Kitálalt a neurológus: Ezt kell tenned, ha fiatalon akarod tartani az agyadat

Egy neurológus szerint van egyetlen közös pont azokban az idősekben, akik 80–90 évesen is úgy gondolkodnak, mint a 30–40 évesek: a szociális életük. Dr. Baibing Chen, akit a TikTokon Dr. Bing néven ismernek, egy videóban magyarázta el, hogy a „szuper agyúak” nem csupán a jó étrendnek és a rendszeres mozgásnak köszönhetik éles eszüket, hanem annak is, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak másokkal.
A szakember szerint a kutatások kimutatták, hogy ezeknek az embereknek vastagabb az anterior cinguláris kéreg nevű agyterületük, amely az érzelmek, a figyelem és a szociális kapcsolatok feldolgozásáért felel. Dr. Bing úgy fogalmazott:
A szuper agyúak életében a legerősebb közös tényező nem az étrend, és nem is a táplálékkiegészítők, hanem az, hogy aktív, mély és valódi társas kapcsolataik vannak.
A neurológus szerint minden beszélgetés „teljes testet átmozgató edzésként” hat az agyra, mert egyszerre aktiválja a memóriát, az empátiát, a figyelmet és a nyelvi funkciókat. A közösségben való jelenlét csökkenti a stresszhormonokat, miközben olyan védő anyagokat növel, mint az oxitocin és a dopamin.
Az Alzheimer’s Society is megerősítette, hogy a társadalmi elszigeteltség akár 60%-kal növelheti a demencia kockázatát, írja a Mirror. A szervezet szerint a rendszeres társas kapcsolatok javítják az agy ellenálló képességét, csökkentik a gyulladást, valamint segítik a stresszoldást és a jó hangulat fenntartását.
Dr. Bing tanácsa egyszerű:
„Ha fiatalon akarod tartani az agyad, ne csak rejtvényt fejts. Hívd fel a barátaidat, csatlakozz közösségekhez, beszélgess, nevess és maradj kapcsolatban.”
