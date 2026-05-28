Most jött a szörnyű hír: gázolt a Keletibe tartó vonat, sokkban vannak az utasok

A Bukarest felől érkező, Lőkösházáról csütörtök hajnalban 5.54-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Ister InterCity (IC 472) vonat Mezőberény állomáson elütött egy embert, ezért a békéscsabai fővonalon néhány perces késésekre kell számítani - közölte a Mávinform.
A közlemény szerint Mezőberény és Murony között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével bekísérik az állomásra, ahonnan az egy órával későbbi Békés InterCityvel (IC 759) utazhatnak tovább - tették hozzá.
Itt arról is olvashatsz, hogy egy 49 éves nő kedd este életét vesztette, miután elgázolta az Arad-Bukarest útvonalon közlekedő 1822-es számú Interregio személyvonat. Rendőrségi források szerint a nő kislányával együtt kelt át a vasúton, majd otthagyva a gyereket visszatért, hogy a csomagokat elvegye, de megbotlott a síneken, és akkor gázolta el a vonat.
