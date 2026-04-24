Gondoltad volna? „80 milliót ér” a pasid csókja, és csak 10 másodpercet kell kibírnod!

A szenvedélyes csókolózással 10 másodperc alatt több mint 80 millió baktériumot adunk át a partnerünknek.

A csók egy „evolúciós szűrő”, a szervezetünk a partnerünk génállományát elemzi, miközben dopaminnal bombázza a szervezetünket, „csókfüggőséget” okozva.

A csókolózás előnye, hogy stresszoldó, immunerősítő hatású, de veszélyeket is rejthet; a rossz szájhigiénia miatt fertőzéseket és betegségeket kaphatunk el.

Nem is hinnénk, hogy a túlfűtött pillanatok közben, amikor a partnerünk karjaiba borulunk, és a szenvedélynek átengedve magunkat heves csókolózásba kezdünk, pontosan mi történik a szervezetünkkel. Egy forró nyelvcsata felér egy kőkemény biológiai hadviseléssel.

Mi történik csókolózás közben?

A legtöbben imádják, ha egy kellemes randi után eljön az intimitás első fázisa: elcsattan egy csók, amelyet aztán jó eséllyel újabb és újabb követ, majd idővel egy fékevesztett, szerelmes nyelvcsatába csap át, és már el sem tudjuk engedni a másikat. Dr. Sophie Mort klinikai szakpszichológus nemrég elárulta: miközben azt hinnénk, hogy csókolózás közben csak a hormonjaink dolgoznak, valójában egy komoly egészségügyi folyamat is beindul.

Habár a csókolózás 21 millió éve létezik, a szakértőnek mégis sikerült sokkolnia a nagyérdeműt: egy friss kutatás szerint egyetlen szenvedélyes csókkal nem kevesebb, mint 80 millió baktérium cserél gazdát, mindössze 10 másodperc alatt. A csókolózás így egyfajta „evolúciós szűrőként” is szolgál, amikor ugyanis az ajkak összeérnek, a szervezetünk elemezni kezdi a másik fél génállományát. Mindeközben a testet dopamin, vagyis jutalmazó boldogsághormon önti el. Dr. Mort szerint ezért van, hogy sokan az első csók elcsattanásánál nem tudnak megállni.

Veszélyes is lehet

A csókolózás közben a szervezetünkbe jutó idegen baktériumoktól ugyan erősödik az immunrendszerünk, néhány esetben azonban komoly gondjaink is adódhatnak. Egyebek mellett például fog- és ínyproblémák, herpesz, valamint mononukleózis, azaz csókbetegség is jelentkezhet. Ezeket elkerülendő nagyon fontos a megfelelő szájhigiénia és biztos partner választása.