Szenzációs felfedezés: egy neurológus szerint ezek az egyszerű szokások lassítják a demencia ütemét

Sokakban merül fel a kérdés, vajon hogyan őrizhetik meg szellemi frissességüket és emlékeiket vagy, hogy hogyan segíthetnek demens szerettüknek. Egy elismert szakértő viszont felfedte azokat a hétköznapi szokásokat, amelyek jelentősen lassíthatják a demencia ütemét.

Európában jelenleg közel 10 millióan küzdenek demenciával / Fotó: Halfpoint Images / Getty Images

Egyszerű módszerek, amik képesek lassítani a demencia ütemét

Bár ezek a technikák meglepőnek, vagy akár túlzottan egyszerűnek is tűnhetnek, de nem szabad alábecsülni a hasznosságukat. Íme tehát azok a hatékony szokások, amelyekkel sokat tehetünk saját jóllétünkért és szeretteink egészségéért. Catherine Loveday professzor a The Timesnak árulta el az egyes módszereket.

Naplóírás esténként

A naplóírás tökéletes módja annak, hogy idősebb korban az agy aktív maradjon, ezért lefekvés előtt írjuk fel a napi tevékenységeinket. Ez a szokás köztudottan hozzájárul a memória javításához azáltal, hogy időnként átismételjük a már ismert információkat.

Másokkal való kapcsolattartás

A szakértő kiemeli, hogy a kapcsolatok ápolása hatalmas jelentőséggel bír a kognitív funkciók egészségének megőrzése terén, miközben enyhíti a stresszt, ezáltal pedig csökkenti a szervezetben lévő gyulladást. Ez azért is fontos, mert hatással van a demencia ütemére.

A demencia ütemének csökkentésében nagy szerepet játszik a társas kapcsolatok ápolása / Fotó: Hinterhaus Productions / Getty Images

Régi emlékek felidézése

Az Alzheimer-kórral küzdő betegek nagyrészt emlékeznek a régmúltra, ennek felidézése pedig segíthet nekik megőrizni az identitásukat.

A nosztalgikus beszélgetések – zenéről és kopott iskolai egyenruhákról – erőteljes társas kapcsolódási pontok

– vélekedik a szakember.

Mozgás jelentősége

A testmozgásnak számos pozitív hatása van az egészségünkre, többek között serkenti az agy memóriáért felelős részét, ezért Loveday professzor szerint már egy könnyed séta is csodákra képes és felveszi a harcot a demenciával.

Csökkentett cukorfogyasztás

A szakértők szerint az egészséges zsírokban és polifenolokban gazdag étrend hozzájárulhat az agy egészségének megőrzéséhez. Emellett a cukor gyulladáskeltő hatása révén csökkentheti a kognitív funkciókat. A professzor szerint ezért érdemes a zöldségeket, magas antioxidánstartalmú gyümölcsöket és az omega-3-ban gazdag ételeket előtérbe helyezni.