Galla Miklós a pokol tornácáról kiált segítségért! Végre megműthetik a kétségbeesett humoristát

A L'art pour l'art Társulat egykori alapítója, Galla Miklós, ma már szinte egyáltalán nem tud mosolyogni, hiszen a teste feletti uralmat átvette egy megállíthatatlannak tűnő, kínzó görcsroham. Rajongói aggódnak az országos kedvencért, akinek az élete az utóbbi időben egyetlen véget nem érő rémálommá változott. Most azonban egy utolsó, halvány reménysugár csillant meg a horizonton: kedden egy specialistához utazik, aki talán képes lesz elvégezni a megváltást jelentő beavatkozást.

Galla Miklós interjúban vallott állapotáról (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Sokkoló részletek: Galla Miklós teste feladta a szolgálatot?

A művész elcsigázott hangon, kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról a pokolról, amit senkinek sem kíván ezen a világon. Nem szépítette a helyzetet, szavai húsbavágóan mutatták be a mindennapos, embert próbáló küzdelmét.

Sajnos borzalmasan vagyok

– kezdte lapunknak megtörten a humorista, akinek a hangjában a végtelen fáradtság és a kétségbeesés visszhangzott.

Sajnos továbbra is csuklom. Rángatózik a hasam és a mellkasom is. Ez minden energiám elszívja. Kedden viszont megyek egy orvosnőhöz, talán lesz áttörés a betegségemmel.

A szörnyű rohamok nemcsak a nappalait teszik tönkre, hanem az éjszakai pihenését is teljesen ellehetetlenítik. A teste egyetlen pillanatra sem képes megnyugodni, ami drasztikus súlyvesztéshez és teljes szellemi-fizikai kimerültséghez is vezethet. A korábban energikus, sziporkázó művész árnyéka önmagának, és a legkisebb mindennapi teendők elvégzése is emberfeletti erőfeszítést igényel a számára.

Galla Miklós betegsége régóta megkeseríti a művész életét (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Könyörgött a szikéért, de senki nem akarta megoperálni

A legborzasztóbb az egészben az, hogy a művész eddig folyton falakba ütközött. Bár korábban már többször is egyértelművé tette, hogy a helyzete kibírhatatlan, és szinte könyörgött az orvosoknak a műtéti beavatkozásért, eddig minden kapu zárva maradt előtte. Korábban is lenyilatkozta már, hogy pokolian van, és nem volt hajlandó rá senki, hogy megműtse – a szakemberek vagy a kockázatoktól tartottak, vagy nem látták garantáltnak a javulást a bonyolult neurológiai és gasztroenterológiai tünetegyüttes miatt. Ez a keddi vizit azonban mindent megváltoztathat, hiszen a titokzatos orvosnő az utolsó esélyt jelentheti a sztár számára.