Ez a komoly tünet halálos betegségre figyelmeztethet - érdemes odafigyelni rá!

Az NHS arra figyelmezteti az embereket, hogy figyeljenek erre a komoly tünetre, mely a lábban jelentkezik és egy potenciálisan halálos betegségre utalhat.
Az egészségügyi szervezet szerint a lábdagadás a szívelégtelenség jele lehet. Ez az állapot, amelyet ödémának neveznek, a lábfejet és a bokát is érintheti, megnehezítve a járást. Az NHS szerint ez a tünet reggelre javulhat, de a nap folyamán rosszabbodhat. Szívelégtelenség akkor fordul elő, amikor a szív nehezen tudja keringetni a vért a testben. Ez annak köszönhető, hogy jellemzően a szív túl gyenge vagy merev lesz - számol be róla Mirror.
Az egészségügyi szervezet szerint:
A szívelégtelenség egy hosszú távú állapot, amely általában fokozatosan romlik az idő múlásával. Többnyire nem gyógyítható, de a tünetek sok esetben évekig kordában tarthatók
Medical News Today szakértői kifejtették, hogy a szívelégtelenség a vérnyomás emelkedéséhez vezet az erekben, mivel a szív nem pumpál olyan hatékonyan, mint kellene. „Ez a nyomásnövekedés folyadékot kényszerít ki az erekből a környező szövetekbe, ami duzzanatot, vagyis ödémát eredményez”
Az ödéma jelei a következőek lehetnek:
Ezeket a következő tényezők is kiválthatják:
Egyes szívelégtelenségtől szenvedők depressziótól és szorongástól is szenvedhetnek.
