Ne várd meg, míg késő lesz – ezzel a tünettel azonnal fordulj orvoshoz

A lábdagadás (ödéma) nem csupán kényelmi probléma, hanem komoly szív-, vese- vagy májbetegségek figyelmeztető jele.

Az egyoldali, hirtelen jelentkező lábdagadás mögött életveszélyes mélyvénás trombózis is állhat, ami azonnali orvosi ellátást igényel.

Ha a dagadáshoz mellkasi fájdalom, légszomj vagy nehézlégzés társul, haladéktalanul mentőt kell hívni a tüdőembólia veszélye miatt.

A lábdagadás (orvosi nevén ödéma) egy rendkívül gyakori tünet, amellyel élete során szinte mindenki találkozik. Habár sokszor csak a nyári hőség vagy a sok ideig tartó egy helyben ülés áll a kialakulásának hátterében, a lábdagadás nem pusztán esztétikai vagy kényelmi probléma. Időnként komoly, akár életveszélyes belső szervi megbetegedések első hírnöke is lehet. Orvos szakértőnk segítségével körbejártuk, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, mikor elegendő a pihentetés, és mikor kötelező azonnal orvosi segítséget kérni.

Kompressziós harisnyával megelőzhető a lábdagadás állómunka vagy utazás során.

Miért alakul ki lábdagadás?

Lábdagadást az okoz, hogy a szövetek közötti térben kóros mennyiségű folyadék halmozódik fel. Normális esetben a vér- és nyirokkeringés folyamatosan elszállítja ezt a folyadékot a gravitáció ellenében dolgozva, ha azonban a vénák billentyűi meggyengülnek vagy a nyirokrendszer akadályoztatott, a folyadék összegyűlik a legmélyebb pontokon: a lábfejen, a bokánál és a lábszárban. A felgyülemlett folyadéktól a bőr feszülhet, fényessé, megvastagodottá válhat, sőt ha az ujjaddal erősen benyomod az érintett területet, tartós mélyedés maradhat utána.

A lábdagadás leggyakoribb okai

Az ödéma kiváltó okainak diagnosztizálásakor az első és legfontosabb kérdés, amit az orvos fel fog tenni, hogy egyoldali vagy kétoldali-e a panasz.

Ha mindkét lábat érinti a lábdagadás

Ez általában szisztematikus, az egész szervezetet érintő problémára utal. Ok lehet:

tartós álló- vagy ülőmunka, túlsúly, magas sóbevitel, dohányzás vagy kánikula;

ha a szív nem pumpál elég hatékonyan, és a vér visszafelé torlódik a vénás rendszerben;

ha a vesék nem szűrik ki a felesleges vizet és sót, a máj (például májcirrózis miatt) nem termel elég albumint, vagy ha a pajzsmirigy működése felborul, és a szervezet folyadékháztartása összeomlik;

hormonális változás, pélodául terhesség idején, amikor a növekvő méh nyomja az alsó fővénát;

a nem megfelelő, fehérjeszegény táplálkozás, valamint bizonyos vérnyomáscsökkentők (kalciumcsatorna-blokkolók), szteroidok és gyulladásgátlók használata.

Ha csak az egyik oldalon jelentkezik a lábdagadás

Ez szinte mindig helyi strukturális, érrendszeri vagy keringési problémát jelez. Ok lehet:

mélyvénás trombózis: a vénában kialakuló vérrög elzárja a vér útját. Ez egy életveszélyes állapot, amelynek fő tünete az akut lábdagadás;

visszerek: a tágult, károsodott vénák akadályozzák az egészséges véráramlást;

a tágult, károsodott vénák akadályozzák az egészséges véráramlást; sérülések: ficam, rándulás vagy törés következménye;

ficam, rándulás vagy törés következménye; nyiroködéma: a nyirokerek elzáródása miatt a fehérjedús folyadék nem tud elvezetődni.

Mikor kell a lábdagadás miatt azonnal mentőt hívni?

Nem szabad várni a háziorvosi rendelésre! Ha a lábdagadás mellett az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalod, azonnali sürgősségi ellátás szükséges:

a lábdagadás hirtelen fellépő intenzitással jelentkezik, és csak az egyik lábat érinti;

a megdagadt végtag kifejezetten fáj, feszül, meleg tapintású vagy vöröses-kékes színűvé válik;

a lábdagadás mellé mellkasi fájdalom, légszomj, nehézlégzés vagy szédülés társul, ami felveti tüdőembólia vagy akut szívelégtelenség gyanúját.

Házi praktikák lábdagadás ellen

Ha a panasz tartós, az orvos fizikális vizsgálattal, laboratóriumi vér- és vizelettesztekkel, valamint képalkotó eljárásokkal (például ultrahanggal) keresi meg az alapbetegséget, mert a célzott kezelés mindig a kiváltó ok megszüntetésével kezdődik – például indokolt esetben vízhajtókkal. Ha a szakorvos kizárta a súlyos betegségeket, az alábbi mindennapi praktikákkal jelentősen csökkenthető a lábdagadás.