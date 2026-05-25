„Emberibb fegyver. Emberibb időre való” – Mindig is fénykardot akartál? Ezeket biztos nem tudtad a Star Wars fegyveréről

Napra pontosan 49 éve indította el George Lucas azt az intergalaktikus kalandot, mely évtizedekre meghatározta a science-fiction és a popkultúra világát. A Star Wars: Egy új remény olyan hullámot indított el, amely még ma is a partokat mossa, még akkor is, ha az utóbbi években ez a tendencia kicsit kifáradni látszik a Disney vezetése alatt. Ez viszont mit sem vesz el az eredeti filmek bájából, meglepően mély meséjéből a jó és a rossz klasszikus összecsapásáról, amelyet nem lehet akármilyen fegyverrel megvívni.

A Rosario Dawson által megformált Ahsoka Tano a legrégibb Star Wars koncepciós rajzok alapján fehér kardot kapott (Fotó: Disney + via Bestimage)

A Star Wars valójában űrszamurájok története

Az első fénykardok Ralph McQuarrie koncepciós rajzain jelentek meg. A művészi igényű látványterveken visszatérő volt az Erő-használók hagyományos fegyvere, de ezeken a kardok markolata sokkal robusztusabb kinézetű volt és a designer ezt a tömény energiát, mely egy ilyen fegyverből felszabadul fehér színnel ábrázolta. Ettől aztán nem csak eltértek a későbbiekben, de a hozzájuk rendelt színekhez külön jelentés is társult a későbbiekben.

A fénykard mindig egy szimbólum akart lenni egy letűnt korból, ahol a szemtől szemben küzdelem és a becsület külön tiszteletet érdemelt. Ennek a háttere leginkább a szamurájokhoz visszavezethető filozófiájában és működésében egyaránt: egy szamuráj kardja pontosan olyan éles volt, hogy ha csak hozzáért valaki az éléhez, képes volt sebet ejteni.

Ezt a motívumot George Lucas tudatosan használta a Star Wars-filmekben. A főbb történetszálban Luke Skywalker (Mark Hamill) és Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) testesítették meg ezt a hagyományelvű és becsületesebb küzdési formát, míg a lézerpuskával hadonászó Han Solo (Harrison Ford) a modern világot személyesítette meg, aki jobban tiszteli a mai technológiát, ami idegen a klasszikus értékektől. George Lucas egyik legfőbb inspirációjának a Rejtett erőd című filmet nevezte meg, amely a japán rendező, Akira Kurosawa klasszikusa. A Star Wars-univerzum legrégebbi darabjai kifejezetten a szamurájharcokat idézte meg és csak később, az előzménytrilógiában hozták be az őrültebb, akrobatikus harcokat.