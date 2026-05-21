Pénzvonzó színes falfestékek a feng shui szerint

Úszol a sárga csekkekben? Ezzel az 5 bőségvonzó színnel pénzmágnest csinálhatsz a lakásodból

lakberendezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 15:15
Számolod a filléreket a fizetés előtti napokban, miközben másoknak látszólag erőfeszítés nélkül hullik az ölükbe a sok pénz? Egy egyszerű feng shui módszerrel bőséget vonzhatsz az otthonodba. A kulcs a színekben rejlik!
  • Ha a feng shui irányelvei szerint fested át az otthonod, akkor a bőség rádtalál. 
  • Léteznek olyan árnyalatok, amelyek a keleti mesterek szerint bevonzzák a pénzt. 
  • Ezek olyan ősi rezgésű színek, amelyekkel a szobák atmoszférája is pozitívan változhat.

A különféle színek nemcsak kiváló stresszoldó szerepet töltenek be a lakás falán, hanem igazi szuperképességgel is bírnak. Ha a feng shui szerint alkalmazod azokat az otthonodban, akkor kinyílhatnak a pénzcsapok. Mutatjuk a legjobb bőségvonzó színeket!

Szobafestés kékre és pirosra a feng shui tanítása szerint
A feng shui tanítása szerint öt színárnyalat használata gazdaggá tehet Illusztráció: Unsplash

A színek mágiája feng shuival

Spirituális értelemben is hatással vannak ránk a különféle színkombinációk. Miközben kedvünkre változtathatjuk velük a környezetünket, a feng shui irányelvei szerint kiválasztott árnyalatok az egész életünkre hatással lehetnek. Bizonyos színek szerencsét, pénzt, jólétet hozhatnak, de azt is tudnunk kell, pontosan hol alkalmazzuk ezeket az árnyalatokat.

A milliomosok elit színe 

A történelemben a királyok és a nemesség kiváltsága volt a bíbor és a lila mély árnyalatainak használata. Azt üzenték velük: 

Készen állok a legfelsőbb szintű jólét fogadására!

Te is erre vágysz? Fesd lilára a szobád falának ajtótól balra eső részét, szembe vele helyezz el egy lila plédet a fotelra, vagy válassz elegáns lila gyertyát dekorációnak. A szoba atmoszférája azonnal megváltozik. 

Tiszta luxus, napenergia 

A valódi gazdagság eléréséhez az arany színt sem hagyhatod ki, az ugyanis a kínai tanok szerint a fém elemet képviseli, közvetlen, egyenes ágon kapcsolódva a pénzhez és a sikerhez. Mágnesként vonzza be a bőséget, sikeres üzleteket. A fal bármelyik részét lefestheted vele, de egy-egy aranyozott képkeret vagy egy polcra tett mutatós dísztárgy is azonnal megdobja az otthonod bőségre irányuló rezgésszintjét. 

A megállíthatatlan növekedés

A zöld szín a fa elemhez tartozik, a feng shuiban egyenlő a folyamatos fejlődéssel, megújulással. Ennek a színnek a használatával várhatóan növekedhet a megtakarításod. A mélyebb árnyalatok határozott pénzszínek. Jöhetnek a zöld kiegészítők és a dús levelű szobanövények!

A szerencse tüze 

Meglepő, de igaz: a piros nem csak a vadság színe. A Tűz elemet képviselő árnyalat bátor lépéseket hoz, amelyek sikerhez vezetnek. Kínában a mai napig piros borítékban adják át a pénzt, hogy megduplázzák a szerencsét. Elő a piros díszpárnával és kaspóval, és pörgesd fel az eseményeket!

A lehetőségek áramlása

Elsőre ijesztőnek tűnhet, de a fekete is pénzvonzó szín. A Víz elem legfőbb színe, amely a keleti kultúrában a pénz áramlását és a karrierbéli hatalmat jelképezi. Mértékkel használva elképesztő segítséget nyújthat, hogy észrevedd és megragadd a kínálkozó anyagi lehetőségeket. Fess le a színnel egyetlen falrészt vagy használd divatos, csíkmintás dekorációként. Tárgyakból egy fekete lámpa és egy minimalista stílust képviselő sötét váza lehet a legjobb választás. 

A tudatalattiddal is bevonzhatod a gazdagságot. Játszd le a videót a részletekért:

