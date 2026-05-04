Álomfotózással ünnepelt a leukémiát legyőző Zsófi: "Végre visszakaptam a régi életem!"

Leukémia után, luxusautók között fotózták Szegedi Zsófit, aki az elmúlt egy évet a debreceni gyermekklinika falai között töltötte. A bátor lány januárban még a haematológián ünnepelte 18. születésnapját. A legszebb ajándékot mégis most kapta meg: megkongathatta a gyógyulást jelző harangot. Egy álomfotózással ünnepelte meg, hogy a kemoterápia után újra nőnek érzi magát.
Végre visszakaptam a régi életem!
A kálvária 2025 januárjában kezdődött. Zsófi testén lila foltok jelentek meg, majd csomók a nyakán és a hónaljánál. Bár az első orvosi vélemények még megnyugtatták a családot, májusra a lány állapota válságosra fordult: a mája megnagyobbodott, a járás is fájdalmat okozott neki. A diagnózis letaglózó volt: B-sejtes leukémia.
A kemoterápia egyik legnehezebb mellékhatása a hajhullás volt. Ez viselte meg a lányt lelkileg talán a legjobban. Zsófi, akinek eredetileg gyönyörű, hosszú haja volt, végül maga vágta le a tincseit. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány azonnal segített: egy élethű, szőke parókát kapott, ami visszaadta az önbizalmát.
Azóta már három parókám is volt, kezdem megszokni ezeket, bár nagyon várom, hogy visszanőjön a saját hajam, olyan szép hosszúra, mint amilyen a leukémia előtt volt
- mondja vágyakozva Zsófi.
A gyönyörű lány nemcsak a betegséggel, a könyvekkel is megküzdött: a kezelések alatt, a kórházi ágyon fekve is tanult és kitűnő eredménnyel zárta a tavalyi évet turisztika szakon.
Amikor a debreceni klinika főorvosa és a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány megtudta, hogy Zsófi nagy álma egy profi fotózás, nem volt kérdés, hogy valóra váltják. Az egyik közeli autószalon néhány órára kifutóvá alakult: luxusautók között, profi sminkessel és fotóssal várták a lányt.
Zsófi nagyon boldog volt, a kamerák előtt igazi sztárként tündökölt.
Három órán át tartott, de egyáltalán nem voltam zavarban. Válogattam a szetteket, hogy mik legyenek rajtam és nagyon klassz volt, hogy profi sminkes készítette el a sminkemet, nagyon jó lett. Izgalmas volt a fotózás, mintha igazi modell lennék. Egy héttel később, amikor megkaptam a képeket, végre újra szépnek láttam magam. Ez a nap segített elfelejteni egy kis időre azt a sok szörnyűséget, ami velem történt
- meséli Zsófi lelkesen.
A fotókról egy életerős, magabiztos, ragyogó tekintetű nő tekint ránk. Ha nem tudnánk, senki nem mondaná meg, hogy ez a gyönyörű fiatal lány miket élt át az elmúlt időszakban. Azt meg végképp nem, hogy az életéért küzdött hosszú hónapokon keresztül...
Rengeteg visszajelzés érkezett, miután kitettük az elkészült képeket a netre. Nagyon sokan írták, mondták, hogy milyen szép vagyok, milyen jók ezek a képek és nem is látszik, hogy paróka van rajtam és beteg voltam. Jólesett nagyon, hogy ők is szépnek látnak
- mondta Zsófi.
Azt mondja, a fotókat visszanézve nem a törékenységét és a betegségét, hanem az erejét és a kitartását fogja eszébe juttatni.
Zsófi mellett az egész út alatt ott állt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, ők a családot az „eladó kilométerek” projektjén keresztül támogatták. Egy jótékonysági sportoló, Kovács Lajos 380 kilométernyi kerékpározást ajánlott fel a lánynak. A megvehető kilométereiből pedig több mint 1,3 millió forint gyűlt össze.
Emellett még a gyógytornákat és egy parókát is finanszírozták, ahogy az álomfotózást is ők hozták tető alá az egyik helyi autószalonnal összefogva.
Zsófi anyukája keresett meg, hogy a lánya nagyon szeretne autók között fotózkodni. Mi pedig hiszünk abban, hogy a test és a lélek együtt gyógyul. Ha egy ilyen kéréssel mosolyt tudunk csalni az arcukra, az a mielőbbi felépülést segíti
- mondta Hetey Attiláné Rita, az alapítvány kuratóriumi tagja.
A debreceni gyermekhematológiai osztályon a harang megkongatása szimbolikus pillanat: ez jelenti a kezelések végét. Zsófi számára ez volt a végső felszabadulás. Bár az öt évig tartó tünetmentességig még hosszú az út, egy kisebb műtét, a fenntartó kezelések és a napi gyógytornák még tartanak. Viszont a jövője már nem a kórházról, hanem a szabadságról szól.
Annyira jó érzés, hogy lezárult az a borzasztó korszak! El sem tudják képzelni sokan, hogy min mentem keresztül… Most végre újra élhetem a régi életem, lassan, de szépen haladok előre
- meséli boldogan a lány.
Akadt egy őrangyala is a nehéz időkben: legjobb barátnője Budapestről rendszeresen elutazott hozzá Debrecenbe, végig tartotta benne a lelket és ott állt mellette akkor is, amikor végre megkongathatta a kezelés végét jelző harangot.
Megérdemlem a sok pihenést!
- mondja nevetve a lány.
Nyáron nagy utazásokat tervezünk a családdal, a testvéremmel és a legjobb barátnőmmel. Végre nem a falakat fogom nézni, hanem a világot!
- örvendezett Zsófi.
Zsófi fejében cikáznak a gondolatok, mennyi mindenen ment keresztül az elmúlt egy évben és végre úgy néz ki, fellélegezhet. A jövőjét is tervezgeti, ha minden jól megy, a technikum után légiutaskísérő szeretne lenni. Bár a felejthetetlen fotózás óta azon is gondolkodik, hogy esetleg megpróbálkozik a modell szakmával. A szépsége megvan hozzá és ahogy a betegséget leküzdötte, az biztos, hogy a kitartás sem hiányzik belőle.
