Frontotemporális demencia: amikor a viselkedés változik meg először

A demencia sajnos egyre több embert érint. Ennek a rettegett idegrendszeri betegségnek több fajtája is van, mi most a frontotemporális demenciát vesszük górcső alá.
A demencia ezen típusa az agy homlok- és halántéklebenyét érinti, amelyek a viselkedésért, az érzelmi szabályozásért, a döntéshozatalért és a nyelvi funkciókért felelősek. A károsodás következtében ezek a területek fokozatosan veszítenek működőképességükből.
A frontotemporális demencia gyakran 45–65 éves kor között alakul ki, tehát jóval korábban, mint az Alzheimer-kór. Emiatt sokszor pszichiátriai problémának, depressziónak vagy „életközepi válságnak” vélik az első tüneteket.
A szakértők szerint ez a betegség nem ritka, mégis aluldiagnosztizált, részben atípusos megjelenése miatt.
A demencia frontotemporális formájának egyik legjellemzőbb jele a személyiség megváltozása. Az érintett elveszítheti empátiáját, gátlástalanná válhat, vagy szociálisan nem elfogadható módon viselkedhet. Gyakori az impulzivitás, a kritikátlanság és az érdektelenség.
Más esetekben a nyelvi funkciók romlanak: nehézzé válik a szavak megtalálása, a beszéd megértése vagy a mondatok alkotása. Ezek a tünetek fokozatosan erősödnek, miközben a memória sokáig viszonylag ép maradhat.
Előfordulhatnak ismétlődő mozgások, merev viselkedési minták, illetve az étkezési szokások megváltozása is. A környezet gyakran hamarabb észleli a változást, mint maga az érintett.
A demencia ezen formájának diagnózisa összetett folyamat. Neurológiai vizsgálat, neuropszichológiai tesztek és képalkotó eljárások segítenek az agyi eltérések azonosításában. A korai felismerés különösen fontos, mert lehetőséget ad a megfelelő támogatás megszervezésére.
Jelenleg nincs oki terápia, amely megállítaná a betegséget, de a tünetek kezelhetők. A viselkedési zavarok enyhítésére gyógyszeres és pszichoszociális támogatás is alkalmazható. A családtagok edukációja kulcsfontosságú, mivel a beteg viselkedése gyakran jelentős érzelmi terhet ró a környezetre.
A strukturált napirend, az egyértelmű kommunikáció és a biztonságos környezet kialakítása segíthet a mindennapi életben.
A frontotemporális demencia olyan neurológiai betegség, amely elsősorban a viselkedést, a személyiséget és a nyelvi funkciókat érinti. A demencia ezen típusa gyakran fiatalabb korban jelentkezik, ezért felismerése nehéz és sokszor késik. Bár gyógyítani jelenleg nem lehet, a korai diagnózis, a megfelelő gondozás és a család támogatása jelentősen javíthatja az érintettek és hozzátartozóik életminőségét.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről a betegségről:
