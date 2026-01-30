Döbbenetes orvosi figyelmeztetés: 2050-re brutális méreteket ölthet ez a betegség

Szakértők szerint 2050-re mintegy kétmillió ember élhet majd demencia következményeivel az Egyesült Királyságban – derül ki az Alzheimer Europe (AE) legfrissebb jelentéséből.

Egyre több embert érint a demencia.

Fotó: Proxima Studio / Shutterstock

A demencia valós probléma, és egyre nagyobb veszélyt jelent

Az elemzés szerint Európa-szerte közel kétharmadával nőhet a demenciával élők száma a következő 25 évben, elsősorban az Alzheimer-kór eseteinek drasztikus emelkedése miatt, amely a betegség leggyakoribb formája. Amennyiben az előrejelzések pontosnak bizonyulnak, az óriási terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerre, és minden eddiginél sürgetőbbé teszi a hatékony kezelések és a megelőzés lehetőségeinek megtalálását, írja a Daily Mail.

A jelentés szerint tavaly még 1 204 368 ember élt demenciával az Egyesült Királyságban, ez a szám azonban 2050-re várhatóan közel 1 959 592 főre emelkedik. Ez jelentős ugrás a korábbi becslésekhez képest, hiszen az Alzheimer’s Society korábban úgy számolt, hogy 2040-re körülbelül 1,4 millió britet érint majd a betegség.

Jean Georges, az Alzheimer Europe ügyvezető igazgatója szerint a számok egyértelműen jelzik, milyen mértékű kihívással kell szembenézni Európában. Mint mondta, reményeik szerint az új adatok ösztönzőleg hatnak a döntéshozókra, hogy a demenciát kiemelt prioritásként kezeljék az egészségügy, a kutatás és a családtagokat gondozó hozzátartozók támogatása terén.