Te ismered a brazil diót? – Ezért érdemes minden nap fogyasztani a szuperélelmiszert

A paradiónak, amerikaidiónak, juviadiónak és amazon mandulának is nevezett mag Dél-Amerikában, az Amazonas-medencében őshonos fa termése, ami elsősorban Brazíliában, Bolíviában, Peruban, Kolumbiában, Venezuelában és Guayanában terem, vadon növő, óriási, akár 50 méteres fákon. Ezek a hatalmas növények természetes élőhelyükön, az esőerdőkben hoznak bőséges termést, a brazil diók kifejlődéséhez speciális ökológiai feltételek és beporzók szükségesek.
A viszonylag nagy méretű mag leginkább azért számít szuperélelmiszernek, mert magas az energiatartalma, és koncentráltan találhatók meg benne azok az esszenciális tápanyagok, amelyek az egész szervezetre jótékony hatással vannak. Első számú ereje, hogy rendkívül gazdag szelénben, emellett kiváló magnézium- és E-vitamin-forrás, de tartalmaz vasat és olyan telítetlen zsírsavakat is, melyek hozzájárulnak a jó koleszterinszint fenntartásához, támogatják a szív- és érrendszer egészségét, továbbá a memória és koncentráció megfelelő működését. A magnézium az idegrendszer kiegyensúlyozottságához, a csontok és fogak egészségéhez elengedhetetlen, míg az E-vitamin védi a bőrt az öregedéstől és a káros környezeti hatásoktól.. Mindemellett a magas fehérjetartalom és az élelmi rostok is említésreméltóak. Előbbi az izomzat, utóbbi az emésztés szempontjából előnyös. A brazil dió ráadásul finom, és könnyen beépíthető a mindennapi étrendbe.
A brazil dió mindennapos, de mérsékelt fogyasztásával bejuttathatjuk a szervezetünk számára szükséges szelénmennyiséget. Azért is ennyire értékes forrás ez a mag, mert a benne lévő szelén szerves kötésben van, amit a szervezet hatékonyabban képes hasznosítani. A brazil dióban található egészséges zsírok, E-vitamin, magnézium és fehérjét ráadásul együtt támogatják a szelén jótékony hatásait.
A szelén egy létfontosságú nyomelem, amelyre kis mennyiségben van szüksége az emberi szervezetnek, ennek ellenére szerepe annál fontosabb. Egyebek mellett azért, mert részt vesz a sejtek védelmében az oxidatív stresszel szemben, ami hozzájárulhat az öregedés lassításához és a krónikus betegségek megelőzéséhez. A szelén nélkülözhetetlen az immunsejtek megfelelő működéséhez, de a pajzsmirigyhormonok szabályozásában és a gyulladások csökkentésében is. Hangulatjavító és fokozza a szellemi teljesítményt.
Számos kutatás foglalkozik a szelén emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, a legújabb vizsgálatok azt találták, hogy a nyomelem megfelelő bevitele csökkentheti a mell- és prosztatarák kialakulási esélyét, mivel a szelén képes fokozni a daganatos sejtek pusztulását, és helyreállítani a károsodott sejteket. A Harvard Egyetem munkatársai 1000 prosztatarákos férfi 13 éves megfigyelése során azt találták, hogy 48%-kal csökkent a betegség súlyosbodásának lehetősége azoknál, akiknek a vérében magas volt a szelénszint.
Érdemes tudni, hogy már napi 1-2 szem brazil dió elfogyasztása fedezheti a szelénszükségletet, ami nők estében kb. 60, míg férfiaknál mintegy 75 mikrogramm. Így, ha egyszerre 4-5 vagy ennél több brazil diót majszolunk el, már túl is léptük a javasolt beviteli mennyiséget. A felső biztonságos napi határérték kb. 400 mikrogramm – ami az említett 4-5 szemnek felel meg –, ha huzamosabb ideig fogyasztunk ennél többet belőle, akár a szelénmérgezést is megkockáztathatjuk.
Kíváncsi vagy, hogyan takarítják be, majd dolgozzák fel a brazil diót? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.