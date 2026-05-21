Goztola Lorent Kristina magyar tervező ruhájában nyűgözte le a francia filmes elitet a Reims-i Operaházban

Goztola Lorent Kristina megjelenése májusban a Reims-i Operaház patinás falai között a klasszikus hollywoodi csillogást idézte. A színésznő egy magyar divattervező, Balogh Adry egyedi megrendelésre készült, testhez simuló, mégis fenségesen arisztokratikus estélyi ruhájában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt: Kristina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot.

A legjobb színésznő díjára jelölték Goztola Lorent Kristina-t Reimsben (Fotó: Gold Wood Pictures)

Red Movie Awards éves gáláján díjra jelölték Goztola Lorent Kristina-t

A jelölés kapcsán, a többszörös nemzetközi-díjas színésznővel, Diana Strand amerikai executive producer egy hosszú, mély interjút készített az amerikai Authority Magazine - Inspiration Women in Hollywood című rovatában. Kristina nemzetközi pályafutása továbbra is felfelé ível. A Roma Prisma Awards kritikája szerint alakítása egyenesen lenyűgöző:

A tudat és a semmi között sodródó lélek megformálásával igazi tour de force-t, azaz rendkívüli teljesítményt nyújt.

Goztola Lorent Kristina természetesen magyar divattervező ruháját viselte (Forrás: Gold Wood Pictures)

Több díjat is bezsebeltek

A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három - Experimentál/Lélek misztériumai/Alternatív - kategóriában is elnyerte a legjobb film díját.



Az alkotás ezt követően több nemzetközi független filmfesztiválon is elismerést kapott: a Hollywood Gold Awards-on a legjobb színésznő és a legjobb Experimental film díját, a London Movie Awards-on a legjobb rendező és a legjobb operatőr díját, valamint a Maco Project Film Festival New York különdíját is elnyerte, és a japán Kyoto Film Festivalon a legjobb film elismerésben részesült.



A film nemzetközi sikerszériája tovább folytatódik: az alkotás indiai premierjét New Delhiben az Alliance Française-ben tartják május 21-én.



Kristina játéka ebben a filmben messze túlmutat a hagyományos színészeten

– nyilatkozta Korday Péter, a film rendezője.