Júniusi horoszkóp: nagy változást ígérnek az égiek, a Kos most szerelembe esik

Június 1-jén a kommunikáció bolygója, a Merkúr a Rák jegyébe lép, ami az empatikusabb beszélgetéseket támogatja. 9-én a Rákban járó Jupiter együtt áll a szerelem bolygójával, a Vénusszal, így ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy a kapcsolatok erősebbé váljanak. Vannak csillagjegyek, amelyek különleges kozmikus támogatást kapnak!

Júniusi horoszkóp: 3 csillagjegy élete nagy fordulatot vesz

Három csillagjegy új fejezethez ér

Oroszlán

Az életed pozitív irányt vesz június végére. Június 13-án a Vénusz belép az Oroszlán jegyébe, és egészen július 9-ig ott marad. Ez remek hír, mert ebben az időszakban érzed magad a legjobbnak. A Vénusz az első házadban egyszerűen mindent kedvezőbbé tesz. A karriered szárnyal, a társasági életed fellendül. Mi kellhet még?!

Rák

Június első 12 napjában a Vénusz a Rák jegyében jár. Ez az az időszak, amikor a legjobban érzed magad, és most különösen szerencsés lehetsz. Folytatásként június 21-én a Nap belép a Rák jegyébe, és július 22-ig ott marad, ami azt eredményezi, hogy energikusabb és öntudatosabb leszel, a pénzügyeid is jó irányba mozdulnak.

Kos

A Szaturnusz a jegyedben gyakran komolyabb időszakot jelezhet, Kos, de június végére a dolgok látványosan javulni kezdenek. A Vénusz belép az Oroszlánba — egy másik tűzjegybe, amely kiválóan harmonizál veled —, és július 9-ig az ötödik házadon halad át, amely a szerelmet, romantikát és barátságokat uralja. Ez lesz az év egyik legizgalmasabb időszaka, amikor több időt töltesz a barátaiddal, és ha egyedülálló vagy, megnő az esélye annak, hogy találkozol egy különleges személlyel.