tudásukat.
2026. 05. 30–31., 9:00–18:00
Az Olof Palme sétány és környéke ad otthont az ország egyik legnagyobb szabású, kétnapos rendezvényének a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A zöldövezetben felállított színpadokon egymást váltják a koncertek és a bábelőadások, miközben a fák alatt ugrálóvárak és kézműves-foglalkozások biztosítják az egész napos pörgést. Érdemes időben érkezni a Városligetbe, mert a buborékbulik és a sportprogramok rendszerint rengeteg látogatót vonzanak.
2026. 05. 31., 11:30–15:30
A Blaha Lujza téren található Corvin Palace első emelete május utolsó vasárnapján igazi belvárosi gyerekbirodalommá alakul át. A gasztronómiai piac vendégterében animátorok foglalkoznak a kicsikkel, akiket táncos mulatság, vidám közös játékok és kreatív kézműves sarok vár. Bár a rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt célszerű előre asztalt foglalni.
2026. 05. 31., 10:00–18:00
A Duna-parti kulturális központ egy hatalmas, szabadtéri családi fesztivállá bővíti a jól ismert művészeti programsorozatát. A Komor Marcell utcai intézményben és a mellette elterülő parkban mesekoncertek, táncház és kreatív alkotóműhelyek váltják egymást. A kulturális élmények mellé street food udvart is kialakítanak, de fontos észben tartani, hogy egyes speciális foglalkozások az ingyenesség ellenére is előzetes regisztrációhoz kötöttek.
2026. 05. 30–31., 10:00–19:00
A budai zöldövezetben zajló kétnapos esemény szombaton a felelős állattartás jegyében kutyás bemutatókkal és terápiás állatokkal indít. Vasárnap a XII. kerületi parkban már a klasszikus gyerekprogramok dominálnak: babaszínház, bringás ügyességi futamok és tűzoltóautós vizes játékok szórakoztatják a közönséget. A fák árnyékában zajló családi jóga és az ingyenes koncertek tökéletes zárást nyújtanak a hétvégi kikapcsolódáshoz.
