Így készül a téli vitaminbomba, a koreai kimchi

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 11:00
Az utóbbi években a tudatos táplálkozás egyik sztárja lett a koreai savanyú káposzta, nem véletlenül: természetes fermentálással készül, tele van jótékony baktériumokkal, ráadásul sokoldalúan felhasználható. Bár a kimchi recept elsőre bonyolultnak tűnhet, kis odafigyeléssel bárki elkészítheti otthon.

 

  • Megtudhatod, miből készül a kimchi, és hogyan válassz tökéletes zöldséget hozzá.
  • Eláruljuk a titkos pasztát, ami a karakteres ízét adja.
  • Megtudhatod, hogyan kell tárolni, hogy hetekig megőrizze frissességét.
     

Az utóbbi években egyre népszerűbb a koreai savanyú káposzta, ami nemcsak egészséges és finom, de egy kis odafigyeléssel igazi koreai különlegességet varázsolhatsz az asztalodra. A Fanny magazin elárulja a tökéletes kimchi recept titkát.

A kimchi recept egy egészséges koreai étel.
Ez a kimchi recept egy tradicionális koreai étel, amely az ázsiai országban az étkezések elengedhetetlen része.
Fotó: Nungning20

 

Kimchi recept pár egyszerű lépésben:
 

  • Mi az a kimchi?
    A kimchi egy tradicionális koreai étel, amit gyakran koreai savanyú káposztának is hívnak. Főként fermentált zöldségekből, leggyakrabban kínai kelből és különféle fűszerekből készül. Ez az egyszerű kimchi recept amellett, hogy finom, egészséges is: erősíti az immunrendszert, segíti az emésztést, támogatja a fogyást.
     
  • Előkészítés és darabolás
    A kínai kel megvásárláskor figyeljünk arra, hogy a kel levelei vastagok, foltmentesek és ropogósak legyenek, mert ez határozza meg a végeredmény állagát. A zöldséget hosszában vágjuk félbe, utána negyedekbe, majd nagyobb falatnyi darabokra. Nem kell túl apróra vágni, mert az erjedés során úgyis puhulni fog.
     
  • A fermentálás alapja a sózás
    A feldarabolt kelt alaposan forgassuk össze durva sóval: 1 közepes fej kínai kelhez körülbelül 2-3 evőkanál durva tengeri só szükséges. Ez a lépés segít kivonni a nedvességet, és előkészíti a zöldséget az erjedéshez. Hagyjuk állni legalább 1-2 órán át.
     
  • Öblítés és pihentetés
    Sózás után időnként forgassuk át a zöldséget, hogy egyenletesen puhuljon. Pár óra után hideg vízzel öblítsük át, hogy eltávolítsuk a felesleget róla, majd hagyjuk lecsepegni. Fontos, hogy ne maradjon túl sós, de ne is veszítse el az ízét.
     
  • Az ízesítő paszta elkészítése
    Karakterét a különleges paszta adja. Ennek elkészítéséhez reszelt fokhagyma, friss gyömbér, koreai csilipaprika, halszósz és egy csipet cukor vagy rizslisztből főzött sűrítmény kell.
     
  • Extra zöldségek hozzáadása
    A klasszikus kimchi receptek gyakran javasolják julienne-re vágott sárgarépa, fehér retek és újhagyma hozzáadását is a sózott kelhez. Ezek nemcsak ízt, hanem színt és ropogósságot is adnak az ételnek.
     
  • Dolgozd össze alaposan!
    Kézzel keverjük össze a zöldséget az ízes pasztával. Fontos, hogy minden levélre jusson az aromás keverékből.
Dolgozd össze a besózott zöldségeket a fűszerekkel.
Alaposan dolgozd össze a besózott zöldségeket a fűszerekkel.
Fotó: Roselynne /  Shutterstock 
  • Üvegezés és lenyomkodás
    Miután elkészült a kimchi házilag, tegyük tiszta, sterilizált befőttesüvegbe. Nyomkodjuk le alaposan, hogy annyit tudjunk ráönteni majd a saját levéből, amennyi teljesen ellepi. Erre a biztonságos erjedés miatt van szükség.
Az üvegeket forrásban lévő vízben sterilizáljuk.
Hosszabb ideig eltartható, ha sterilizált üvegekbe adagoljuk.
Fotó: Ahanov Michael /  Shutterstock 
  • Erjesztés és kóstolás
    Szobahőmérsékleten 1-3 napig fermentáljuk az üvegben. A kimchi fogyasztása előtt naponta kóstoljuk meg: akkor a legjobb, amikor enyhén savanykás, csípős és friss ízű.
     
  • Hol tároljuk?
    Utolsó lépésként rakjuk a hűtőbe, ahol lassul az erjedés. Így akár hónapokig eltartható, és az íze idővel még gazdagabbá válik.

    Ha kíváncsi vagy, hogyan kell elkészíteni a kimchit, nézd meg a videót:

