Magyarérettségi: Jókai Mór és Wass Albert is a feladatok között

Magyarral kezdik hétfő reggel az idei érettségi szezont a végzős középiskolások. Magyarból középszinten 76 109 diák, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad ma számot tudásáról az Eduline cikke szerint, de összesen 148 ezren fognak érettségizni valamilyen tárgyból. A vizsga mindkét szinten 240 percig tart, és 100 pont a maximum.

A magyar érettségi két részből áll: az első részben egy feladatlapot kell kitölteni és a szövegértési feladatot kell megoldaniuk (20+40 pont), a második részben műelemzést vagy esszét kell írni (40 pont), amire 150 perc áll az érettségizők rendelkezésére.

A középszintű szövegértési feladatban egy interjút kellett értelmezni, amelyben Szilágyi Márton irodalomtörténészt kérdezte a Magyar Kultúra főszerkesztője Jókai Mórról.

Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni. Egy megadott vers stílusirányzatának, rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben, valamint egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók az Eduline információi szerint.