Te ismered a brazil diót? – Ezért érdemes minden nap fogyasztani a szuperélelmiszert

A paradiónak, amerikaidiónak, juviadiónak és amazon mandulának is nevezett mag Dél-Amerikában, az Amazonas-medencében őshonos fa termése, ami elsősorban Brazíliában, Bolíviában, Peruban, Kolumbiában, Venezuelában és Guayanában terem, vadon növő, óriási, akár 50 méteres fákon. Ezek a hatalmas növények természetes élőhelyükön, az esőerdőkben hoznak bőséges termést, a brazil diók kifejlődéséhez speciális ökológiai feltételek és beporzók szükségesek.

A brazil diót minden nap érdemes fogyasztani, de csak mértékkel.

A brazil dió a szuperélelmiszerek királya

A viszonylag nagy méretű mag leginkább azért számít szuperélelmiszernek, mert magas az energiatartalma, és koncentráltan találhatók meg benne azok az esszenciális tápanyagok, amelyek az egész szervezetre jótékony hatással vannak. Első számú ereje, hogy rendkívül gazdag szelénben, emellett kiváló magnézium- és E-vitamin-forrás, de tartalmaz vasat és olyan telítetlen zsírsavakat is, melyek hozzájárulnak a jó koleszterinszint fenntartásához, támogatják a szív- és érrendszer egészségét, továbbá a memória és koncentráció megfelelő működését. A magnézium az idegrendszer kiegyensúlyozottságához, a csontok és fogak egészségéhez elengedhetetlen, míg az E-vitamin védi a bőrt az öregedéstől és a káros környezeti hatásoktól.. Mindemellett a magas fehérjetartalom és az élelmi rostok is említésreméltóak. Előbbi az izomzat, utóbbi az emésztés szempontjából előnyös. A brazil dió ráadásul finom, és könnyen beépíthető a mindennapi étrendbe.

Biztosíthatjuk vele a szelénbevitelt

A brazil dió mindennapos, de mérsékelt fogyasztásával bejuttathatjuk a szervezetünk számára szükséges szelénmennyiséget. Azért is ennyire értékes forrás ez a mag, mert a benne lévő szelén szerves kötésben van, amit a szervezet hatékonyabban képes hasznosítani. A brazil dióban található egészséges zsírok, E-vitamin, magnézium és fehérjét ráadásul együtt támogatják a szelén jótékony hatásait.