Álomfotózással ünnepelt a leukémiát legyőző Zsófi: "Végre visszakaptam a régi életem!"

Leukémia után, luxusautók között fotózták Szegedi Zsófit, aki az elmúlt egy évet a debreceni gyermekklinika falai között töltötte. A bátor lány januárban még a haematológián ünnepelte 18. születésnapját. A legszebb ajándékot mégis most kapta meg: megkongathatta a gyógyulást jelző harangot. Egy álomfotózással ünnepelte meg, hogy a kemoterápia után újra nőnek érzi magát.

Leukémia után: Zsófi álma volt ez a luxusautós fotózás, ami végre teljesült

fotó: beküldött/ László 'Philip' Zoltán

Végre visszakaptam a régi életem!

A kálvária 2025 januárjában kezdődött. Zsófi testén lila foltok jelentek meg, majd csomók a nyakán és a hónaljánál. Bár az első orvosi vélemények még megnyugtatták a családot, májusra a lány állapota válságosra fordult: a mája megnagyobbodott, a járás is fájdalmat okozott neki. A diagnózis letaglózó volt: B-sejtes leukémia.

A paróka alatt egy kitűnő tanuló és egy nagy harcos bújt meg

A kemoterápia egyik legnehezebb mellékhatása a hajhullás volt. Ez viselte meg a lányt lelkileg talán a legjobban. Zsófi, akinek eredetileg gyönyörű, hosszú haja volt, végül maga vágta le a tincseit. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány azonnal segített: egy élethű, szőke parókát kapott, ami visszaadta az önbizalmát.

Azóta már három parókám is volt, kezdem megszokni ezeket, bár nagyon várom, hogy visszanőjön a saját hajam, olyan szép hosszúra, mint amilyen a leukémia előtt volt

- mondja vágyakozva Zsófi.

A gyönyörű lány nemcsak a betegséggel, a könyvekkel is megküzdött: a kezelések alatt, a kórházi ágyon fekve is tanult és kitűnő eredménnyel zárta a tavalyi évet turisztika szakon.

Zsófi saját magának vágta le a haját

fotó: beküldött

Káprázatos fotózás a gyógyulás örömére

Amikor a debreceni klinika főorvosa és a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány megtudta, hogy Zsófi nagy álma egy profi fotózás, nem volt kérdés, hogy valóra váltják. Az egyik közeli autószalon néhány órára kifutóvá alakult: luxusautók között, profi sminkessel és fotóssal várták a lányt.

Zsófi arcát életében először varázsolta újjá egy profi sminkes

fotó: beküldött/ László 'Philip' Zoltán

Zsófi nagyon boldog volt, a kamerák előtt igazi sztárként tündökölt.

Három órán át tartott, de egyáltalán nem voltam zavarban. Válogattam a szetteket, hogy mik legyenek rajtam és nagyon klassz volt, hogy profi sminkes készítette el a sminkemet, nagyon jó lett. Izgalmas volt a fotózás, mintha igazi modell lennék. Egy héttel később, amikor megkaptam a képeket, végre újra szépnek láttam magam. Ez a nap segített elfelejteni egy kis időre azt a sok szörnyűséget, ami velem történt

- meséli Zsófi lelkesen.