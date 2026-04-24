Hiába iszod a kávét? Gyakori és halálos kórságot jelezhet az állandó fáradtság

A tartós puffadás, székrekedés vagy hasmenés, hirtelen fogyás és krónikus fáradtság a vastagbélrák tünetei lehetnek.

Dr. Mangó Gabriella szerint a magyarok hajlamosabbak a daganatra a zsíros, húsban gazdag ételek és a mozgáshiány miatt. A keleti kultúrákat hozta fel pozitív példának, ahol a rostban gazdag étkezés a jellemző.

A doktornő receptje a rák megelőzésére a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fokozása, valamint a feldolgozott húsok és cukros üdítők kerülése.

A legtöbbször legyintünk olyan testi tünetekre, mint a hasi diszkomfort vagy az egyszerű emésztési zavarok. Szakértők szerint azonban ezek a tünetek komoly veszély, a vastagbélrák előjelei is lehetnek. Dr. Mangó Gabriella háziorovos szerint tudatossággal elkerülhető a bélrák kialakulása, ehhez azonban gyökeres életmódbeli változtatásokra van szükség.

A túlzott fáradékonyság a vastagbélrák jele is lehet

A halál neve: vastagbélrák

A vastagbélrák különösen alattomos; mire egyértelmű tüneteket produkál, arra többnyire már késő. Pedig brit szakértők szerint időben kiszúrva a betegség jól kezelhető. Ha figyeled a tested, az alábbi tüneteket elkapva kiváló esélyeid lehetnek a túlélésre:

székelési szokások felborulása;

rejtélyes hasfájás, puffadás;

krónikus fáradtság;

hirtelen fogyás;

állandó teltségérzet.

Székelési szokások felborulása

Ha a székelési szokásaid felborulnak, például hetekig küzdesz hasmenéssel vagy kínzó székrekedéssel, az gyanús lehet. Amennyiben a székletben fekete színű alvadt vérdarabok tűnnek fel, véletlenül se halogasd az orvosi vizitet, ilyen esetben ugyanis már komoly a probléma!

Rejtélyes hasfájás, puffadás

Az állandó puffadás, hasfeszülés, és visszatérő görcsök szintén figyelmeztető jelzések lehetnek. Ha a tünetek diétától és szélhajtó teáktól, puffadáscsökkentő készítményektől sem csillapodnak, lehet, hogy a panaszok hátterében daganat áll, amely akadályozza a bélrendszer működését.

Krónikus fáradtság

Sokszor vagy fáradt még akkor is, amikor szinte infúzión tolod magadba a kávét? A vastagbélrák tünetei között a belső vérzés is szerepel, ami vérszegénységhez vezet. Ez erős fáradtsággal jár együtt, amely mellett jellemző a sápadtság és levertség. Ha ilyen tüneteket észlelsz magadon, azonnal menj laborvizsgálatra!