Pénztárcabarát, mégis tartalmas gyereknap – Ezek a legjobb ingyenes programok Budapesten

Május utolsó vasárnapján szinte minden kerületben családi fesztiválok, kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a legkisebbeket. A bőséges felhozatalban nem könnyű eligazodni, ráadásul a belépőjegyek ára is komoly tételt jelenthet a családi kasszában. Szerencsére a főváros idén is tartogat olyan ingyenes alternatívákat, amelyek tartalmas szórakozást garantálnak. Az alábbi válogatással abban segítünk, hogy a költséges opciók helyett a legjobb ingyenes gyereknapi programok közül válogathass.

Ingyenes toplista: öt izgalmas és teljesen díjtalan budapesti helyszín gyűjteménye a május végi ünnepi hétvégére.

öt izgalmas és teljesen díjtalan budapesti helyszín gyűjteménye a május végi ünnepi hétvégére. Változatos felhozatal: a kínálatban a hatalmas parki fesztiváloktól a kulturális programokig minden megtalálható.

a kínálatban a hatalmas parki fesztiváloktól a kulturális programokig minden megtalálható. Gyakorlati tanácsok: hasznos tippek a zsúfoltság elkerülésére, a regisztrációkra és az optimális érkezési időpontokra.

Melyek a legnépszerűbb ingyenes gyereknapi programok a fővárosban?

A Nemzetközi Gyermeknapot először 1925-ben hirdették ki Genfben, a Gyermekjóléti Világkonferencián. Magyarországon 1931 óta ünnepeljük a gyerekeket, akkor még Gyermekhét volt az ünnep elnevezése, amely 1950 óta viseli a gyermeknap nevet. A világ országaiban különböző dátumokon ünneplik a gyerekeket, sok helyen máig egyhetes az ünnep.

Az alábbiakban 3+1 budapesti helyszínt mutatunk be, ahol a gyerekek önfeledten játszhatnak, próbálhatják ki ügyességüket, tudásukat.

1. Városligeti Gyermeknap

2026. 05. 30–31., 9:00–18:00

Az Olof Palme sétány és környéke ad otthont az ország egyik legnagyobb szabású, kétnapos rendezvényének a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A zöldövezetben felállított színpadokon egymást váltják a koncertek és a bábelőadások, miközben a fák alatt ugrálóvárak és kézműves-foglalkozások biztosítják az egész napos pörgést. Érdemes időben érkezni a Városligetbe, mert a buborékbulik és a sportprogramok rendszerint rengeteg látogatót vonzanak.

2. Family Sunday Funday Budapest

2026. 05. 31., 11:30–15:30

A Blaha Lujza téren található Corvin Palace első emelete május utolsó vasárnapján igazi belvárosi gyerekbirodalommá alakul át. A gasztronómiai piac vendégterében animátorok foglalkoznak a kicsikkel, akiket táncos mulatság, vidám közös játékok és kreatív kézműves sarok vár. Bár a rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt célszerű előre asztalt foglalni.