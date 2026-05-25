Kitört a nevetés a stúdióban: teljesen elvesztette a fonalat Fejes Tamás

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 18:40
A zenész nem igazán figyelt az eladóra...
Egy szolnoki nyugdíjas úr érkezik ma este a Kincsvadászokba, hogy túladjon az egyik portékáján. Az adás előtt közzétett videóból kiderült, már a bemutatkozás sem zajlott egészen zökkenőmentesen, az egyik kereskedő, Fejes Tamás pedig egy ponton teljesen elvesztette a fonalat.

Nem igazán volt képben Fejes Tamás  / Fotó: TV2

Kínos helyzetbe keveredett Fejes Tamás

Miután az úr Tóth Árpád néven bemutatkozott, elmondta, hogy nyugdíjas és Szolnokról érkezett, a Tankcsapda dobosa pedig ekkor közbeszólt: 

Volt egy ilyen gimnázium, Tóth Árpád

– jegyezte meg Fejes Tamás, és amire azt a választ kapta: "Meg egy költő is, de az nem én vagyok."

Gondoltam, hogy nem rólad nevezték el a gimnáziumot!

- replikázott a zenész, aki ezután felajánlotta a tegeződést, mialatt Molnár Viktor már meg sem próbálta visszafojtani a nevetését.

A helyzet azonban még tovább bonyolódott, amikor Fejes Tamás megkérdezte, honnan érkezett az eladó - és aki erre ismét elmondta, hogy Szolnokról. A zenész erre gyorsan megjegyezte, a nevet nem kérdezi meg újra, mert azt megjegyezte, majd gyorsan megérdeklődte, mivel foglalkozik az úriember, és amire Tóth Árpád elmondta, már nyugdíjas.

Az egy foglalkozás?

- kérdezte a teljesen összezavarodott Fejes, mielőtt az eladó tisztázta: korábban buszsofőrként dolgozott.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
