Frontotemporális demencia: amikor a viselkedés változik meg először

Mit jelent pontosan a frontotemporális demencia?

A demencia ezen típusa az agy homlok- és halántéklebenyét érinti, amelyek a viselkedésért, az érzelmi szabályozásért, a döntéshozatalért és a nyelvi funkciókért felelősek. A károsodás következtében ezek a területek fokozatosan veszítenek működőképességükből.

A frontotemporális demencia gyakran 45–65 éves kor között alakul ki, tehát jóval korábban, mint az Alzheimer-kór. Emiatt sokszor pszichiátriai problémának, depressziónak vagy „életközepi válságnak” vélik az első tüneteket.

A szakértők szerint ez a betegség nem ritka, mégis aluldiagnosztizált, részben atípusos megjelenése miatt.

Mik a demencia tünetei?

A demencia frontotemporális formájának egyik legjellemzőbb jele a személyiség megváltozása. Az érintett elveszítheti empátiáját, gátlástalanná válhat, vagy szociálisan nem elfogadható módon viselkedhet. Gyakori az impulzivitás, a kritikátlanság és az érdektelenség.

Más esetekben a nyelvi funkciók romlanak: nehézzé válik a szavak megtalálása, a beszéd megértése vagy a mondatok alkotása. Ezek a tünetek fokozatosan erősödnek, miközben a memória sokáig viszonylag ép maradhat.

Előfordulhatnak ismétlődő mozgások, merev viselkedési minták, illetve az étkezési szokások megváltozása is. A környezet gyakran hamarabb észleli a változást, mint maga az érintett.

Hogyan történik a demencia felismerése és a beteggondozás?

A demencia ezen formájának diagnózisa összetett folyamat. Neurológiai vizsgálat, neuropszichológiai tesztek és képalkotó eljárások segítenek az agyi eltérések azonosításában. A korai felismerés különösen fontos, mert lehetőséget ad a megfelelő támogatás megszervezésére.