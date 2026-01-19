Így készül a téli vitaminbomba, a koreai kimchi

Megtudhatod, miből készül a kimchi, és hogyan válassz tökéletes zöldséget hozzá.

Eláruljuk a titkos pasztát, ami a karakteres ízét adja.

Megtudhatod, hogyan kell tárolni, hogy hetekig megőrizze frissességét.



Az utóbbi években egyre népszerűbb a koreai savanyú káposzta, ami nemcsak egészséges és finom, de egy kis odafigyeléssel igazi koreai különlegességet varázsolhatsz az asztalodra. A Fanny magazin elárulja a tökéletes kimchi recept titkát.

Ez a kimchi recept egy tradicionális koreai étel, amely az ázsiai országban az étkezések elengedhetetlen része.

Kimchi recept pár egyszerű lépésben:

