"A gyerekeknek nem lenne szabad csendben küszködniük" - Éveken át gyomorrontásnak hitték a kisfiú fájdalmas betegségét

Egy New Yorkban élő fiatal fiú igyekszik felhívni a figyelmet egy fájdalmas és gyakran félrediagnosztizált betegségre, miután az orvosok évekig azt mondogatták neki, a tüneteit egy szimpla gyomorrontás okozza. Édesanyja, Stephanie elmondása szerint Logan Fitzpatrick már csecsemőkorában is több intő jelet mutatott, ám eleinte ezek nem tűntek annyira súlyosnak.
Amikor Logan még kisbaba volt, eleinte semmi sem tűnt nyilvánvalóan aggasztónak. Nehezen szopott, sírt etetés közben és gyakran köpködött, de azt gondoltuk, csak kólikás
- emlékezett vissza az anya.
A ma már 11 éves Logan panaszai azonban az évek múlásával sem enyhültek, és gyakran küszködött gyomorfájással, valamint hányással is.
Évekig az volt a fő panasz, hogy fáj a hasa, de az orvosok azt mondogatták nekünk, hogy valószínűleg egy újabb gyomorrontásról van szó
- tette hozzá Stephanie.
A család végül gyermek gasztroenterológushoz vitte Logant, amikor a fiú ötéves volt, majd egy endoszkópia váratlan diagnózist tárt fel: eozinofil nyelőcsőgyulladást (EoE), egy olyan krónikus gyulladásos betegséget, amely fájdalmassá és nehézzé teheti a nyelést, valamint az evést.
Logant ezután Hassenfeldbe szállították, ahol Dr. Melanie K. Greifer gyermek gasztroenterológus szakorvosánál részesült speciális ellátásban.
Az eozinofil-epizód olyankor fordul elő, amikor az eozinofilek, az allergiás reakciókban részt vevő fehérvérsejtek felhalmozódnak a nyelőcsőben, krónikus gyulladást okozva ezzel, amely zavarhatja a nyelést és az evést
– magyarázta Dr. Greifer, hozzátéve, az állapotot részben ételallergiának, részben nyelési zavarnak is tekintik, amelynek tünetei könnyen összetéveszthetők a gyakori gyermekkori betegségekkel.
Kisebb gyermekeknél az EoE tünetei lehetnekaz etetési nehézségek, a hányás, a lassú súlygyarapodás és gyomorfájdalom, míg az idősebb gyermekek kerülhetik az ételeket, szokatlanul lassan ehetnek, vagy túl sok vizet igényelhetnek evés közben
– állítja Dr. Greifer.
Kezelés nélkül a betegség végül a nyelőcső szűkületéhez és hegesedéséhez vezethet.
A korai diagnózis kritikus fontosságú a hosszú távú szövődmények megelőzésében és abban, hogy a gyermekek egészséges kapcsolatot tartsanak fenn az étellel
– tette hozzá Dr. Greifer.
Logan kezelési terve manapság gyógyszeres kezelésből, táplálkozási tanácsadásból, folyamatos ellenőrzésekből, valamint viselkedési egészségügyi támogatásból áll, amely segít neki megbirkózni a krónikus betegséggel való együttélés érzelmi oldalával. Emellett viszont ugyanolyan életet él, mint akármelyik korabeli gyermek: fest, nemrégiben fekete övet szerzett taekwondóban, és baseballozik. Továbbá más eozinofil betegségben szenvedő gyerekeket is igyekszik támogatni: a közelmúltban például közel 400 dollárt (nagyjából 122.883 forint) gyűjtött össze az Amerikai Eozinofil Betegségek Partnersége (APFED) számára egy limonádés standon keresztül a Nemzeti Eozinofil Tudatosság Hete alatt. Az édesanyja, Stephanie pedig kiemelte, a történtek megtanították őt arra, mennyire fontos kiállni a gyermekek érdekeiért.
Ne félj kikérni egy második véleményt. Végezz kutatást, és találj valakit, aki meghallgat!
- biztatta a többi szülőt Stephanie, aki időközben létrehozta a Rare Treats Baking Company nevű vállalkozást, ami más, ételallergiával és eozinofil rendellenességekkel küzdő családoknak segít.
Az ételnek nem szabadna ártania. A gyerekeknek nem lenne szabad csendben küszködniük
- jelentette ki az édesanya, a People beszámolója szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.