Kitört a nevetés a stúdióban: teljesen elvesztette a fonalat Fejes Tamás

Egy szolnoki nyugdíjas úr érkezik ma este a Kincsvadászokba, hogy túladjon az egyik portékáján. Az adás előtt közzétett videóból kiderült, már a bemutatkozás sem zajlott egészen zökkenőmentesen, az egyik kereskedő, Fejes Tamás pedig egy ponton teljesen elvesztette a fonalat.

Nem igazán volt képben Fejes Tamás / Fotó: TV2

Kínos helyzetbe keveredett Fejes Tamás

Miután az úr Tóth Árpád néven bemutatkozott, elmondta, hogy nyugdíjas és Szolnokról érkezett, a Tankcsapda dobosa pedig ekkor közbeszólt:

Volt egy ilyen gimnázium, Tóth Árpád

– jegyezte meg Fejes Tamás, és amire azt a választ kapta: "Meg egy költő is, de az nem én vagyok."

Gondoltam, hogy nem rólad nevezték el a gimnáziumot!

- replikázott a zenész, aki ezután felajánlotta a tegeződést, mialatt Molnár Viktor már meg sem próbálta visszafojtani a nevetését.

A helyzet azonban még tovább bonyolódott, amikor Fejes Tamás megkérdezte, honnan érkezett az eladó - és aki erre ismét elmondta, hogy Szolnokról. A zenész erre gyorsan megjegyezte, a nevet nem kérdezi meg újra, mert azt megjegyezte, majd gyorsan megérdeklődte, mivel foglalkozik az úriember, és amire Tóth Árpád elmondta, már nyugdíjas.

Az egy foglalkozás?

- kérdezte a teljesen összezavarodott Fejes, mielőtt az eladó tisztázta: korábban buszsofőrként dolgozott.