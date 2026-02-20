Megrázó! Itt vannak az utolsó felvételek Eric Dane-ről

Eric Dane-t a Los Angeles-i repülőtéren fotózták le még 2025 novemberében, utolsó nyilvános megjelenésén. A Grace klinika sztárjának február 19-én bekövetkezett halála megrázta a világot. A sorozat Mark Sloan-ja betölthetetlen űrt hagyott maga után.
Eric Dane nemcsak színészként, családapaként is kiteljesedett életet élt. Kevesebb, mint egy évvel azután hunyt el, miután bejelentette: ALS-sel küzd. A sokkoló diagnózis az egész családot megrázta. Felesége és gyerekei mindvégig mellette maradtak. A gyászoló család így jelentette be a színész tragikus halálát:
Mély fájdalommal osztjuk meg, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt
Majd hozzátették:
Utolsó napjait közeli barátai, odaadó felesége és két gyönyörű lánya, Billie és Georgia körében töltötte, akik élete középpontját jelentették
A család nyilatkozatában azt is leírta, hogy a színész nemcsak küzdött a betegség ellen, de az ALS-betegek szenvedélyes szószólója is lett és azon volt, hogy segítse a betegségről szóló kutatásokat.
Majd hozzátették:
Nagyon hiányozni fog és szeretettel őrizzük meg emlékét (...) Eric imádta a rajongóit és örökké hálás volt a rengeteg szeretetért és támogatásért, amelyet kapott. A család tisztelettel kéri a magánéletük tiszteletben tartását ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban
Eric Dane utolsó fotói mellett halála előtti szívszorító videóüzenetét is megosztották a nyilvánossággal, amiben lányainak üzen és minden csodálatos emléket felsorol, amiket együtt éltek át.
