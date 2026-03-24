Nyomot hagy a zokni a lábadon? Erre a komoly betegségre figyelmeztet

A zokni nyoma a lábon legtöbbször ártalmatlan, de van, amikor érdemes jobban figyelni rá.

Ha mélyebb és sokáig megmarad a nyoma, lábduzzanat vagy ödéma is okozhatja.

Mutatjuk, mikor elég a kényelmesebb zokni, és mikor fordulj orvoshoz.

A zokni nyoma a lábon önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra, mert a bőr felveszi annak a formáját, ami nyomja. Ez akkor válik figyelmeztető jellé, ha mélyen bevág a helye, sokáig megmarad és duzzanat, feszülés vagy nehézláb-érzés is társul hozzá. Ilyenkor már az is felmerülhet, hogy a láb szöveteiben folyadék halmozódik fel, ezért a zokni gumija erősebben benyomódik a bőrbe, a lenyomat pedig lassabban tűnik el. Ez arra utalhat, hogy a szervezet nehezebben kezeli a felgyülemlett folyadékot.

A zokni nyoma a lábon gyakran ártalmatlan, de tartós duzzanat mellett már fontos jel lehet.

Zokni nyoma a lábon: mikor érdemes komolyabban venni?

Ha a zokni nyoma a lábon estére rendszeresen megjelenik ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy a zokni megnyomta a bőrt, hanem a szövetekben több folyadék marad a kelleténél. Ez gyakran a vénás keringéssel függ össze. A lábban ugyanis a vérnek a gravitáció ellenében kell visszajutnia a szív felé, ebben pedig a vénák billentyűi segítenek. Ha ezek nem zárnak elég jól, a vér pang az alsó végtagokban. Ettől fokozódhat a nyomás a lábakban, megjelenhet a duzzanat, és egyúttal feltűnőbbé válhat a zokni helye is. Ilyenkor más jelek is feltűnhetnek. Estére bedagadhat a bokád, feszülhet a lábszárad, nehezebbnek érezheted a lábad és visszerek is megjelenhetnek.

Többféle ok is meghúzódhat mögötte

A zokni nyoma a lábon nem csak keringési gondra utalhat. Hosszú ülés vagy állás, kevés mozgás, hosszabb utazás, túlsúly, terhesség, hormonális változások, túl sok só, sőt egyes gyógyszerek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy estére bedagadjon a bokád vagy a lábszárad. A nyirokkeringés lassulása is szerepet játszhat. Ilyenkor a szövetek között pangó folyadék miatt a láb feszesebbé válik, a zokni pedig erősebb nyomot hagy maga után. Ritkábban belszervi okok is állhatnak a háttérben, ezért a visszatérő lábdagadást nem érdemes elintézni annyival, hogy biztos csak a zokni volt szoros.