„Emberibb fegyver. Emberibb időre való” – Mindig is fénykardot akartál? Ezeket biztos nem tudtad a Star Wars fegyveréről

Napra pontosan 49 éve indította el George Lucas azt az intergalaktikus kalandot, mely évtizedekre meghatározta a science-fiction és a popkultúra világát. A Star Wars: Egy új remény olyan hullámot indított el, amely még ma is a partokat mossa, még akkor is, ha az utóbbi években ez a tendencia kicsit kifáradni látszik a Disney vezetése alatt. Ez viszont mit sem vesz el az eredeti filmek bájából, meglepően mély meséjéből a jó és a rossz klasszikus összecsapásáról, amelyet nem lehet akármilyen fegyverrel megvívni.
Az első fénykardok Ralph McQuarrie koncepciós rajzain jelentek meg. A művészi igényű látványterveken visszatérő volt az Erő-használók hagyományos fegyvere, de ezeken a kardok markolata sokkal robusztusabb kinézetű volt és a designer ezt a tömény energiát, mely egy ilyen fegyverből felszabadul fehér színnel ábrázolta. Ettől aztán nem csak eltértek a későbbiekben, de a hozzájuk rendelt színekhez külön jelentés is társult a későbbiekben.
A fénykard mindig egy szimbólum akart lenni egy letűnt korból, ahol a szemtől szemben küzdelem és a becsület külön tiszteletet érdemelt. Ennek a háttere leginkább a szamurájokhoz visszavezethető filozófiájában és működésében egyaránt: egy szamuráj kardja pontosan olyan éles volt, hogy ha csak hozzáért valaki az éléhez, képes volt sebet ejteni.
Ezt a motívumot George Lucas tudatosan használta a Star Wars-filmekben. A főbb történetszálban Luke Skywalker (Mark Hamill) és Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) testesítették meg ezt a hagyományelvű és becsületesebb küzdési formát, míg a lézerpuskával hadonászó Han Solo (Harrison Ford) a modern világot személyesítette meg, aki jobban tiszteli a mai technológiát, ami idegen a klasszikus értékektől. George Lucas egyik legfőbb inspirációjának a Rejtett erőd című filmet nevezte meg, amely a japán rendező, Akira Kurosawa klasszikusa. A Star Wars-univerzum legrégebbi darabjai kifejezetten a szamurájharcokat idézte meg és csak később, az előzménytrilógiában hozták be az őrültebb, akrobatikus harcokat.
A legősibb Star Wars-rajongók között is akadnak olyanok, akik szinte már tűkön ülnek, hogy kioktassák az embereket arról, hogy a lézerkardot valójában fénykardnak nevezzük. Komoly tévhit, hogy a magyar fordítók hívták először lézerkardnak a jedik fegyverét, hiszen a legtöbbször „lightsabre” (fénykard) formájában utaltak rá a filmekben. A valóság viszont az, hogy az első vázlatokban „laser sword” (lézerkard) szerepelt és ez később az előzménytrilógia eredeti nyelvű verziókban is megtalálható felcsendült – egész pontosan a Baljós árnyakban, amikor a fiatal Anakin (Jake Lloyd) arról kérdezi Qui-Gonn Jinnt (Liam Neeson), hogy jedi-e. Ugye látjuk, hogy ebben a kérdésben mindenkinek igaza van? A fénykardok színének megvitatása egyébként is izgalmasabb téma.
A Star Wars történelme szerint a fénykardok színét a bennük tartott kristály színe adja. Az évek alatt viszont külön szimbólumrendszer alakult ki a színek kapcsán:
A Star Wars világa ma is élénk és aktív: a Disney+ műsorkínálatában az utóbbi hetekben nagyot ment Darth Maul animált, sötét története és a mozikban a múlt héten debütált A Mandalóri és Grogu című film. Mégis, ez a nap jó indokot adhat arra, hogy kicsit visszatérjünk a gyökerekhez és akár VHS-en bepöccintsünk egy jó kis hangalámondásos Star Wars filmet.
