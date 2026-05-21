Beszédzavar, nehézlégzés kínoz? Pusztulhat az idegrendszered

Az ALS teljes neve amiotrófiás laterálszklerózis, más nevén Lou Gehrig-kór.

A mozgató idegsejtek fokozatos pusztulása vezet az izmok gyengüléséhez és sorvadásához.

A betegség általában 40-70 éves kor között kezdődik, és gyorsan halad előre.

Az esetek 5-10 százaléka örökletes, a többség szórványos, ismeretlen okból alakul ki.

Az értelem és az érzékelés általában érintetlen marad az izomfunkció romlása ellenére.

Jelenleg nem gyógyítható, de egyes gyógyszerek lassíthatják a lefolyást.

Az ALS megértéséhez először azt kell megismerni, mi az a mozgató idegrendszer, és miért végzetes következmény a pusztulása. Az érintett személyek számára különösen fontos, hogy a betegség haladásával párhuzamosan az orvostudomány is fejlődik – és a kutatás sosem volt még ilyen intenzív.

Az ALS-betegség egyik tünete a néhézlégzés a légzőizmok gyengülése miatt

Fotó: 123RF

Az ALS tünetei és lefolyása – hogyan változik a test?

Az ALS – amiotrófiás laterálszklerózis – az úgynevezett motoros neuronok, vagyis a mozgást irányító idegsejtek fokozatos és visszafordíthatatlan pusztulásával jár. Ezek az idegsejtek az agykéregből és a gerincvelőből irányítják az izmokat – ha elpusztulnak, az izmok elveszítik az idegellátásukat, gyengülni és sorvadni kezdenek. Az ALS előrehaladtával egyre több izomcsoport érintett, és az érintett személy fokozatosan elveszíti a mozgásképességét.

A tünetek általában az egyik végtagban vagy a beszéd- és nyelési funkcióban kezdődnek. A kéz vagy a kar gyengesége, az ujjak ügyetlensége, az egyik láb húzása járás közben, illetve a hadaró vagy elmosódott beszéd mind korai jelek lehetnek. Az első tünetek megjelenésétől a diagnózis felállításáig sokszor egy-két év telik el, mert a korai tünetek más betegségekre is utalhatnak.

A betegség gyorsan előrehalad: az átlagos túlélési idő a diagnózistól számítva kettőtől öt évig terjed, bár az érintett személyek körülbelül tíz százaléka tíz évnél is tovább él. A halál oka legtöbbször a légzőizmok gyengülése, amely lélegeztetőgép nélkül légzési elégtelenséghez vezet. Fontos kiemelni, hogy a betegség általában nem érinti az értelmet, az emlékezetet és az érzékelést – az érintett személy a végső stádiumig tudatánál van, ami egyszerre áldás és teher.