Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Goztola Lorent Kristina magyar tervező ruhájában nyűgözte le a francia filmes elitet a Reims-i Operaházban

díj
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 15:16
magyar színésznőfőszerep
A nemzetközi vörös szőnyeg egyik legizgalmasabb és legragyogóbb jelensége volt a májusi eseményen a hazai tehetség. A jelenleg Franciaországban élő többszörös nemzetközi díjas színésznőt, Goztola Lorent Kristina-t a RED Movie Awards éves gáláján a legjobb színésznő díjára jelölték.
Bors
A szerző cikkei

Goztola Lorent Kristina megjelenése májusban a Reims-i Operaház patinás falai között a klasszikus hollywoodi csillogást idézte. A színésznő egy magyar divattervező, Balogh Adry egyedi megrendelésre készült, testhez simuló, mégis fenségesen arisztokratikus estélyi ruhájában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt: Kristina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot.

Goztola Lorent Kristina természetesen magyar divattervező ruháját viselt.
A legjobb színésznő díjára jelölték Goztola Lorent Kristina-t Reimsben (Fotó: Gold Wood Pictures)

Red Movie Awards éves gáláján díjra jelölték Goztola Lorent Kristina-t

A jelölés kapcsán, a többszörös nemzetközi-díjas színésznővel, Diana Strand amerikai executive producer egy hosszú, mély interjút készített az amerikai Authority Magazine - Inspiration Women in Hollywood című rovatában. Kristina nemzetközi pályafutása továbbra is felfelé ível.  A Roma Prisma Awards kritikája szerint alakítása egyenesen lenyűgöző: 

A tudat és a semmi között sodródó lélek megformálásával igazi tour de force-t, azaz rendkívüli teljesítményt nyújt.

Goztola Lorent Kristina természetesen magyar divattervező ruháját viselte (Forrás: Gold Wood Pictures)

Több díjat is bezsebeltek

A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három - Experimentál/Lélek misztériumai/Alternatív - kategóriában is elnyerte a legjobb film díját.

Az alkotás ezt követően több nemzetközi független filmfesztiválon is elismerést kapott: a Hollywood Gold Awards-on a legjobb színésznő és a legjobb Experimental film díját, a London Movie Awards-on a legjobb rendező és a legjobb operatőr díját, valamint a Maco Project Film Festival New York különdíját is elnyerte, és a japán Kyoto Film Festivalon a legjobb film elismerésben részesült.

A film nemzetközi sikerszériája tovább folytatódik: az alkotás indiai premierjét New Delhiben az Alliance Française-ben tartják május 21-én. 
 

Kristina játéka ebben a filmben messze túlmutat a hagyományos színészeten

 – nyilatkozta Korday Péter, a film rendezője. 

Olyan mély belső rétegeket szólaltatott meg, amely nemzetközi szinten is ritka és elemi erejű. Számomra Kristina az európai art-mozi mélysége és a klasszikus glamour tökéletes metszéspontja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu