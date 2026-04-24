Hiába iszod a kávét? Gyakori és halálos kórságot jelezhet az állandó fáradtság

A legtöbbször legyintünk olyan testi tünetekre, mint a hasi diszkomfort vagy az egyszerű emésztési zavarok. Szakértők szerint azonban ezek a tünetek komoly veszély, a vastagbélrák előjelei is lehetnek. Dr. Mangó Gabriella háziorovos szerint tudatossággal elkerülhető a bélrák kialakulása, ehhez azonban gyökeres életmódbeli változtatásokra van szükség.
A vastagbélrák különösen alattomos; mire egyértelmű tüneteket produkál, arra többnyire már késő. Pedig brit szakértők szerint időben kiszúrva a betegség jól kezelhető. Ha figyeled a tested, az alábbi tüneteket elkapva kiváló esélyeid lehetnek a túlélésre:
Ha a székelési szokásaid felborulnak, például hetekig küzdesz hasmenéssel vagy kínzó székrekedéssel, az gyanús lehet. Amennyiben a székletben fekete színű alvadt vérdarabok tűnnek fel, véletlenül se halogasd az orvosi vizitet, ilyen esetben ugyanis már komoly a probléma!
Az állandó puffadás, hasfeszülés, és visszatérő görcsök szintén figyelmeztető jelzések lehetnek. Ha a tünetek diétától és szélhajtó teáktól, puffadáscsökkentő készítményektől sem csillapodnak, lehet, hogy a panaszok hátterében daganat áll, amely akadályozza a bélrendszer működését.
Sokszor vagy fáradt még akkor is, amikor szinte infúzión tolod magadba a kávét? A vastagbélrák tünetei között a belső vérzés is szerepel, ami vérszegénységhez vezet. Ez erős fáradtsággal jár együtt, amely mellett jellemző a sápadtság és levertség. Ha ilyen tüneteket észlelsz magadon, azonnal menj laborvizsgálatra!
Sokunk nagy álma, hogy különösebb erőfeszítés nélkül olvadjanak le rólunk a fölös kilók. Ha azonban ez edzés és diéta nélkül következik be, az nem jó hír: a daganat alánk, rengeteg energiát vesz el a szervezettől és megváltoztatja az anyagcserét. Ha a nadrágod hirtelen lötyögni kezd, és az evési szokásaid megváltoztak, akkor irány az orvos.
Ez a legfurcsább, egyben az egyik legárulkodóbb jel. Ha azt érzed, te mindent megtettél a mellékhelyiségben, hogy könnyedebben jöjj ki onnan, de ugyanolyan elnehezültnek érzed a hasad, az egy nagyobb elváltozás jele lehet. Hasonló érzés végbélrák esetén is jelentkezhet annyi különbséggel, hogy nem teltségérzet, hanem amolyan dugulás érzés jelentkezik a végbélben.
Az életmódjukból, táplálkozási szokásaikból és szegényes mozgáskultúrájukból adódóan a magyarok körében a vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. A hagyományos magyar étrend sajnos melegágya a daganatoknak. A nehéz, zsíros fogások, a sok vörös hús és a feldolgozott élelmiszerek, mint a felvágottak és kolbászok, lassítják az emésztést és irritálják a bélrendszert.
– A magyar étrend zsíros, húsban gazdag, ehhez pedig gyakran társul túlsúly és kevés mozgás. Ezek mind daganatos megbetegedésekre hajlamosító tényezők – figyelmeztetett dr. Mangó Gabriella, aki szerint kis odafigyeléssel, a feldolgozott ételek és a cukros üdítőitalok elhagyásával a kockázat jelentősen csökkenthető. Megelőzés szempontjából fontos a természetes, rostban gazdag ételek fogyasztása és a rendszeres mozgás.
Érdemes tanulnunk a keleti kultúráktól. Ők alapvetően nemcsak kevesebbet esznek, hanem az étrendjük gerincét a zöldségek, rostok adják. Ezenkívül a keleti ételek kevésbé zsírosak, valamint tele vannak olyan fűszerekkel, mint például a kurkuma, amely rendkívül fontos a rákos betegségek megelőzésében
– fejtette ki a doktornő, kiemelve, hogy a kurkuma gyulladáscsökkentő hatása valóságos pajzsként védheti a bélfalat. Dr. Mangó receptje a bélrendszer védelmére egyszerű, de következetességet igényel:
Az egészséges életmódra való váltáson kívül rendszeres szűrésekkel és a testünk jelzéseinek figyelésével nagyon jól megelőzhetők a rákos megbetegedések. Mindenesetre azonban érdemes tisztában lenni a daganat meglétére utaló jelekkel, a korai diagnózis ugyanis életet menthet.
