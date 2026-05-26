Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Orvos vagyok, és ennyire kellene aggódnod az ebola terjedése miatt”

Ebola-járvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 09:00
gyógyíthatatlanvírus
Már a WHO is kongatja a vészharangot, miután rohamosan terjed az Ebola egyik legveszélyesebb, gyógyíthatatlan törzse. Egy népszerű amerikai orvos most kitálalt arról, mekkora valójában a baj, és mire kell készülnünk.
Bors
A szerző cikkei

Ismét a rettegés uralja Afrikát, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában elszabadult az ebola. A helyzet annyira súlyos, hogy az Egészségügyi Világszervezet a kockázati szintet a „nagyon magas” kategóriára emelte. Már 750 gyanús esetet regisztráltak, és legalább 177 ember szörnyű kínok között életét vesztette. A legnagyobb probléma, hogy a most taroló, úgynevezett Bundibugyo-törzs ellen semmilyen vakcina vagy gyógyszer nem létezik. Bár az Oxfordi Egyetem tudósai már gőzerővel dolgoznak az ellenszeren, az még hónapokig nem lesz elérhető.

az Ebola-vírus újabb, gyógyíthatatlan törzse miatt kongatják a vészharangot az orvosok
az Ebola-vírus újabb, gyógyíthatatlan törzse miatt kongatják a vészharangot az orvosok Fotó: BelkaG /   shutterstock

Sokkoló vallomást tett a doktornő az Ebola-vírusról

A közösségi médiában hatalmas követőtáborral rendelkező amerikai orvos, Dr. Jen Caudle sokkoló, de egyben megnyugtató részleteket osztott meg a helyzetről.

A halálozási arány nagyon magas az Ebola esetében, és a legtöbb törzsre nincs vakcinánk vagy specifikus kezelésünk. Sok oka van annak, hogy ez a járvány nemcsak halálos és veszélyes, hanem aggasztó is. Úgy véljük, hogy egy ideje már ellenőrizetlenül terjed. Ez egy tragédia

– figyelmeztetett a doktornő, aki azt is hozzátette, hogy a most tomboló variáns ellen teljesen fegyvertelenek az orvosok. 

Dr. Caudle ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vírus nem terjed a levegőben, mint a Covid, hanem közvetlen érintkezés útján kapható el, például testnedvekkel (nyál, vér, hasmenés) való érintkezéssel. Így a fertőzésveszély szerencsére jóval alacsonyabb, mint a kanyaró vagy a bárányhimlő esetében.

Ezek a horrorisztikus tünetek

A fertőzés után a tünetek hirtelen, 2-21 napon belül jelentkeznek. Kezdetben influenzaszerű panaszok – magas láz, extrém fáradtság, izomfájdalom, torokfájás és fejfájás – kínozzák a beteget. Később azonban jön a pokol: hányás, hasmenés, bőrkiütések, valamint a bőr és a szemek besárgulása. A legsúlyosabb fázisban a kór belső és külső vérzést okoz, a betegek a testük különböző pontjain, valamint a székletükön keresztül kezdenek el vérezni – írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu