Goztola Lorent Kristina magyar tervező ruhájában nyűgözte le a francia filmes elitet a Reims-i Operaházban

Goztola Lorent Kristina megjelenése májusban a Reims-i Operaház patinás falai között a klasszikus hollywoodi csillogást idézte. A színésznő egy magyar divattervező, Balogh Adry egyedi megrendelésre készült, testhez simuló, mégis fenségesen arisztokratikus estélyi ruhájában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt: Kristina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot.
A jelölés kapcsán, a többszörös nemzetközi-díjas színésznővel, Diana Strand amerikai executive producer egy hosszú, mély interjút készített az amerikai Authority Magazine - Inspiration Women in Hollywood című rovatában. Kristina nemzetközi pályafutása továbbra is felfelé ível. A Roma Prisma Awards kritikája szerint alakítása egyenesen lenyűgöző:
A tudat és a semmi között sodródó lélek megformálásával igazi tour de force-t, azaz rendkívüli teljesítményt nyújt.
A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három - Experimentál/Lélek misztériumai/Alternatív - kategóriában is elnyerte a legjobb film díját.
Az alkotás ezt követően több nemzetközi független filmfesztiválon is elismerést kapott: a Hollywood Gold Awards-on a legjobb színésznő és a legjobb Experimental film díját, a London Movie Awards-on a legjobb rendező és a legjobb operatőr díját, valamint a Maco Project Film Festival New York különdíját is elnyerte, és a japán Kyoto Film Festivalon a legjobb film elismerésben részesült.
A film nemzetközi sikerszériája tovább folytatódik: az alkotás indiai premierjét New Delhiben az Alliance Française-ben tartják május 21-én.
Kristina játéka ebben a filmben messze túlmutat a hagyományos színészeten
– nyilatkozta Korday Péter, a film rendezője.
Olyan mély belső rétegeket szólaltatott meg, amely nemzetközi szinten is ritka és elemi erejű. Számomra Kristina az európai art-mozi mélysége és a klasszikus glamour tökéletes metszéspontja.
