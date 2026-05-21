Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Telt alkatú nő, aki nem alkalmazza a karcsúsító stílustrükköket.

Ez a legelőnyösebb ruha, ha egy kis felesleg van rajtad: nem lesz többé nyűg az öltözködés

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 14:45
nyári ruhakarcsúsítás
Úgy érzed, hogy nem sikerült elérned a vágyott alakot, vagy egyszerűen csak úgy döntöttél, hogy csalsz egy kicsit a ruhával? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis olyan stílustrükköket hoztunk neked, amelyekkel eltüntetheted a kritikus testrészeidet, mégsem kell megsülnöd.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Akár az elegáns stílust részesíted előnyben, akár a sportosabb megjelenés híve vagy, ezeket a stílustrükköket bátran bevetheted a legnagyobb hőségben is. Hidd el, kánikulában is lehetsz vonzó és nőies, miközben a kritikus testrészeidet sem kell mutogatnod.

A stílustrükköket alkalmazó nő nyári ruhában.
Ezekkel a stílustrükkökkel eltüntetheted a kritikus testrészeket!
Fotó:  123RF
  • Ha megfogadod ezeket a tippeket, magabiztosabban léphetsz utcára.
  • Ezekben a darabokban nem fogsz megsülni, és elrejtheted azokat a testrészeidet is, amelyekkel nem vagy megelégedve.
  • A sportosabb és az elegánsabb nők is megtalálják a kedvencüket.

Ezeket a stílustrükköket vesd be nyáron, ha súlyfelesleggel küzdesz

Akár nagyobb súlyfelesleggel küzdesz, akár olyan előnyös nyári ruhákat keresel, amelyek eltakarják a kritikus testrészeidet anélkül, hogy túlmelegednél, ez a cikk mindenben segít. Hiszen nem kell ujjatlan felsőkben, rövid szoknyákban vagy haskidobós topokban szenvedned ahhoz, hogy ne sülj meg. Inkább helyezd a hangsúlyt a könnyű anyagokra és a megfelelő szabásokra, amelyek lehetővé teszik, hogy jól érezd magad a bőrödben. Hidd el, az alábbi stílustrükkökkel nem lőhetsz mellé!

Ha nem szeretnéd mutogatni a karodat és a pocakodat

Van egy kis integetőhájad vagy egy pici pocakod? Nem kell topokban, ujjatlan nyári ruhákban vagy feszülős darabokban mutatkoznod, ha nem szereted a karjaidat és a hasadat.

Lenge, buggyos ujjú blúzok

Teljesen mindegy, hogy elegánsabb eseményre vagy a sarki boltba készülsz, egy ilyen darabot szinte bármikor viselhetsz. Sőt, a felsők most kifejezetten divatosak is, miközben nem tapadnak a karodra és a hasadra. Válassz egy lenge anyagú opciót, ami megfelelően szellőzik.

Váll nélküli felsők

A kivágott vállú ruhák, lengébb felsők és blúzok elképesztően szexik és divatosak, a szabásuk pedig kifejezetten előnyös. Ezekből is számtalan színűt és anyagút találhatsz, ezért biztosan rábukkansz az alkalomhoz legjobban illőre.

Laza szabású, hosszú ruha

Egy ilyen darabbal nemcsak a karodat és a pocakodat, hanem a lábaidat is takarhatod, miközben nagy mozgásteret és megfelelő szellőzést biztosít. Ha igazán elegáns szeretnél lenni, akkor válassz egy laza szabású ruhát, és dobd fel feltűnő kiegészítőkkel.

Ha nem szeretnéd mutogatni a lábaidat

Úgy érzed, hogy a rövid szoknyáknak és nadrágoknak még nem jött el az idejük, mivel feszengsz bennük? Akkor válassz az alábbi ruhadarabok közül.

Maxiruhák és szoknyák

A lágy esésű, földig érő, lenge darabok kitűnő választások nyárra, ha nem szeretnéd mutogatni a lábaidat, és hőgutát sem akarsz kapni.

Lenge krepp nadrágok

A lenvászon és a krepp nadrágok is nagyszerű opciók, ha sportosabb megjelenésre vágysz, vagy csak ki nem állhatod a szoknyákat. Válassz világosabb árnyalatú darabokat, amelyek nem szívják magukba a meleget.

További karcsúsító tippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a stílustrükkökkel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu