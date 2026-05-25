Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ennyit keresnek az angol és ír légitársaságok légiutas-kísérői.

Mennyi az annyi? Ennyit keresnek a légiutas-kísérők

légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 19:15
légiutas-kísérőjuttatásokkarrier
Mindig is kíváncsi voltál, mi zajlik a kulisszák mögött a repülőút alatt, és hogy megéri-e a fedélzeten dolgozni? Mutatjuk, pontosan mennyit kereshetsz a legismertebb brit és ír légitársaságoknál, ha a légiutas-kísérő karriert választod.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Hatalmas különbségek vannak a kezdő fizetések között, ráadásul a legtöbb cégnél a fix alapbér mellett komoly jutalékrendszer működik. Kezdőként egy légiutas-kísérő alapbére cégenként drasztikusan eltér, így nem mindegy, melyik vállalathoz adjuk be a jelentkezésünket.

Légiutas-kísérő egy repülőgép fedézetén.
Nem mindegy, melyik légitársaságnál vállal munkát egy légiutas-kísérő, a fizetések nagyban különböznek még országon belül is. 
Fotó: Standret / shutterstock
  • Óriási szakadék a kezdőbéreknél: A Virgin Atlantic és a British Airways adja a legmagasabb garantált alapbért, míg a Ryanairnél a legalacsonyabb a fix fizetés.
  • Poggyászbónusz és jutalékok: A Ryanairnél a személyzet táskánként 1,5–2,5 euró bónuszt kap a túlméretes kézipoggyászok kiszűréséért, míg az easyJetnél és a Ryanairnél is 10% jutalék jár a fedélzeti eladásokból.
  • Kiszámítható emelések és napidíjak: Az easyJetnél évente fixen 2000 fontot emelkedik a fizetés, és a British Airwayshez hasonlóan a hosszabb utakért járó pótlékok jelentősen megdobják a teljes bevételt.

A légiutas-kísérő fizetések alakulása

A legmagasabb kezdő juttatást a Virgin Atlantic kínálja: náluk a garantált éves alapbér 22 447,32 GBP (kb. 10 325 767 forint). Ezt fejelik meg a tengerentúli utazásokért járó kiegészítésekkel, ami évente átlagosan további 5000 GBP (kb. 2 300 000 forint) pluszt jelent. Ezen felül a fedélzeti értékesítések után járó jutalékok és a külföldi tartózkodási napidíjak is a dolgozók zsebébe vándorolnak.

A Ryanairnél merőben más a stratégia, az alapbér jóval alacsonyabb. A legalacsonyabb kezdő fizetés mindössze 15 750 GBP (kb. 7 245 000 forint), az Indeed állásportál adatai szerint az átlagos alapbér pedig 17 630 GBP (kb. 8 109 800 forint). A tényleges éves bevétel azonban a repült órák után járó pótlékokkal együtt eléri a 23 000 GBP-t (kb. 10 580 000 forint).

Érdekesség, hogy a kapuknál dolgozó földi személyzet és a légi személyzet extra bónuszt, táskánként 1,5–2,5 eurót (kb. 592–987 forint) kap, ha kiszűrik a túlméretes kézipoggyászokat. Ez a prémium havonta legfeljebb 80 euróig (kb. 31 600 forint) terjedhet, amihez hozzájön még a fedélzeti eladásokból származó 10 százalékos jutalék is.

Fix emelések és extra juttatások a konkurenciánál

A British Airwaysnél egy légiutas-kísérő kezdő fizetése 24 000 GBP (kb. 11 040 000 forint), de a Gatwick repülőtéren dolgozók beszámolói alapján egyetlen év tapasztalattal a zsebben, a pótlékokkal együtt a teljes éves hazavihető összeg már a 30 000 GBP-t (kb. 13 800 000 forint) is eléri.

Az easyJet ezzel szemben egy kiszámítható sávos rendszert alkalmaz: a kezdő fizetés 22 000 GBP (kb. 10 120 000 forint), amely minden évben automatikusan 2000 GBP-vel (kb. 920 000 forint) emelkedik. Náluk az egy útra eső extra díjak is vonzóak: egy Egyiptomba tartó járatért irányonként 55 GBP (kb. 25 300 forint) kiegészítő bónuszt fizetnek, a külföldi ott-tartózkodásért pedig 30 GBP (kb. 13 800 forint) napidíj jár. A Ryanairhez hasonlóan a fedélzeti büfé és a duty-free értékesítések után itt is 10 százalékos jutalékot kap a személyzet, a cég ráadásul a tranzitállomásokon a szállás mellett a repülőtéri transzfert is biztosítja.

Nézd meg a videóban a legjobban fizető légitársaságokat is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu