„Orvos vagyok, és ennyire kellene aggódnod az ebola terjedése miatt”

Ismét a rettegés uralja Afrikát, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában elszabadult az ebola. A helyzet annyira súlyos, hogy az Egészségügyi Világszervezet a kockázati szintet a „nagyon magas” kategóriára emelte. Már 750 gyanús esetet regisztráltak, és legalább 177 ember szörnyű kínok között életét vesztette. A legnagyobb probléma, hogy a most taroló, úgynevezett Bundibugyo-törzs ellen semmilyen vakcina vagy gyógyszer nem létezik. Bár az Oxfordi Egyetem tudósai már gőzerővel dolgoznak az ellenszeren, az még hónapokig nem lesz elérhető.

az Ebola-vírus újabb, gyógyíthatatlan törzse miatt kongatják a vészharangot az orvosok Fotó: BelkaG / shutterstock

Sokkoló vallomást tett a doktornő az Ebola-vírusról

A közösségi médiában hatalmas követőtáborral rendelkező amerikai orvos, Dr. Jen Caudle sokkoló, de egyben megnyugtató részleteket osztott meg a helyzetről.

A halálozási arány nagyon magas az Ebola esetében, és a legtöbb törzsre nincs vakcinánk vagy specifikus kezelésünk. Sok oka van annak, hogy ez a járvány nemcsak halálos és veszélyes, hanem aggasztó is. Úgy véljük, hogy egy ideje már ellenőrizetlenül terjed. Ez egy tragédia

– figyelmeztetett a doktornő, aki azt is hozzátette, hogy a most tomboló variáns ellen teljesen fegyvertelenek az orvosok.

Dr. Caudle ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vírus nem terjed a levegőben, mint a Covid, hanem közvetlen érintkezés útján kapható el, például testnedvekkel (nyál, vér, hasmenés) való érintkezéssel. Így a fertőzésveszély szerencsére jóval alacsonyabb, mint a kanyaró vagy a bárányhimlő esetében.

Ezek a horrorisztikus tünetek

A fertőzés után a tünetek hirtelen, 2-21 napon belül jelentkeznek. Kezdetben influenzaszerű panaszok – magas láz, extrém fáradtság, izomfájdalom, torokfájás és fejfájás – kínozzák a beteget. Később azonban jön a pokol: hányás, hasmenés, bőrkiütések, valamint a bőr és a szemek besárgulása. A legsúlyosabb fázisban a kór belső és külső vérzést okoz, a betegek a testük különböző pontjain, valamint a székletükön keresztül kezdenek el vérezni – írja a Mirror.