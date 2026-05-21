Úszol a sárga csekkekben? Ezzel az 5 bőségvonzó színnel pénzmágnest csinálhatsz a lakásodból

A különféle színek nemcsak kiváló stresszoldó szerepet töltenek be a lakás falán, hanem igazi szuperképességgel is bírnak. Ha a feng shui szerint alkalmazod azokat az otthonodban, akkor kinyílhatnak a pénzcsapok. Mutatjuk a legjobb bőségvonzó színeket!

A színek mágiája feng shuival

Spirituális értelemben is hatással vannak ránk a különféle színkombinációk. Miközben kedvünkre változtathatjuk velük a környezetünket, a feng shui irányelvei szerint kiválasztott árnyalatok az egész életünkre hatással lehetnek. Bizonyos színek szerencsét, pénzt, jólétet hozhatnak, de azt is tudnunk kell, pontosan hol alkalmazzuk ezeket az árnyalatokat.

A milliomosok elit színe

A történelemben a királyok és a nemesség kiváltsága volt a bíbor és a lila mély árnyalatainak használata. Azt üzenték velük:

Készen állok a legfelsőbb szintű jólét fogadására!

Te is erre vágysz? Fesd lilára a szobád falának ajtótól balra eső részét, szembe vele helyezz el egy lila plédet a fotelra, vagy válassz elegáns lila gyertyát dekorációnak. A szoba atmoszférája azonnal megváltozik.

Tiszta luxus, napenergia

A valódi gazdagság eléréséhez az arany színt sem hagyhatod ki, az ugyanis a kínai tanok szerint a fém elemet képviseli, közvetlen, egyenes ágon kapcsolódva a pénzhez és a sikerhez. Mágnesként vonzza be a bőséget, sikeres üzleteket. A fal bármelyik részét lefestheted vele, de egy-egy aranyozott képkeret vagy egy polcra tett mutatós dísztárgy is azonnal megdobja az otthonod bőségre irányuló rezgésszintjét.

A megállíthatatlan növekedés

A zöld szín a fa elemhez tartozik, a feng shuiban egyenlő a folyamatos fejlődéssel, megújulással. Ennek a színnek a használatával várhatóan növekedhet a megtakarításod. A mélyebb árnyalatok határozott pénzszínek. Jöhetnek a zöld kiegészítők és a dús levelű szobanövények!