Hamarosan teljesül Sydney van den Bosch legfőbb vágya: "Már csak kisebb munkálatok vannak hátra"

Sydney van den Bosch és férje számára az elmúlt több mint egy év többek között az építkezésről, a szervezésről és a végtelennek tűnő várakozásról szólt. A házaspár eredetileg egy felújításba vágott bele, ám a munkálatok során hamar kiderült, hogy sokkal több a teendő, mint azt elsőre gondolták. A falak szerkezeti állapota ugyanis nem volt megfelelő, így végül komolyabb bontásokat is kellett végezni a házban.

Sydney van den Bosch kislánya is hamarosan beköltözik új otthonába (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch férje Beni minél hamarabb be akarna költözni

A kezdeti elképzelések tehát teljesen megváltoztak, és a felújításból végül gyakorlatilag építkezés lett. Azóta hosszú hónapok teltek el, rengeteg munkával, szervezéssel és persze sok-sok türelemmel. Sydney korábban már többször is utalt rá, hogy számtalan ígéretet kaptak arra, mikor készülhet el végre az álomotthonuk, de valami miatt mindig közbejött egy újabb csúszás.

Úgy tűnik azonban, hogy most végre valóban közeledik a célegyenes. Az egykori Szerencselány szerint már ők is érzik, hogy a nehezén túl vannak, még ha teljesen hátradőlni továbbra sem mernek.

Jelenleg úgy fogalmaznék, hogy már látjuk már a fényt az alagút végén. A férjem, Beni még májusban költözne, én viszont óvatosabb vagyok és remélem, hogy a június már reális lehet. Beni már nagyon költözne, és akár a padlón is elaludna, én viszont lazábban kezelem, és úgy vagyok vele, hogy 1-2 héten már nem múlik, ha ennyit vártunk a végeredményre

– mondta lapunknak bizakodva Sydney van den Bosch.

Sydney van den Bosch és férje Beni már nagyon várják, hogy elkészüljön az otthonuk (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch háza hamarosan elkészül

A pár számára az elmúlt időszak nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is kimerítő volt. Egy építkezés önmagában is rengeteg kompromisszummal és stresszel jár, náluk pedig a vártnál jóval nagyobb projekt lett belőle. Az állandó csúszások miatt többször úgy érezhették, hogy a költözés időpontja folyamatosan távolodik, most azonban már valóban kézzelfogható közelségbe került az új otthon.

Bár a ház még nincs teljesen kész, Sydney szerint már csak az utolsó simítások vannak hátra. Ezek azonban továbbra is sok szervezést igényelnek.

Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, viszont ezek a feladatok is több szakember összehangolását igénylik, emiatt lassabban zajlanak a folyamatok

– magyarázta a gyönyörű édesanya.