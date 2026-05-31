Sorsdöntő hibát vétett a bíró a budapesti BL-döntőn, a meccs után derült ki

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében, miután 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt a telt házas Puskás Arénában. Azonban a mérkőzés után kiderült, Daniel Siebert játékvezető döntő hibát vétett a PSG egyenlítő gólja előtt. Az Arsenal-PSG meccs 64. percében Hvicsa Kvaracheliával szabálytalankodtak a 16-oson belül, de utóbb kiderült, a grúz játékosnak nem lett volna szabad a pályán lennie!
Kvaracheliának nem lett volna szabad a pályán lennie, mert percek óta vérzett a lába, de a játékvezető figyelmen kívül hagyta. A játékos védő kötéssel kezdte a mérkőzést, viszont a seb újra felszakadt, és a játékvezető mégsem kérte, hogy hagyja el a pályát. Ez hiba volt. A szabálytalanságért 11-es járt, de olyan játékos ellen követték el, akinek pályán kívül kellett volna lennie
- mondta Iturralde González az AS című spanyol lap játékvezető-elemzője.
Kvaracheliát természetesen nem érdekelte a vérző lába, a meccs után boldogan ünnepelt.
"Tényleg elképesztő, leírhatatlanok az érzéseim. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. Nehéz szezonunk volt, de meg tudtuk csinálni. A tizenegyeseknél szükség van a szerencsére, de gyakorolni is kell őket. Megérdemeltük a győzelmet, mert rengeteg helyzetet alakítottunk ki" - mondta a grúz játékos.
A PSG története során másodszor hódította el a BL-trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban. Luis Enrique, a párizsiak vezetőedzője harmadik BL-serlegét nyerte meg, 2015-ben a Barcelonát is Európa csúcsára vezette.
