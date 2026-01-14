Amikor nem elég a háziorvos: ezeknél a tüneteknél mentőt hívj

Ödéma akkor alakul ki, amikor a szövetekben a kelleténél több folyadék halmozódik fel, jellemzően valamilyen folyadék-visszatartás következtében. Ödémára utaló jel, ha a megduzzadt területen a külső nyomás láthatóan megmarad, például az ujj benyomásának helye rövid időre kifehéredik és csak lassan tér vissza az eredeti bőrszín.
Az ödéma kialakulásának hátterében többféle ok állhat. Kiválthatja allergiás reakció, fertőzés vagy gyulladás, de vese- és májbetegségek, emésztőrendszeri kórképek, illetve a hormonális változások is együtt járhatnak fokozott folyadékvisszatartással. A várandósság szintén hajlamosít ödéma kialakulására. Ebben szerepet játszik a hormonális változások miatti vízvisszatartás, a kötőszövetek fellazulása, valamint a növekvő magzat hasi vénákra gyakorolt nyomása is. Szív- és keringési problémák esetén a duzzanat jellemzően mindkét lábon megjelenik, és pihenés hatására sem húzódik vissza teljesen. Az ödéma ugyanakkor nem mindig látható: a belső szervekben kialakuló folyadékfelszaporodás emésztési panaszokat, étvágytalanságot, testsúlyváltozást, vagy a has körfogatának növekedését is okozhatja. Ezek a tünetek sokszor lassan alakulnak ki, ezért könnyű azokat más problémának tulajdonítani.
Az ödéma leggyakrabban az alsó végtagokon jelenik meg, jellemzően a bokán, a lábszáron vagy a lábfejen. Önmagában a lábdagadás még nem feltétlenül jelent komoly problémát, bizonyos tünetekkel együtt azonban már sürgős ellátást igényelhet.
Azonnal hívd a 112-t és kérj mentőt, ha a duzzanat mellett:
Ha ismert anafilaxiára való hajlamod van, fontos, hogy az orvos által felírt adrenalin autoinjektort mindig tartsd magadnál. Súlyos allergiás reakció esetén ennek időben történő alkalmazása életmentő lehet.
Nem sürgősségi helyzet, de mindenképpen orvosi vizsgálat indokolt, ha az ödéma:
Ilyen esetekben a háziorvos meg tudja ítélni, szükség van-e további kivizsgálásra vagy szakorvosi ellátásra. A kivizsgálás segít tisztázni, hogy keringési, szervi, vagy egyéb eltérés áll-e a háttérben, és szükség van-e célzott kezelésre.
A diagnózis felállítása általában több lépésből áll. Az orvos áttekinti a kórelőzményt és a szedett gyógyszereket, mert egyes készítmények mellékhatásként is kialakulhat ödéma. Ezt követi a fizikális vizsgálat, amely során megfigyelhető, hogy a duzzanat helyi vagy kiterjedt, valamint mekkora méretű. Laborvizsgálatokkal ellenőrizhető a vese- és májműködés, a fehérjeszintek, valamint bizonyos, a szívelégtelenséghez köthető értékek. Szükség esetén képalkotó vizsgálatok is segíthetnek annak megállapításában, hogy a szív megfelelően ellátja-e a feladatát. A kezelést mindig a kiváltó ok határozza meg. Van, amikor elegendő egy gyógyszer módosítása vagy az életmód átgondolása, más esetekben viszont célzott orvosi terápia válhat szükségessé.
Az ödéma kezelésének alapja mindig az ok felderítése és a célzott terápia. Ha nem egyszeri, helyi duzzanatról van szó, az életmódbeli változtatások sokat számítanak. A rendszeres, beteg állapotához igazított mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint az alkoholfogyasztás visszafogása – vagy elhagyása – egyaránt segíthet a panaszok mérséklésében és az ödéma kialakulásának megelőzésében. Szíveredetű ödéma esetén a duzzadt végtagok megemelése, pihentetése, illetve kompressziós harisnya viselése enyhítheti a tüneteket. Bizonyos esetekben vízhajtó gyógyszerek alkalmazása is indokolt lehet, ezek beállítása azonban mindig orvosi feladat, önállóan nem javasolt.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
