Ez az egyszerű órarajz is leleplezheti a kezdődő demenciát

Az orvosi diagnosztika világában ritka az olyan eszköz, amely egyszerre gyors, költséghatékony és mégis rendkívül pontos. Az órarajzolási demenciateszt pontosan ilyen. Csupán egy fehér papír és egy ceruza szükséges hozzá, hogy fel tudjuk tárni az agy változásait, amelyek a kezdődő Alzheimer-kórra vagy más típusú demenciára utalnak. Míg a modern képalkotó eljárások, mint az MRI vagy a PET-scan, az agy szerkezetét vizsgálják, az órarajz az agy működésének lenyomata.
A demencia az agy visszafordíthatatlan, krónikus szellemi hanyatlása, amely a memóriát, a gondolkodást és a napi működőképességet érinti. A betegség folyamata az enyhe kognitív zavartól indulva – ahol még megmarad az önállóság – a fokozatos súlyosbodáson át a teljes kiszolgáltatottságig terjed. Bár a tünetegyüttes leggyakrabban a 65 év feletti korosztálynál jelentkezik, de fiatalabb korban is kialakulhat.
Azt gondolhatjuk, hogy egy óra lerajzolása egyszerű feladat, ám neurológiai szempontból ez egy rendkívül összetett művelet. A feladat sikeres végrehajtásához az agynak több, egymástól távoli területét kell összehangolnia. Amikor valaki nekilát a rajzolásnak, a frontális lebeny felel a tervezésért és a végrehajtó funkciókért – például azért, hogy a számok ne torlódjanak össze a kör egyik oldalán. A parietális (fali) lebeny biztosítja a vizuális-térbeli érzékelést, amely ahhoz kell, hogy a mutatók pontosan a középpontból induljanak ki, és a megfelelő irányba mutassanak.
A kutatások rávilágítottak, hogy a demenciával élő betegek gyakran tévesztenek a térbeli irányoknál, például elfelejtik a számlap valamelyik oldalát használni, vagy a számokat a körön kívülre helyezik. Emellett a teszt érzékeny a munkamemóriára is, hiszen a páciensnek a rajzolás közben végig fejben kell tartania az instrukciót (hogy hány órát mutasson a számlap), miközben a motoros mozgást koordinálja.
A teszthez mindössze egy üres papírra és egy tollra van szükség. A folyamat általában a következő:
A pontozás során több hibatípust keresnek.
Az egészségügyben is széles körben alkalmazzák az órarajzolási tesztet, amely meglepően pontos. Tanulmányok szerint átlagos pontossága 85% körül mozog. Ez azt jelenti, hogy nagy biztonsággal képes kiszűrni a valódi betegeket és elkülöníteni őket az egészségesektől. Különösen értékes ez a teszt a nagyon korai stádiumban. Előfordulhat, hogy egy páciens még kiválóan válaszol az orientációs kérdésekre (tudja az aktuális évet vagy a tartózkodási helyét), de az órarajzolás során már apró hibákat vét.
Az órarajzolási teszt önmagában nem elegendő a végső diagnózis felállításához. Egy rossz rajz utalhat demenciára, de okozhatja depresszió, súlyos vitaminhiány vagy akár egy kezeletlen húgyúti fertőzés miatti átmeneti zavartság (delírium) is. A 21. század egy újabb kihívást is elénk állít: a digitális generációt. Ahogy távolodunk az analóg órák világától, a fiatalabbak és a digitális eszközökhöz szokott generációk körében az analóg óra ismerete már nem lesz alapvető készség. A jövő kutatói már dolgoznak olyan digitális teszteken, amelyek tableten, speciális tollakkal mérik a rajzolás sebességét, a tollnyomást és a gondolkodási időt, így még pontosabb képet kaphatnak az agy állapotáról.
Vegyük észre az apró jeleket is – figyelmeztet a szakember:
