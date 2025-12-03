Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitálalt a neurológus: Ezt kell tenned, ha fiatalon akarod tartani az agyadat

demencia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 14:00
neurológusagy
Úgy érzed, rosszul működik az agyad? A neurológus szerint ezt kell tenned.

Egy neurológus szerint van egyetlen közös pont azokban az idősekben, akik 80–90 évesen is úgy gondolkodnak, mint a 30–40 évesek: a szociális életük. Dr. Baibing Chen, akit a TikTokon Dr. Bing néven ismernek, egy videóban magyarázta el, hogy a „szuper agyúak” nem csupán a jó étrendnek és a rendszeres mozgásnak köszönhetik éles eszüket, hanem annak is, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak másokkal.

neurológus
Ismert neurológus a társas kapcsolatokban látja a megoldást.
Illusztráció: ANDRANIK HAKOBYAN / shutterstock

A neurológus válaszolt

A szakember szerint a kutatások kimutatták, hogy ezeknek az embereknek vastagabb az anterior cinguláris kéreg nevű agyterületük, amely az érzelmek, a figyelem és a szociális kapcsolatok feldolgozásáért felel. Dr. Bing úgy fogalmazott: 

A szuper agyúak életében a legerősebb közös tényező nem az étrend, és nem is a táplálékkiegészítők, hanem az, hogy aktív, mély és valódi társas kapcsolataik vannak.

A neurológus szerint minden beszélgetés „teljes testet átmozgató edzésként” hat az agyra, mert egyszerre aktiválja a memóriát, az empátiát, a figyelmet és a nyelvi funkciókat. A közösségben való jelenlét csökkenti a stresszhormonokat, miközben olyan védő anyagokat növel, mint az oxitocin és a dopamin.

Az Alzheimer’s Society is megerősítette, hogy a társadalmi elszigeteltség akár 60%-kal növelheti a demencia kockázatát, írja a Mirror. A szervezet szerint a rendszeres társas kapcsolatok javítják az agy ellenálló képességét, csökkentik a gyulladást, valamint segítik a stresszoldást és a jó hangulat fenntartását.

A javasolt tevékenységek közé tartozik többek között:

  • Felnőttképzés vagy tanulás.
  • Művészeti és kézműves foglalkozások (csoportban különösen). 
  • Hangszeres játék vagy éneklés. 
  • Önkéntesség.

Dr. Bing tanácsa egyszerű: 

„Ha fiatalon akarod tartani az agyad, ne csak rejtvényt fejts. Hívd fel a barátaidat, csatlakozz közösségekhez, beszélgess, nevess és maradj kapcsolatban.”

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
