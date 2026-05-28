Ne várd meg, míg késő lesz – ezzel a tünettel azonnal fordulj orvoshoz

A lábdagadás (orvosi nevén ödéma) egy rendkívül gyakori tünet, amellyel élete során szinte mindenki találkozik. Habár sokszor csak a nyári hőség vagy a sok ideig tartó egy helyben ülés áll a kialakulásának hátterében, a lábdagadás nem pusztán esztétikai vagy kényelmi probléma. Időnként komoly, akár életveszélyes belső szervi megbetegedések első hírnöke is lehet. Orvos szakértőnk segítségével körbejártuk, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, mikor elegendő a pihentetés, és mikor kötelező azonnal orvosi segítséget kérni.
Lábdagadást az okoz, hogy a szövetek közötti térben kóros mennyiségű folyadék halmozódik fel. Normális esetben a vér- és nyirokkeringés folyamatosan elszállítja ezt a folyadékot a gravitáció ellenében dolgozva, ha azonban a vénák billentyűi meggyengülnek vagy a nyirokrendszer akadályoztatott, a folyadék összegyűlik a legmélyebb pontokon: a lábfejen, a bokánál és a lábszárban. A felgyülemlett folyadéktól a bőr feszülhet, fényessé, megvastagodottá válhat, sőt ha az ujjaddal erősen benyomod az érintett területet, tartós mélyedés maradhat utána.
Az ödéma kiváltó okainak diagnosztizálásakor az első és legfontosabb kérdés, amit az orvos fel fog tenni, hogy egyoldali vagy kétoldali-e a panasz.
Ez általában szisztematikus, az egész szervezetet érintő problémára utal. Ok lehet:
Ez szinte mindig helyi strukturális, érrendszeri vagy keringési problémát jelez. Ok lehet:
Nem szabad várni a háziorvosi rendelésre! Ha a lábdagadás mellett az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalod, azonnali sürgősségi ellátás szükséges:
Ha a panasz tartós, az orvos fizikális vizsgálattal, laboratóriumi vér- és vizelettesztekkel, valamint képalkotó eljárásokkal (például ultrahanggal) keresi meg az alapbetegséget, mert a célzott kezelés mindig a kiváltó ok megszüntetésével kezdődik – például indokolt esetben vízhajtókkal. Ha a szakorvos kizárta a súlyos betegségeket, az alábbi mindennapi praktikákkal jelentősen csökkenthető a lábdagadás.
Naponta többször feküdj le és polcold a lábaidat a szíved magassága fölé legalább 20-30 percre. Terhesség alatt érdemes a bal oldaladon feküdni, mert az leveszi a nyomást a fő vénákról.
A vádli izompumpája a vénás keringésed motorja. A séta, úszás, lábujjhegyre állás vagy bokakörzés sokat segít. Hosszú utazások során rendszeresen állj fel és mozgasd át a lábfejeid.
A váltakozó hideg-meleg vizes lábfürdő serkenti az erek működését. Egy lágy, lábfejtől a térd felé haladó körkörös masszázs szintén segíti a nyirokfolyadék elmozdulását.
A vadgesztenye- vagy árnika-kivonatos krémek, az aloe vera gél vagy a hideg káposztaleveles borogatás hatékonyan csökkenti a gyulladást és a feszülést.
Korlátozd a sóbevitelt, hagyd el a dohányzást, és igyál bőségesen tiszta vizet. Érdemes figyelni a magnézium, a B6-vitamin és a kálium bevitelére, illetve olyan természetes vízhajtó hatású gyógynövények fogyasztására, mint a mezei zsurló és a vörös szőlőlevél.
Mechanikusan támogatja a vénás visszaáramlást, így megelőzhető vele a lábdagadás állómunka vagy utazás során.
Nézd meg videón, hogyan kezeld a nyiroködémás lábat otthon:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.