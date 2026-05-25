Ez az egyszerű órarajz is leleplezheti a kezdődő demenciát

Az órarajzolási teszt meglepően sokat elárulhat az agy állapotáról.

A demencia korai jelei egy egyszerű papír-ceruza feladatban is megjelenhetnek.

Mutatjuk, mit figyelnek a szakemberek és miért ennyire fontos ez a vizsgálat.

Az orvosi diagnosztika világában ritka az olyan eszköz, amely egyszerre gyors, költséghatékony és mégis rendkívül pontos. Az órarajzolási demenciateszt pontosan ilyen. Csupán egy fehér papír és egy ceruza szükséges hozzá, hogy fel tudjuk tárni az agy változásait, amelyek a kezdődő Alzheimer-kórra vagy más típusú demenciára utalnak. Míg a modern képalkotó eljárások, mint az MRI vagy a PET-scan, az agy szerkezetét vizsgálják, az órarajz az agy működésének lenyomata.

Mi is az a demencia?

A demencia az agy visszafordíthatatlan, krónikus szellemi hanyatlása, amely a memóriát, a gondolkodást és a napi működőképességet érinti. A betegség folyamata az enyhe kognitív zavartól indulva – ahol még megmarad az önállóság – a fokozatos súlyosbodáson át a teljes kiszolgáltatottságig terjed. Bár a tünetegyüttes leggyakrabban a 65 év feletti korosztálynál jelentkezik, de fiatalabb korban is kialakulhat.

Mit mutat meg a demencia esetén az órarajzolási teszt?

Azt gondolhatjuk, hogy egy óra lerajzolása egyszerű feladat, ám neurológiai szempontból ez egy rendkívül összetett művelet. A feladat sikeres végrehajtásához az agynak több, egymástól távoli területét kell összehangolnia. Amikor valaki nekilát a rajzolásnak, a frontális lebeny felel a tervezésért és a végrehajtó funkciókért – például azért, hogy a számok ne torlódjanak össze a kör egyik oldalán. A parietális (fali) lebeny biztosítja a vizuális-térbeli érzékelést, amely ahhoz kell, hogy a mutatók pontosan a középpontból induljanak ki, és a megfelelő irányba mutassanak.

A kutatások rávilágítottak, hogy a demenciával élő betegek gyakran tévesztenek a térbeli irányoknál, például elfelejtik a számlap valamelyik oldalát használni, vagy a számokat a körön kívülre helyezik. Emellett a teszt érzékeny a munkamemóriára is, hiszen a páciensnek a rajzolás közben végig fejben kell tartania az instrukciót (hogy hány órát mutasson a számlap), miközben a motoros mozgást koordinálja.