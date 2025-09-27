Ez a komoly tünet halálos betegségre figyelmeztethet - érdemes odafigyelni rá!

Az NHS arra figyelmezteti az embereket, hogy figyeljenek erre a komoly tünetre, mely a lábban jelentkezik és egy potenciálisan halálos betegségre utalhat.

Ez a komoly tünet veszélyes betegségre utal Fotó: Forrás: Freepik.com

Komoly tünet, mely halálos lehet

Az egészségügyi szervezet szerint a lábdagadás a szívelégtelenség jele lehet. Ez az állapot, amelyet ödémának neveznek, a lábfejet és a bokát is érintheti, megnehezítve a járást. Az NHS szerint ez a tünet reggelre javulhat, de a nap folyamán rosszabbodhat. Szívelégtelenség akkor fordul elő, amikor a szív nehezen tudja keringetni a vért a testben. Ez annak köszönhető, hogy jellemzően a szív túl gyenge vagy merev lesz - számol be róla Mirror.

Az egészségügyi szervezet szerint:

A szívelégtelenség egy hosszú távú állapot, amely általában fokozatosan romlik az idő múlásával. Többnyire nem gyógyítható, de a tünetek sok esetben évekig kordában tarthatók

Medical News Today szakértői kifejtették, hogy a szívelégtelenség a vérnyomás emelkedéséhez vezet az erekben, mivel a szív nem pumpál olyan hatékonyan, mint kellene. „Ez a nyomásnövekedés folyadékot kényszerít ki az erekből a környező szövetekbe, ami duzzanatot, vagyis ödémát eredményez”

Az ödéma jelei a következőek lehetnek: Feldagadt vagy puffadt bokák, lábfejek vagy lábak

Fénylő vagy feszes bőr

Bőrszínváltozás, kellemetlen érzés, merevség, illetve benyomat (gödör) marad a bőrön, ha megnyomjuk

Ezeket a következő tényezők is kiválthatják:

Túl sokáig ugyanabban a pozícióban ülve vagy állva

Túl sok sós étel fogyasztása

Túlsúlyosnak lenni

Terhesnek lenni

Bizonyos gyógyszerek szedése – például vérnyomáscsökkentők, fogamzásgátlók, hormonterápia, antidepresszánsok vagy szteroidok

Sérülés – például húzódás vagy rándulás

Rovarcsípés vagy szúrás

Vese- vagy májproblémák

Egy vérrög

Fertőzés

Egyes szívelégtelenségtől szenvedők depressziótól és szorongástól is szenvedhetnek.