Most jött: tűz ütött ki a Gyorskocsi utcai börtönben, felgyújtotta a matracát egy fogvatartott

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: amint észlelték a tüzet, a büntetés-végrehajtás munkatársai haladéktalanul megkezdték a tűz oltását és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Az ilyenkor alkalmazott protokollnak megfelelően az érintett körletszinten elhelyezett fogvatartottakat átmenetileg máshol helyezték el a biztonságuk érdekében - tette hozzá.
Mint mondta, az eset során a matracot felgyújtó fogvatartott mellett hat, a tűz oltásában és az evakuálásban részt vevő bv-st szállítottak füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálásra egészségügyi intézménybe. A tűz oltását a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be, az anyagi kár felmérése még tart.
Az ügyben az intézet parancsnoka közveszély okozása miatt büntetőfeljelentést tesz - tette hozzá Makula György.
