Döbbenetes orvosi figyelmeztetés: 2050-re brutális méreteket ölthet ez a betegség

Szakértők szerint 2050-re mintegy kétmillió ember élhet majd demencia következményeivel az Egyesült Királyságban – derül ki az Alzheimer Europe (AE) legfrissebb jelentéséből.
Az elemzés szerint Európa-szerte közel kétharmadával nőhet a demenciával élők száma a következő 25 évben, elsősorban az Alzheimer-kór eseteinek drasztikus emelkedése miatt, amely a betegség leggyakoribb formája. Amennyiben az előrejelzések pontosnak bizonyulnak, az óriási terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerre, és minden eddiginél sürgetőbbé teszi a hatékony kezelések és a megelőzés lehetőségeinek megtalálását, írja a Daily Mail.
A jelentés szerint tavaly még 1 204 368 ember élt demenciával az Egyesült Királyságban, ez a szám azonban 2050-re várhatóan közel 1 959 592 főre emelkedik. Ez jelentős ugrás a korábbi becslésekhez képest, hiszen az Alzheimer’s Society korábban úgy számolt, hogy 2040-re körülbelül 1,4 millió britet érint majd a betegség.
Jean Georges, az Alzheimer Europe ügyvezető igazgatója szerint a számok egyértelműen jelzik, milyen mértékű kihívással kell szembenézni Európában. Mint mondta, reményeik szerint az új adatok ösztönzőleg hatnak a döntéshozókra, hogy a demenciát kiemelt prioritásként kezeljék az egészségügy, a kutatás és a családtagokat gondozó hozzátartozók támogatása terén.
A figyelmeztetés annak fényében különösen aggasztó, hogy az Egyesült Királyságban továbbra is jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók a demencia diagnosztizálásában és ellátásában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.