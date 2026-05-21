Láncukat tépve próbált nőket kirabolni egy férfi, most rács mögött várja sorsát

Több nőt is megpróbált kirabolni az utcán egy férfi Salgótarjánban, a hatóságok azonban rövid időn belül elfogták a tettest.
A vádlott először 2025. július 29-én délután csapott le Salgótarjánban. Egy nő mögé lépett, letépte a nyakából az aranyláncot, majd elmenekült a helyszínről. A sértett a támadás során a földre esett, és sérüléseket szenvedett.
A 29 éves férfi néhány nappal később ismét támadásba lendült nem messze az első helyszíntől. Ugyanazt a módszert próbálta alkalmazni, ám ezúttal nem járt sikerrel. A sértett azonban ekkor is megsérült.
Az esetek után a rendőrség nyomozást indított, és rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt.
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói a férfit kétrendbeli rablás, súlyos testi sértés és kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A vádlottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
A nyomozás végén a hatóságok az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek - írja a rendőrség.
