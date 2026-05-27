"A gyerekeknek nem lenne szabad csendben küszködniük" - Éveken át gyomorrontásnak hitték a kisfiú fájdalmas betegségét

Egy New Yorkban élő fiatal fiú igyekszik felhívni a figyelmet egy fájdalmas és gyakran félrediagnosztizált betegségre, miután az orvosok évekig azt mondogatták neki, a tüneteit egy szimpla gyomorrontás okozza. Édesanyja, Stephanie elmondása szerint Logan Fitzpatrick már csecsemőkorában is több intő jelet mutatott, ám eleinte ezek nem tűntek annyira súlyosnak.

Amikor Logan még kisbaba volt, eleinte semmi sem tűnt nyilvánvalóan aggasztónak. Nehezen szopott, sírt etetés közben és gyakran köpködött, de azt gondoltuk, csak kólikás

- emlékezett vissza az anya.

A ma már 11 éves Logan panaszai azonban az évek múlásával sem enyhültek, és gyakran küszködött gyomorfájással, valamint hányással is.

Évekig az volt a fő panasz, hogy fáj a hasa, de az orvosok azt mondogatták nekünk, hogy valószínűleg egy újabb gyomorrontásról van szó

- tette hozzá Stephanie.

A család végül gyermek gasztroenterológushoz vitte Logant, amikor a fiú ötéves volt, majd egy endoszkópia váratlan diagnózist tárt fel: eozinofil nyelőcsőgyulladást (EoE), egy olyan krónikus gyulladásos betegséget, amely fájdalmassá és nehézzé teheti a nyelést, valamint az evést.

Logant ezután Hassenfeldbe szállították, ahol Dr. Melanie K. Greifer gyermek gasztroenterológus szakorvosánál részesült speciális ellátásban.

Az eozinofil-epizód olyankor fordul elő, amikor az eozinofilek, az allergiás reakciókban részt vevő fehérvérsejtek felhalmozódnak a nyelőcsőben, krónikus gyulladást okozva ezzel, amely zavarhatja a nyelést és az evést

– magyarázta Dr. Greifer, hozzátéve, az állapotot részben ételallergiának, részben nyelési zavarnak is tekintik, amelynek tünetei könnyen összetéveszthetők a gyakori gyermekkori betegségekkel.

Kisebb gyermekeknél az EoE tünetei lehetnekaz etetési nehézségek, a hányás, a lassú súlygyarapodás és gyomorfájdalom, míg az idősebb gyermekek kerülhetik az ételeket, szokatlanul lassan ehetnek, vagy túl sok vizet igényelhetnek evés közben

– állítja Dr. Greifer.