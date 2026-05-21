„Sok vívódás volt bennem” – Kulcsár Edina megrendítően őszinte vallomást tett, ez hiányzik az életéből?

Kulcsár Edina meglepően őszinte sorokban osztotta meg érzéseit követőivel. Az édesanya arról írt, hogy időnként megkérdőjelezi, mit is csinál anyasága mellett, és milyen hatással van rá a közösségi média.

Kulcsár Edina, az anyaság, és a közösségi média

Edina egy Instagram-bejegyzésben nyílt meg az őt mostanában foglalkoztató gondolatokról, egészen 2014-ig visszatekintve. Elmondása szerint akkoriban imádott posztolni a közösségi médiában, és úgy használta a felületeit, mintha egy barátnőjével beszélgetne. Ugyanakkor sok kétely is volt benne:

Tudom majd kezelni? Érdekelni fog egyáltalán? Teret adok a rosszindulatnak? Vagy inkább beállok a sorba, és egy felszínesebb oldalamat mutatom, amiben persze adok magamból, de nem úgy, mint régen…?

Bár családja is támogatta ebben, később háttérbe szorította ezt az oldalát, miután több gyermeket kezdett nevelni G.w.M mellett. Elmondása szerint ma már teljes mértékben a gyerekeiért él, emiatt pedig alig jut ideje saját magára vagy arra, hogy kikapcsolódjon.

A bejegyzésben arról is írt, hogy amikor tükörbe néz, gyakran felteszi magának a kérdést:

Ebben az egészben hol vagyok én? Mert azon túl, hogy odafigyelek magamra, edzek, próbálok néha normálisabban kinézni, mégis hiányzik valami. És lehet, hogy pont ez? Hogy kiírjam magamból az érzéseimet.

Edina most visszaemlékezett arra is, hogy korábban milyen terápiás hatással volt rá a közösségi médiás jelenlét. Úgy érzi, talán nem kellene foglalkoznia a negatív kommentekkel, és ismét úgy kellene kommunikálnia követőivel, mintha a barátnői lennének.

A bejegyzésre sok régi követője reagált támogatóan, hangsúlyozva, hogy úgy használja az oldalát, ahogyan szeretné. Mások viszont arra utaltak, hogy egy olyan nő számára, mint ő, az anyaszerep önmagában kevés lehet, és emiatt érezhet bizonyos ürességet a mindennapokban.