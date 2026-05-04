Exatlon Hungary: Nagy álmokat rombolt le egyetlen rossz mozdulat – összeszedtük a legdurvább sérüléseket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 09:30
Palik László
A TV2 népszerű műsorában mindig drámai pillanat, amikor valaki sérülés miatt kénytelen hazautazni, feladva a küzdelmeket. Többen jártak így a közelmúltban az Exatlon Hungary-ban; összeomlottak, amikor közölték velük a rossz hírt.
Barátok, bajtársak párbaja egymás ellen, célfotót igénylő, tizedmásodperceken múló, el­ké­pesz­tően izgalmas futamok, betegségek és vérfagyasztó, komoly sérülések – ezek mind az Exatlon Hungary igazán drámai eseményei közé tartoznak. Novák Zalánt egy sérülés miatt küldték haza a Dominikai Köztársaságból.

Az Exatlon Hungary közönségkedvence, Nagy Dani is súlyos sérülést szenvedett a versenyben.
Exatlon Hungary: Esélyesek voltak, mégis távoztak

Világéletemben pozitív voltam. Olyan nevelést kaptam, hogy ha egy lábon kell futni, akkor is megyek, amíg azt nem mondják, hogy nem lehet. Nem volt a fejemben, hogy ne menjek vagy feladjam a játékot” – nyilatkozta búcsúzásakor az egyik nagy esélyes.

Egy másik, kiváló statisztikákkal rendelkező játékos, Nagy Dani már mankókkal járt, amikor kiesett. A szavait többen megkönnyezték a helyszínen és a képernyők előtt is.

Megpróbáltam a maximumot hozni. Lehet, hogy túlságosan is… Azt is hiszem, hogy okkal kerültem ide, ez okkal történik.

„Ez a rövid idő nekem nagyon soknak tűnt, jó értelemben. Megrohamozott minden emlék... kiszaltózhattam egy helikopterből, a Karib-tengerben a sport kiválóságaival küzdhettem, ellenük és együtt, barátokra találtam. Hihetetlen, felfoghatatlan számomra. Mennyi mindent kaptam és tanultam!” – jegyezte meg.

Az évek során Kótai Mihály, Salander Dorina, Kása András és Rozs Gergely is feladni kényszerült a játékot. Emlékezetes szereplő volt Szabó Franciska: elvitték MRI-re, majd Palik László közölte vele a drámai hírt, miszerint három bokaszalagja elszakadt.

Tudtam, hogy benne van a pakliban, de hittem a gyó­gyu­lás­ban, igyekeztem nagyon.

„Összekovácsolódott a csapat, nagy a küzdőszellem, iszonyatosan büszke vagyok rátok! Sokat fejlődtünk együtt, nagyon megszerettelek titeket, ezért is akartam felépülni” – búcsúzott az álmaitól sírva-zokogva az Európa-bajnok cselgáncsozó.

Megrázó haláleset

Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász 2020-ban az Exatlon Hungary második év­ad­á­ban vett részt, ahol tizennyolc napot töltött. Két évvel később a Covid okozta a halálát.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
