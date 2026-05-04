Exatlon Hungary: Nagy álmokat rombolt le egyetlen rossz mozdulat – összeszedtük a legdurvább sérüléseket

Barátok, bajtársak párbaja egymás ellen, célfotót igénylő, tizedmásodperceken múló, elképesztően izgalmas futamok, betegségek és vérfagyasztó, komoly sérülések – ezek mind az Exatlon Hungary igazán drámai eseményei közé tartoznak. Novák Zalánt egy sérülés miatt küldték haza a Dominikai Köztársaságból.
„Világéletemben pozitív voltam. Olyan nevelést kaptam, hogy ha egy lábon kell futni, akkor is megyek, amíg azt nem mondják, hogy nem lehet. Nem volt a fejemben, hogy ne menjek vagy feladjam a játékot” – nyilatkozta búcsúzásakor az egyik nagy esélyes.
Egy másik, kiváló statisztikákkal rendelkező játékos, Nagy Dani már mankókkal járt, amikor kiesett. A szavait többen megkönnyezték a helyszínen és a képernyők előtt is.
Megpróbáltam a maximumot hozni. Lehet, hogy túlságosan is… Azt is hiszem, hogy okkal kerültem ide, ez okkal történik.
„Ez a rövid idő nekem nagyon soknak tűnt, jó értelemben. Megrohamozott minden emlék... kiszaltózhattam egy helikopterből, a Karib-tengerben a sport kiválóságaival küzdhettem, ellenük és együtt, barátokra találtam. Hihetetlen, felfoghatatlan számomra. Mennyi mindent kaptam és tanultam!” – jegyezte meg.
Az évek során Kótai Mihály, Salander Dorina, Kása András és Rozs Gergely is feladni kényszerült a játékot. Emlékezetes szereplő volt Szabó Franciska: elvitték MRI-re, majd Palik László közölte vele a drámai hírt, miszerint három bokaszalagja elszakadt.
Tudtam, hogy benne van a pakliban, de hittem a gyógyulásban, igyekeztem nagyon.
„Összekovácsolódott a csapat, nagy a küzdőszellem, iszonyatosan büszke vagyok rátok! Sokat fejlődtünk együtt, nagyon megszerettelek titeket, ezért is akartam felépülni” – búcsúzott az álmaitól sírva-zokogva az Európa-bajnok cselgáncsozó.
Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász 2020-ban az Exatlon Hungary második évadában vett részt, ahol tizennyolc napot töltött. Két évvel később a Covid okozta a halálát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.