Így készül a téli vitaminbomba, a koreai kimchi

Az utóbbi években a tudatos táplálkozás egyik sztárja lett a koreai savanyú káposzta, nem véletlenül: természetes fermentálással készül, tele van jótékony baktériumokkal, ráadásul sokoldalúan felhasználható. Bár a kimchi recept elsőre bonyolultnak tűnhet, kis odafigyeléssel bárki elkészítheti otthon.
Megtudhatod, miből készül a kimchi, és hogyan válassz tökéletes zöldséget hozzá.
Eláruljuk a titkos pasztát, ami a karakteres ízét adja.
Megtudhatod, hogyan kell tárolni, hogy hetekig megőrizze frissességét.
Az utóbbi években egyre népszerűbb a koreai savanyú káposzta, ami nemcsak egészséges és finom, de egy kis odafigyeléssel igazi koreai különlegességet varázsolhatsz az asztalodra. A Fanny magazin elárulja a tökéletes kimchi recept titkát.
Előkészítés és darabolás A kínai kel megvásárláskor figyeljünk arra, hogy a kel levelei vastagok, foltmentesek és ropogósak legyenek, mert ez határozza meg a végeredmény állagát. A zöldséget hosszában vágjuk félbe, utána negyedekbe, majd nagyobb falatnyi darabokra. Nem kell túl apróra vágni, mert az erjedés során úgyis puhulni fog.
A fermentálás alapja a sózás A feldarabolt kelt alaposan forgassuk össze durva sóval: 1 közepes fej kínai kelhez körülbelül 2-3 evőkanál durva tengeri só szükséges. Ez a lépés segít kivonni a nedvességet, és előkészíti a zöldséget az erjedéshez. Hagyjuk állni legalább 1-2 órán át.
Öblítés és pihentetés Sózás után időnként forgassuk át a zöldséget, hogy egyenletesen puhuljon. Pár óra után hideg vízzel öblítsük át, hogy eltávolítsuk a felesleget róla, majd hagyjuk lecsepegni. Fontos, hogy ne maradjon túl sós, de ne is veszítse el az ízét.
Az ízesítő paszta elkészítése Karakterét a különleges paszta adja. Ennek elkészítéséhez reszelt fokhagyma, friss gyömbér, koreai csilipaprika, halszósz és egy csipet cukor vagy rizslisztből főzött sűrítmény kell.
Extra zöldségek hozzáadása A klasszikus kimchi receptek gyakran javasolják julienne-re vágott sárgarépa, fehér retek és újhagyma hozzáadását is a sózott kelhez. Ezek nemcsak ízt, hanem színt és ropogósságot is adnak az ételnek.
Dolgozd össze alaposan! Kézzel keverjük össze a zöldséget az ízes pasztával. Fontos, hogy minden levélre jusson az aromás keverékből.
Üvegezés és lenyomkodás Miután elkészült a kimchi házilag, tegyük tiszta, sterilizált befőttesüvegbe. Nyomkodjuk le alaposan, hogy annyit tudjunk ráönteni majd a saját levéből, amennyi teljesen ellepi. Erre a biztonságos erjedés miatt van szükség.
