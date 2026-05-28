Lábdagadással küzdő nő egy ágyon

Ne várd meg, míg késő lesz – ezzel a tünettel azonnal fordulj orvoshoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 06:45
Alig bírod lehúzni a cipőd a munkanap végén? A zoknid gumija mély nyomot hagy a bokádon? A krónikus lábdagadás mögött a fáradtságon túl komoly belső szervi problémák is állhatnak. Mutatjuk, mit üzen a tested, és mikor kell azonnal orvoshoz rohannod!
Porosz Viktória
  • A lábdagadás (ödéma) nem csupán kényelmi probléma, hanem komoly szív-, vese- vagy májbetegségek figyelmeztető jele.
  • Az egyoldali, hirtelen jelentkező lábdagadás mögött életveszélyes mélyvénás trombózis is állhat, ami azonnali orvosi ellátást igényel.
  • Ha a dagadáshoz mellkasi fájdalom, légszomj vagy nehézlégzés társul, haladéktalanul mentőt kell hívni a tüdőembólia veszélye miatt.

A lábdagadás (orvosi nevén ödéma) egy rendkívül gyakori tünet, amellyel élete során szinte mindenki találkozik. Habár sokszor csak a nyári hőség vagy a sok ideig tartó egy helyben ülés áll a kialakulásának hátterében, a lábdagadás nem pusztán esztétikai vagy kényelmi probléma. Időnként komoly, akár életveszélyes belső szervi megbetegedések első hírnöke is lehet. Orvos szakértőnk segítségével körbejártuk, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, mikor elegendő a pihentetés, és mikor kötelező azonnal orvosi segítséget kérni.

Kompressziós harisnyával megelőzhető a lábdagadás állómunka vagy utazás során. Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Miért alakul ki lábdagadás?

Lábdagadást az okoz, hogy a szövetek közötti térben kóros mennyiségű folyadék halmozódik fel. Normális esetben a vér- és nyirokkeringés folyamatosan elszállítja ezt a folyadékot a gravitáció ellenében dolgozva, ha azonban a vénák billentyűi meggyengülnek vagy a nyirokrendszer akadályoztatott, a folyadék összegyűlik a legmélyebb pontokon: a lábfejen, a bokánál és a lábszárban. A felgyülemlett folyadéktól a bőr feszülhet, fényessé, megvastagodottá válhat, sőt ha az ujjaddal erősen benyomod az érintett területet, tartós mélyedés maradhat utána.

A lábdagadás leggyakoribb okai

Az ödéma kiváltó okainak diagnosztizálásakor az első és legfontosabb kérdés, amit az orvos fel fog tenni, hogy egyoldali vagy kétoldali-e a panasz.

Ha mindkét lábat érinti a lábdagadás

Ez általában szisztematikus, az egész szervezetet érintő problémára utal. Ok lehet:

  • tartós álló- vagy ülőmunka, túlsúly, magas sóbevitel, dohányzás vagy kánikula;
  • ha a szív nem pumpál elég hatékonyan, és a vér visszafelé torlódik a vénás rendszerben;
  • ha a vesék nem szűrik ki a felesleges vizet és sót, a máj (például májcirrózis miatt) nem termel elég albumint, vagy ha a pajzsmirigy működése felborul, és a szervezet folyadékháztartása összeomlik;
  • hormonális változás, pélodául terhesség idején, amikor a növekvő méh nyomja az alsó fővénát;
  • a nem megfelelő, fehérjeszegény táplálkozás, valamint bizonyos vérnyomáscsökkentők (kalciumcsatorna-blokkolók), szteroidok és gyulladásgátlók használata.

Ha csak az egyik oldalon jelentkezik a lábdagadás

Ez szinte mindig helyi strukturális, érrendszeri vagy keringési problémát jelez. Ok lehet:

  • mélyvénás trombózis: a vénában kialakuló vérrög elzárja a vér útját. Ez egy életveszélyes állapot, amelynek fő tünete az akut lábdagadás;
  • visszerek: a tágult, károsodott vénák akadályozzák az egészséges véráramlást;
  • sérülések: ficam, rándulás vagy törés következménye;
  • nyiroködéma: a nyirokerek elzáródása miatt a fehérjedús folyadék nem tud elvezetődni.

Mikor kell a lábdagadás miatt azonnal mentőt hívni?

Nem szabad várni a háziorvosi rendelésre! Ha a lábdagadás mellett az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalod, azonnali sürgősségi ellátás szükséges:

  • a lábdagadás hirtelen fellépő intenzitással jelentkezik, és csak az egyik lábat érinti;
  • a megdagadt végtag kifejezetten fáj, feszül, meleg tapintású vagy vöröses-kékes színűvé válik;
  • a lábdagadás mellé mellkasi fájdalom, légszomj, nehézlégzés vagy szédülés társul, ami felveti tüdőembólia vagy akut szívelégtelenség gyanúját.

Házi praktikák lábdagadás ellen

Ha a panasz tartós, az orvos fizikális vizsgálattal, laboratóriumi vér- és vizelettesztekkel, valamint képalkotó eljárásokkal (például ultrahanggal) keresi meg az alapbetegséget, mert a célzott kezelés mindig a kiváltó ok megszüntetésével kezdődik – például indokolt esetben vízhajtókkal. Ha a szakorvos kizárta a súlyos betegségeket, az alábbi mindennapi praktikákkal jelentősen csökkenthető a lábdagadás.

Polcolás és pihentetés

Naponta többször feküdj le és polcold a lábaidat a szíved magassága fölé legalább 20-30 percre. Terhesség alatt érdemes a bal oldaladon feküdni, mert az leveszi a nyomást a fő vénákról.

Rendszeres mozgás és lábtorna

A vádli izompumpája a vénás keringésed motorja. A séta, úszás, lábujjhegyre állás vagy bokakörzés sokat segít. Hosszú utazások során rendszeresen állj fel és mozgasd át a lábfejeid.

Hidroterápia és masszázs

A váltakozó hideg-meleg vizes lábfürdő serkenti az erek működését. Egy lágy, lábfejtől a térd felé haladó körkörös masszázs szintén segíti a nyirokfolyadék elmozdulását.

A természet patikája

A vadgesztenye- vagy árnika-kivonatos krémek, az aloe vera gél vagy a hideg káposztaleveles borogatás hatékonyan csökkenti a gyulladást és a feszülést.

Tudatos étrend és mikrotápanyagok

Korlátozd a sóbevitelt, hagyd el a dohányzást, és igyál bőségesen tiszta vizet. Érdemes figyelni a magnézium, a B6-vitamin és a kálium bevitelére, illetve olyan természetes vízhajtó hatású gyógynövények fogyasztására, mint a mezei zsurló és a vörös szőlőlevél.

Kompressziós harisnya

Mechanikusan támogatja a vénás visszaáramlást, így megelőzhető vele a lábdagadás állómunka vagy utazás során.

Nézd meg videón, hogyan kezeld a nyiroködémás lábat otthon:

