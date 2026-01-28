Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Frontotemporális demencia: amikor a viselkedés változik meg először

2026. január 28.
A frontotemporális demencia a demencia egyik kevésbé ismert, mégis különösen megterhelő formája, amely gyakran nem a memória romlásával, hanem a viselkedés és a személyiség megváltozásával hívja fel magára a figyelmet. Ez a fajta demencia jellemzően fiatalabb életkorban jelentkezik, ezért felismerése sokszor késik.
A demencia sajnos egyre több embert érint. Ennek a rettegett idegrendszeri betegségnek több fajtája is van, mi most a frontotemporális demenciát vesszük górcső alá. 

  • A frontotemporális demencia jelentése és az agyi funkciók, amikre hatással van.
  • A demencia tünetei közé tartozik például a személyiség megváltozása.
  • Ezekkel a tesztekkel és vizsgálatokkal ismerhető fel a demencia.
  • A demencia kezelése. 
Demencia ellen fajátékokkal játszik egy idős ember.
A demencia során az agy fokozatosan leépül. 
Fotó: sasirin pamai / shutterstock

Mit jelent pontosan a frontotemporális demencia?

A demencia ezen típusa az agy homlok- és halántéklebenyét érinti, amelyek a viselkedésért, az érzelmi szabályozásért, a döntéshozatalért és a nyelvi funkciókért felelősek. A károsodás következtében ezek a területek fokozatosan veszítenek működőképességükből.

A frontotemporális demencia gyakran 45–65 éves kor között alakul ki, tehát jóval korábban, mint az Alzheimer-kór. Emiatt sokszor pszichiátriai problémának, depressziónak vagy „életközepi válságnak” vélik az első tüneteket.

A szakértők szerint ez a betegség nem ritka, mégis aluldiagnosztizált, részben atípusos megjelenése miatt.

Mik a demencia tünetei?

A demencia frontotemporális formájának egyik legjellemzőbb jele a személyiség megváltozása. Az érintett elveszítheti empátiáját, gátlástalanná válhat, vagy szociálisan nem elfogadható módon viselkedhet. Gyakori az impulzivitás, a kritikátlanság és az érdektelenség.

Más esetekben a nyelvi funkciók romlanak: nehézzé válik a szavak megtalálása, a beszéd megértése vagy a mondatok alkotása. Ezek a tünetek fokozatosan erősödnek, miközben a memória sokáig viszonylag ép maradhat.

Előfordulhatnak ismétlődő mozgások, merev viselkedési minták, illetve az étkezési szokások megváltozása is. A környezet gyakran hamarabb észleli a változást, mint maga az érintett.

Hogyan történik a demencia felismerése és a beteggondozás?

A demencia ezen formájának diagnózisa összetett folyamat. Neurológiai vizsgálat, neuropszichológiai tesztek és képalkotó eljárások segítenek az agyi eltérések azonosításában. A korai felismerés különösen fontos, mert lehetőséget ad a megfelelő támogatás megszervezésére.

Jelenleg nincs oki terápia, amely megállítaná a betegséget, de a tünetek kezelhetők. A viselkedési zavarok enyhítésére gyógyszeres és pszichoszociális támogatás is alkalmazható. A családtagok edukációja kulcsfontosságú, mivel a beteg viselkedése gyakran jelentős érzelmi terhet ró a környezetre.

A strukturált napirend, az egyértelmű kommunikáció és a biztonságos környezet kialakítása segíthet a mindennapi életben.

A frontotemporális demencia olyan neurológiai betegség, amely elsősorban a viselkedést, a személyiséget és a nyelvi funkciókat érinti. A demencia ezen típusa gyakran fiatalabb korban jelentkezik, ezért felismerése nehéz és sokszor késik. Bár gyógyítani jelenleg nem lehet, a korai diagnózis, a megfelelő gondozás és a család támogatása jelentősen javíthatja az érintettek és hozzátartozóik életminőségét.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről a betegségről:

