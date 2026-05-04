Nem hiszed el, melyik a legveszélyesebb flakon a konyhádban: Te is naponta használod, de fogalmad sincs, mekkora bajt okozhat!

Mindannyian tudjuk, hogy a csoki, az alkohol vagy a tömérdek cukor nem tesz jót az egészségünknek. De van egy összetevő, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, pedig ott van a húsokban és a kenyérben is: a só. Vannak azonban olyan ételek, amikben annyira sok a só, hogy már az életünkkel játszunk, ha túl sokat eszünk belőlük. Ilyen a szójaszósz is, ami valójában egy igazi folyékony sóbomba: egyetlen flakonban annyi nátrium lapul, ami már rövid úton is képes hidegre tenni a szervezetet.

A szójaszósz ízletes kiegészítője sok ételnek, de túlzott mértékű fogyasztása komoly egészségügyi kockázatokat jelent

Fotó: Unsplash.com

Mennyi az annyi?

Szerencsére nem kell azonnal a kukába dobni az összes flakont, hiszen egy kis locsolástól még senki nem dőlt ki a sorból. A baj akkor kezdődik, ha valaki ész nélkül önti magába a szójaszószt. Egyetlen evőkanálnyi szószban ugyanis 900 milligramm só van. Ahhoz, hogy egy átlagos, 68 kilós ember szervezete feladja a harcot, nagyjából 135 gramm sót kellene bevinnie – ez körülbelül hét és fél evőkanálnyi tömény sómennyiségnek felel meg.

Bár ez soknak tűnik, egyetlen csésze szójaszószban már 14 gramm só van, és sajnos akadtak már olyanok, akik túl messzire mentek a kísérletezéssel.

Kómába esett a tinédzser, aki 1 liter szójaszószt evett

Megdöbbentő eset rázta meg az orvosi világot, amikor egy 19 éves srác közel egy liternyi szójaszószt döntött le a torkán. A fiatal fiú nem sokkal később kómába esett, az orvosoknak az életéért kellett küzdeniük. Dr. David J. Carlberg, a fiút kezelő orvos így emlékezett vissza a drámai pillanatokra:

Semmilyen ingerre nem reagált, amit adtunk neki. Megemelkedtek a reflexei, a központi idegrendszere pedig gyakorlatilag felmondta a szolgálatot.

A fiú hipernatrémiában szenvedett. Ez az a folyamat, amikor a szervezet megpróbálja kiegyenlíteni a vér és a szövetek közötti sószintet, és ehhez elvonja a folyadékot a szövetekből. Ez halálos vízfelgyülemléshez vezethet a tüdőben, az agy pedig – ahogy távozik belőle a víz – egyszerűen összezsugorodik, ami agyvérzést okoz – írja a LADbible.

A srácnak óriási szerencséje volt: bár három napig eszméletlen volt, az orvosok gyors beavatkozásának köszönhetően túlélte a kalandot. Tanuljunk az esetéből: a szójaszósz remek dolog, de csak ésszel!