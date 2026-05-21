Szotyi a túrón, fekete töltelék, csirkecsoki - itt vannak az legújabb csokiőrületek!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 12:00
A dubaji csokiról szólt a tavalyi év, azóta viszont újabb és újabb divatok jönnek, amelyek ráadásul igen megosztóra sikerültek. Mutatjuk a legújabb csokiőrületeket, amelyek most nagyon felkapottak!

A dubaji csoki hihetetlen gyorsasággal lett felkapott a közösségi oldalakon, és ugyan már több mint egy éve robbant be, azóta is tele vannak a boltok polcai különböző dubaji stílusú nassolnivalókkal. Az internet népe pedig folyamatosan talál valami érdekes vagy éppen meghökkentő csokiőrületet, amit persze ki is kell próbálni! 

A dubaji csoki után jönnek az újabb csokiőrületek Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

A legextrémebb csokiőrületek

Felfoghatatlan tempóban érkeznek a különböző furcsa töltelékű csokoládék, amelyeknek egy aktuális trendhez passzoló nevet is ajándékoztak. A dubaji stílust követte a Labubu csoki, az Angyalhaj, a Fekete Unikornis és még folytathatnánk a listát. Ezekben olyan érdekes kombinációkat kevertek a csokival, amelyeket lehet, magunktól sose próbálnánk ki. Cukordrazséval, zselével, vattacukorral vagy pattogós cukorkával is láthattunk már különleges csokikat, de ami most az új őrület, arra senki nem készült fel: a Black Sand belga csokoládéból készül, belül pedig a fekete homokra emlékeztet, a krémes töltelékben ugyanis mák és fekete szezám ropog a fogunk alatt. Az extrém ízek kedvelőinek és az édesszájúaknak ajánljuk ezeket a trendi édességeket, de előre szólunk, hogy elég borsos árat kell érte fizetni.

A különböző töltött csokoládék a legújabb trendek Fotó: KatMoys / Shutterstock

Márciusban tört a piacra egy rettentő izgalmas csoki, aminek a tölteléke megszokott, de a kinézete annál kevésbé. Ez az édesség kívülről félelmetesen hasonlít egy rántott csirkecombra, a játékos kinézetével hamar felkapott témává vált az interneten. Első látásra azt gondolnánk, ez egy sós nassolnivaló, azonban a kívül ropogós csokiban belül folyós tej- és fehércsokoládé rejtőzik. Az íz helyett inkább az élmény viszi a showt - ez a csirkecsoki.

Most pedig a Pöttyös hozott össze klasszikus ízeket egy nem mindennapi formában: a régóta kedvenc túró rudit megforgatták szotyiban, hogy a lelátókon ne csak a napraforgómag fogyjon, hanem a csokiba burkolt túró is. A lelátók kedvencének sokféle neve van: Miskolcon és környékén makuka, Szegeden rica, a Duna mentén leginkább szotyola, de van, ahol tutyellaként, mucsimagként, uszuként, vagy egyszerűen csak magként emlegetik. A nevek változnak, a rituálé azonban örök. Aki járt már focimeccsen, tudja jól: a napraforgómag legalább annyira hozzátartozik a szurkolás élményéhez, mint a labda, a fű, a kapu vagy a ’ria, ria, Hungária’ rigmusa. Lehet más a mez, más a himnusz, de a szotyi közös.

Szotyiízt kapott az új, limitált túró rudi - nekünk bejött Fotó: Pöttyös

Mi is megkóstoltuk a szerkesztőségben a limitált kiadású, szotyikrémmel töltött és napraforgómaggal szórt Pöttyös Óriás Szotyis Rudit, amiben két ikonikus magyar szimbólum találkozik. Először kissé idegenkedve forgattuk az új Pöttyöst, nem tudtuk, milyen ízvilágot várhatunk tőle - de kellemesen csalódtunk! Elsőre meglepőnek tűnhet az ízkombináció, de határozottan kellemes, harmonikus. Ha azt hittük, hogy ez csak egy megkésett áprilisi tréfa, tévedtünk: a sós és édes ízek találkozása érdekes módon jelenik meg a jól ismert túró rudiban, kívül a csokiborításban ropogós napraforgómag, belül pedig az édes túró mellett szotyikrém ötvözi a két klasszikus hungarikumot.

 

