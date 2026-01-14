Amikor nem elég a háziorvos: ezeknél a tüneteknél mentőt hívj

Ödéma akkor alakul ki, amikor a szövetekben a kelleténél több folyadék halmozódik fel, jellemzően valamilyen folyadék-visszatartás következtében. Ödémára utaló jel, ha a megduzzadt területen a külső nyomás láthatóan megmarad, például az ujj benyomásának helye rövid időre kifehéredik és csak lassan tér vissza az eredeti bőrszín.

Az ödéma gyakran a bokán és a lábszáron jelenik meg, de nem mindig ártalmatlan.

Fotó: SilviaJansen / Getty Images

Mi az oka az ödéma kialakulásának?

Az ödéma kialakulásának hátterében többféle ok állhat. Kiválthatja allergiás reakció, fertőzés vagy gyulladás, de vese- és májbetegségek, emésztőrendszeri kórképek, illetve a hormonális változások is együtt járhatnak fokozott folyadékvisszatartással. A várandósság szintén hajlamosít ödéma kialakulására. Ebben szerepet játszik a hormonális változások miatti vízvisszatartás, a kötőszövetek fellazulása, valamint a növekvő magzat hasi vénákra gyakorolt nyomása is. Szív- és keringési problémák esetén a duzzanat jellemzően mindkét lábon megjelenik, és pihenés hatására sem húzódik vissza teljesen. Az ödéma ugyanakkor nem mindig látható: a belső szervekben kialakuló folyadékfelszaporodás emésztési panaszokat, étvágytalanságot, testsúlyváltozást, vagy a has körfogatának növekedését is okozhatja. Ezek a tünetek sokszor lassan alakulnak ki, ezért könnyű azokat más problémának tulajdonítani.

Várandósság idején is gyakori a lábdagadás.

Fotó: alinabuphoto / Shutterstock

Mikor kell mentőt hívni?

Az ödéma leggyakrabban az alsó végtagokon jelenik meg, jellemzően a bokán, a lábszáron vagy a lábfejen. Önmagában a lábdagadás még nem feltétlenül jelent komoly problémát, bizonyos tünetekkel együtt azonban már sürgős ellátást igényelhet.

Azonnal hívd a 112-t és kérj mentőt, ha a duzzanat mellett:

nehézlégzés, fulladásérzés jelentkezik;

mellkasi fájdalmat vagy szorító érzést tapasztalsz;

szokatlan fáradtság, köhögés vagy éjszakai fulladás lép fel;

súlyos allergiás reakció gyanúja merül fel.

Ha ismert anafilaxiára való hajlamod van, fontos, hogy az orvos által felírt adrenalin autoinjektort mindig tartsd magadnál. Súlyos allergiás reakció esetén ennek időben történő alkalmazása életmentő lehet.

Mikor fordulj háziorvoshoz?

Nem sürgősségi helyzet, de mindenképpen orvosi vizsgálat indokolt, ha az ödéma:

több napon át nem csökken, vagy fokozatosan erősödik;

hirtelen alakul ki;

csak az egyik bokát vagy lábszárat érinti, és nem előzte meg sérülés;

fájdalommal jár;

lázzal társul;

cukorbetegség mellett jelentkezik.

Ilyen esetekben a háziorvos meg tudja ítélni, szükség van-e további kivizsgálásra vagy szakorvosi ellátásra. A kivizsgálás segít tisztázni, hogy keringési, szervi, vagy egyéb eltérés áll-e a háttérben, és szükség van-e célzott kezelésre.