Kitálalt a neurológus: Ezt kell tenned, ha fiatalon akarod tartani az agyadat

Egy neurológus szerint van egyetlen közös pont azokban az idősekben, akik 80–90 évesen is úgy gondolkodnak, mint a 30–40 évesek: a szociális életük. Dr. Baibing Chen, akit a TikTokon Dr. Bing néven ismernek, egy videóban magyarázta el, hogy a „szuper agyúak” nem csupán a jó étrendnek és a rendszeres mozgásnak köszönhetik éles eszüket, hanem annak is, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak másokkal.

Ismert neurológus a társas kapcsolatokban látja a megoldást.

Illusztráció: ANDRANIK HAKOBYAN / shutterstock

A neurológus válaszolt

A szakember szerint a kutatások kimutatták, hogy ezeknek az embereknek vastagabb az anterior cinguláris kéreg nevű agyterületük, amely az érzelmek, a figyelem és a szociális kapcsolatok feldolgozásáért felel. Dr. Bing úgy fogalmazott:

A szuper agyúak életében a legerősebb közös tényező nem az étrend, és nem is a táplálékkiegészítők, hanem az, hogy aktív, mély és valódi társas kapcsolataik vannak.

A neurológus szerint minden beszélgetés „teljes testet átmozgató edzésként” hat az agyra, mert egyszerre aktiválja a memóriát, az empátiát, a figyelmet és a nyelvi funkciókat. A közösségben való jelenlét csökkenti a stresszhormonokat, miközben olyan védő anyagokat növel, mint az oxitocin és a dopamin.

Az Alzheimer’s Society is megerősítette, hogy a társadalmi elszigeteltség akár 60%-kal növelheti a demencia kockázatát, írja a Mirror. A szervezet szerint a rendszeres társas kapcsolatok javítják az agy ellenálló képességét, csökkentik a gyulladást, valamint segítik a stresszoldást és a jó hangulat fenntartását.

A javasolt tevékenységek közé tartozik többek között:

Felnőttképzés vagy tanulás.

Művészeti és kézműves foglalkozások (csoportban különösen).

Hangszeres játék vagy éneklés.

Önkéntesség.

Dr. Bing tanácsa egyszerű: