„Megütöttek, leköptek, mégis segítettem” – Megrázó titkokat mesélt az ápolónő a legkegyetlenebb betegségről

Nincs annál szörnyűbb, mint amikor a saját gyermekének kell megmosnia az idős, magatehetetlen szülő intim testrészeit. Pat O’Brien 31 éven át dolgozott gyógytornászként és ápolóként a demenciával küzdő betegekkel, így pontosan tudja, hogy a legalapvetőbb higiéniás feladatok is kész hadszíntérré változtathatják az otthonokat.

Rettegve mennek haza a családtagok

Ütöttek, vertek, leköptek, de nem adtam fel! Sokan a hosszú munkanap után rettegve mennek haza, mert tudják, hogy a szüleiket kell mosdatniuk. Ez egy rendkívül megterhelő és lelkileg összeroppantó feladat. Ha nem mosdatod meg őket rendesen, jönnek a fájdalmas fertőzések. De hogyan őrizze meg a méltóságát egy 80 éves, ágyban fekvő férfi, akit egy szál törölközővel próbálnak tisztába tenni? Teljesen kétségbe voltam esve. A 21. században embert küldünk a Holdra, de ezt a problémát nem tudjuk megoldani?

– mesélte Pat, aki számtalanszor vigasztalt zokogó, összezavarodott időseket.

Pat végül nem várt tovább a csodára, és 2018-ban feltalált egy zseniális, hálózsákszerű, teljesen vízálló törölközőt, amit magáról Pobrollnak nevezett el. A lényege, hogy a beteget bebugyolálják, mint egy kisbabát – így melegben és biztonságban érzi magát, miközben a gondozók egyszerre csak egy-egy testrészét teszik szabaddá a tisztálkodáshoz.

Így menthetők meg a demenciával küzdő betegek

A találmány azonnal életet mentett. Pat egyik barátnője, Debbie már a végkimerülés szélén állt az Alzheimer-kóros édesanyjával, aki az utolsó időkben már ellenségként tekintett a saját lányaira, és minden mosdatásnál üvöltött. Amikor megkapták a Pobrollt, minden megváltozott: az idős asszony megnyugodott, és méltósággal, az otthonában tudott eltávozni három hónappal később – írja a Metro.

Sugárban hányt a tehetetlen dühétől

Egy másik, rendkívül agresszív férfi betegnél is ez hozta el az áttörést. Ő korábban annyira tombolt a pániktól, hogy az ápolók fizikai erőszakkal tudták csak lefogni, amitől a beteg sugárban hányt, a nővérek pedig rettegtek tőle.

Bebugyoláltuk a törölközőbe, és pillanatok alatt megnyugodott, mozdulatlanul feküdt. Az egyik nővér sírva mondta nekem, hogy a betegség kezdete óta most először érezte magát biztonságban munka közben

– emlékezett vissza Pat, aki szerint a demenciával küzdő betegek esetében a legfontosabb a mérhetetlen kedvesség és a figyelemelterelés, nem pedig a felesleges viták.