Vastagbélrák miatt aggódó férfi az arcát a kezébe temetve levett szemüveggel

Hiába iszod a kávét? Gyakori és halálos kórságot jelezhet az állandó fáradtság

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 06:45
Sokszor vagy fáradt, és a sokadik kávé sem segít? A krónikus fáradtság akár a vastagbélrák jele is lehet. Dr. Mangó Gabriella háziorvos kifejtette, hogyan kerülhetjük el a legrosszabb forgatókönyvet.
  • A tartós puffadás, székrekedés vagy hasmenés, hirtelen fogyás és krónikus fáradtság a vastagbélrák tünetei lehetnek.
  • Dr. Mangó Gabriella szerint a magyarok hajlamosabbak a daganatra a zsíros, húsban gazdag ételek és a mozgáshiány miatt. A keleti kultúrákat hozta fel pozitív példának, ahol a rostban gazdag étkezés a jellemző.
  • A doktornő receptje a rák megelőzésére a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fokozása, valamint a feldolgozott húsok és cukros üdítők kerülése.

A legtöbbször legyintünk olyan testi tünetekre, mint a hasi diszkomfort vagy az egyszerű emésztési zavarok. Szakértők szerint azonban ezek a tünetek komoly veszély, a vastagbélrák előjelei is lehetnek. Dr. Mangó Gabriella háziorovos szerint tudatossággal elkerülhető a bélrák kialakulása, ehhez azonban gyökeres életmódbeli változtatásokra van szükség.

A túlzott fáradékonyság a vastagbélrák jele is lehet

A halál neve: vastagbélrák

A vastagbélrák különösen alattomos; mire egyértelmű tüneteket produkál, arra többnyire már késő. Pedig brit szakértők szerint időben kiszúrva a betegség jól kezelhető. Ha figyeled a tested, az alábbi tüneteket elkapva kiváló esélyeid lehetnek a túlélésre:

  • székelési szokások felborulása;
  • rejtélyes hasfájás, puffadás;
  • krónikus fáradtság;
  • hirtelen fogyás;
  • állandó teltségérzet.

Székelési szokások felborulása

Ha a székelési szokásaid felborulnak, például hetekig küzdesz hasmenéssel vagy kínzó székrekedéssel, az gyanús lehet. Amennyiben a székletben fekete színű alvadt vérdarabok tűnnek fel, véletlenül se halogasd az orvosi vizitet, ilyen esetben ugyanis már komoly a probléma!

Rejtélyes hasfájás, puffadás

Az állandó puffadás, hasfeszülés, és visszatérő görcsök szintén figyelmeztető jelzések lehetnek. Ha a tünetek diétától és szélhajtó teáktól, puffadáscsökkentő készítményektől sem csillapodnak, lehet, hogy a panaszok hátterében daganat áll, amely akadályozza a bélrendszer működését.

Krónikus fáradtság

Sokszor vagy fáradt még akkor is, amikor szinte infúzión tolod magadba a kávét? A vastagbélrák tünetei között a belső vérzés is szerepel, ami vérszegénységhez vezet. Ez erős fáradtsággal jár együtt, amely mellett jellemző a sápadtság és levertség. Ha ilyen tüneteket észlelsz magadon, azonnal menj laborvizsgálatra!

Hirtelen fogyás

Sokunk nagy álma, hogy különösebb erőfeszítés nélkül olvadjanak le rólunk a fölös kilók. Ha azonban ez edzés és diéta nélkül következik be, az nem jó hír: a daganat alánk, rengeteg energiát vesz el a szervezettől és megváltoztatja az anyagcserét. Ha a nadrágod hirtelen lötyögni kezd, és az evési szokásaid megváltoztak, akkor irány az orvos.

Állandó teltségérzet

Ez a legfurcsább, egyben az egyik legárulkodóbb jel. Ha azt érzed, te mindent megtettél a mellékhelyiségben, hogy könnyedebben jöjj ki onnan, de ugyanolyan elnehezültnek érzed a hasad, az egy nagyobb elváltozás jele lehet. Hasonló érzés végbélrák esetén is jelentkezhet annyi különbséggel, hogy nem teltségérzet, hanem amolyan dugulás érzés jelentkezik a végbélben.

A magyar csapda: zsír, hús, mozgáshiány

Az életmódjukból, táplálkozási szokásaikból és szegényes mozgáskultúrájukból adódóan a magyarok körében a vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. A hagyományos magyar étrend sajnos melegágya a daganatoknak. A nehéz, zsíros fogások, a sok vörös hús és a feldolgozott élelmiszerek, mint a felvágottak és kolbászok, lassítják az emésztést és irritálják a bélrendszert.

– A magyar étrend zsíros, húsban gazdag, ehhez pedig gyakran társul túlsúly és kevés mozgás. Ezek mind daganatos megbetegedésekre hajlamosító tényezők – figyelmeztetett dr. Mangó Gabriella, aki szerint kis odafigyeléssel, a feldolgozott ételek és a cukros üdítőitalok elhagyásával a kockázat jelentősen csökkenthető. Megelőzés szempontjából fontos a természetes, rostban gazdag ételek fogyasztása és a rendszeres mozgás.

Érdemes tanulnunk a keleti kultúráktól. Ők alapvetően nemcsak kevesebbet esznek, hanem az étrendjük gerincét a zöldségek, rostok adják. Ezenkívül a keleti ételek kevésbé zsírosak, valamint tele vannak olyan fűszerekkel, mint például a kurkuma, amely rendkívül fontos a rákos betegségek megelőzésében

– fejtette ki a doktornő, kiemelve, hogy a kurkuma gyulladáscsökkentő hatása valóságos pajzsként védheti a bélfalat. Dr. Mangó receptje a bélrendszer védelmére egyszerű, de következetességet igényel:

  • Több rost: Zöldség, gyümölcs minden étkezéshez!
  • Kevesebb zsír és hús: Ne a hús legyen a főszereplő a tányéron.
  • Többször keveset: Kerüld a túlevést, ne terheld le nagyon a szervezetet.
  • Mozgás: A fizikai aktivitás serkenti a bélmozgást, így a méreganyagok hamarabb távoznak.

Az egészséges életmódra való váltáson kívül rendszeres szűrésekkel és a testünk jelzéseinek figyelésével nagyon jól megelőzhetők a rákos megbetegedések. Mindenesetre azonban érdemes tisztában lenni a daganat meglétére utaló jelekkel, a korai diagnózis ugyanis életet menthet.

Tudtad? Egy youtuber szerint ezek az ételek csökkentik a vastagbélrák kockázatát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
