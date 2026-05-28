Most jött a szörnyű hír: gázolt a Keletibe tartó vonat, sokkban vannak az utasok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 07:36
A katasztrófavédelem már a helyszínen van. A vonatgázolás körülményeit vizsgálják.
A Bukarest felől érkező, Lőkösházáról csütörtök hajnalban 5.54-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Ister InterCity (IC 472) vonat Mezőberény állomáson elütött egy embert, ezért a békéscsabai fővonalon néhány perces késésekre kell számítani - közölte a Mávinform.

A vonatgázolás miatt Mezőberény és Murony között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vonatgázolás miatt változik a közlekedés

A közlemény szerint Mezőberény és Murony között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével bekísérik az állomásra, ahonnan az egy órával későbbi Békés InterCityvel (IC 759) utazhatnak tovább - tették hozzá.

Itt arról is olvashatsz, hogy egy 49 éves nő kedd este életét vesztette, miután elgázolta az Arad-Bukarest útvonalon közlekedő 1822-es számú Interregio személyvonat. Rendőrségi források szerint a nő kislányával együtt kelt át a vasúton, majd otthagyva a gyereket visszatért, hogy a csomagokat elvegye, de megbotlott a síneken, és akkor gázolta el a vonat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
