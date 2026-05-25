Mennyi az annyi? Ennyit keresnek a légiutas-kísérők

Hatalmas különbségek vannak a kezdő fizetések között, ráadásul a legtöbb cégnél a fix alapbér mellett komoly jutalékrendszer működik. Kezdőként egy légiutas-kísérő alapbére cégenként drasztikusan eltér, így nem mindegy, melyik vállalathoz adjuk be a jelentkezésünket.

A Virgin Atlantic és a British Airways adja a legmagasabb garantált alapbért, míg a Ryanairnél a legalacsonyabb a fix fizetés. Poggyászbónusz és jutalékok: A Ryanairnél a személyzet táskánként 1,5–2,5 euró bónuszt kap a túlméretes kézipoggyászok kiszűréséért, míg az easyJetnél és a Ryanairnél is 10% jutalék jár a fedélzeti eladásokból.

A Ryanairnél a személyzet táskánként 1,5–2,5 euró bónuszt kap a túlméretes kézipoggyászok kiszűréséért, míg az easyJetnél és a Ryanairnél is 10% jutalék jár a fedélzeti eladásokból. Kiszámítható emelések és napidíjak: Az easyJetnél évente fixen 2000 fontot emelkedik a fizetés, és a British Airwayshez hasonlóan a hosszabb utakért járó pótlékok jelentősen megdobják a teljes bevételt.

A légiutas-kísérő fizetések alakulása

A legmagasabb kezdő juttatást a Virgin Atlantic kínálja: náluk a garantált éves alapbér 22 447,32 GBP (kb. 10 325 767 forint). Ezt fejelik meg a tengerentúli utazásokért járó kiegészítésekkel, ami évente átlagosan további 5000 GBP (kb. 2 300 000 forint) pluszt jelent. Ezen felül a fedélzeti értékesítések után járó jutalékok és a külföldi tartózkodási napidíjak is a dolgozók zsebébe vándorolnak.

A Ryanairnél merőben más a stratégia, az alapbér jóval alacsonyabb. A legalacsonyabb kezdő fizetés mindössze 15 750 GBP (kb. 7 245 000 forint), az Indeed állásportál adatai szerint az átlagos alapbér pedig 17 630 GBP (kb. 8 109 800 forint). A tényleges éves bevétel azonban a repült órák után járó pótlékokkal együtt eléri a 23 000 GBP-t (kb. 10 580 000 forint).

Érdekesség, hogy a kapuknál dolgozó földi személyzet és a légi személyzet extra bónuszt, táskánként 1,5–2,5 eurót (kb. 592–987 forint) kap, ha kiszűrik a túlméretes kézipoggyászokat. Ez a prémium havonta legfeljebb 80 euróig (kb. 31 600 forint) terjedhet, amihez hozzájön még a fedélzeti eladásokból származó 10 százalékos jutalék is.

Fix emelések és extra juttatások a konkurenciánál

A British Airwaysnél egy légiutas-kísérő kezdő fizetése 24 000 GBP (kb. 11 040 000 forint), de a Gatwick repülőtéren dolgozók beszámolói alapján egyetlen év tapasztalattal a zsebben, a pótlékokkal együtt a teljes éves hazavihető összeg már a 30 000 GBP-t (kb. 13 800 000 forint) is eléri.