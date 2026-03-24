Nyomot hagy a zokni a lábadon? Erre a komoly betegségre figyelmeztet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:15
Amikor este leveszed a zoknidat, ott marad a helye a bokádon vagy a lábszáradon? A zokni nyoma a lábon legtöbbször teljesen ártalmatlan, főleg akkor, ha egész nap szorosabb gumírozású zoknit viseltél. Van viszont egy eset, amikor ezt már érdemes komolyabban venni, mutatjuk, mire figyelj.
  • A zokni nyoma a lábon legtöbbször ártalmatlan, de van, amikor érdemes jobban figyelni rá.
  • Ha mélyebb és sokáig megmarad a nyoma, lábduzzanat vagy ödéma is okozhatja.
  • Mutatjuk, mikor elég a kényelmesebb zokni, és mikor fordulj orvoshoz.

A zokni nyoma a lábon önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra, mert a bőr  felveszi annak a formáját, ami nyomja. Ez akkor válik figyelmeztető jellé, ha mélyen bevág a helye, sokáig megmarad és duzzanat, feszülés vagy nehézláb-érzés is társul hozzá. Ilyenkor már az is felmerülhet, hogy a láb szöveteiben folyadék halmozódik fel, ezért a zokni gumija erősebben benyomódik a bőrbe, a lenyomat pedig lassabban tűnik el. Ez arra utalhat, hogy a szervezet nehezebben kezeli a felgyülemlett folyadékot.

Zokni nyoma a lábon fiatal nő leveszi a zokniját
A zokni nyoma a lábon gyakran ártalmatlan, de tartós duzzanat mellett már fontos jel lehet.
Fotó: Herzstaub / shutterstock

Zokni nyoma a lábon: mikor érdemes komolyabban venni?

Ha a zokni nyoma a lábon estére rendszeresen megjelenik ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy a zokni megnyomta a bőrt, hanem a szövetekben több folyadék marad a kelleténél. Ez gyakran a vénás keringéssel függ össze. A lábban ugyanis a vérnek a gravitáció ellenében kell visszajutnia a szív felé, ebben pedig a vénák billentyűi segítenek. Ha ezek nem zárnak elég jól, a vér pang az alsó végtagokban. Ettől fokozódhat a nyomás a lábakban, megjelenhet a duzzanat, és egyúttal feltűnőbbé válhat a zokni helye is. Ilyenkor más jelek is feltűnhetnek. Estére bedagadhat a bokád, feszülhet a lábszárad, nehezebbnek érezheted a lábad és visszerek is megjelenhetnek.

Többféle ok is meghúzódhat mögötte

A zokni nyoma a lábon nem csak keringési gondra utalhat. Hosszú ülés vagy állás, kevés mozgás, hosszabb utazás, túlsúly, terhesség, hormonális változások, túl sok só, sőt egyes gyógyszerek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy estére bedagadjon a bokád vagy a lábszárad. A nyirokkeringés lassulása is szerepet játszhat. Ilyenkor a szövetek között pangó folyadék miatt a láb feszesebbé válik, a zokni pedig erősebb nyomot hagy maga után. Ritkábban belszervi okok is állhatnak a háttérben, ezért a visszatérő lábdagadást nem érdemes elintézni annyival, hogy biztos csak a zokni volt szoros.

Az is előfordul, hogy a panasz időszakosan jelentkezik, például melegebb napokon, sok ülés után vagy egy hosszabb utazást követően. Ez még nem feltétlenül jelent komoly bajt, de ha a jelenség rendszeresen ismétlődik, már érdemes figyelni rá.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Akkor már nem érdemes halogatni a kivizsgálást, ha a zokni nyoma a lábon rendszeresen megjelenik, vagy csak az egyik lábon veszed észre, ezen kívül fájdalmas, piros vagy melegségérzettel jár, esetleg a duzzanat egyre erősebb. Az is figyelmeztető jel, ha néhány másodpercig megnyomod a bőrt a lábadon és a nyomás helyén egy kis mélyedés marad, amely csak lassan simul ki. Ez arra utal, hogy a szövetek között folyadék halmozódott fel. A rendszeresen visszatérő bokaduzzanat, a nehézláb-érzés és a feszülés már olyan tünetegyüttes, amit érdemes komolyan venni, mert akár szívelégtelenséget is jelezhet. Ilyenkor a szervezet jelez, és jobb utánanézni, valóban mi áll a háttérben. 

Mit tehetünk a keringés javításáért?

A lábak keringésének sokat segít a séta, az ülőmunka közbeni rendszeres felállás, a lábak felpolcolása pihenéskor, a kényelmes cipő és a túl szoros zoknik kerülése. Az is számít, mennyit mozgunk napközben, hiszen a vádli mozgása segíti a vér visszaáramlását a szív felé. Érdemes a sóbevitelt is korlátozni, és figyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra. Ha a duzzanat visszatérő panasz, az orvos adott esetben kompressziós harisnyát is javasolhat, ezt nem érdemes saját ötlet alapján elkezdeni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
