Sokkoló: letért az úttestről és egy játszótérre hajtott be egy autó a Fő utcában

Riasztották a tűzoltókat, miután letért az úttestről és behajtott egy játszótérre egy személyautó Dányban, a Fő utcában. A játszótéren senki sem tartózkodott. A balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak ki, és áramtalanították a gépkocsit - közölte a katasztrófavédelem.