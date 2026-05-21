Felháborító: masszázzsal verte át az embereket, majdnem 3 millió forintot kaszált

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 12:23
A vádlott letartóztatását kihallgatása után elrendelték. A 30 éves nő masszázsokat ígért, majd eltűnt az előlegekkel.
Egy 30 éves nőt vett őrizetbe a rendőrség, miután több feljelentés érkezett a Debreceni Rendőrkapitányságra. A vádlott masszázsszolgáltatások ürügyén összesen 27 embert károsított meg.

Masszázsokat ígérve csalt egy nő (Illusztráció: New Africa)

Masszázs helyett átverte az ügyfeleket

A sértettek ugyanazzal a panasszal fordultak a hatóságokhoz: nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, előleget fizettek, ezt követően azonban az időpontokat sorra lemondták.

Bár a masszőr kezdetben magyarázkodott és új időpontokat is adott, később sem az üzenetekre, sem a telefonhívásokra nem reagált.

A debreceni nyomozók eddig közel 30 sértettet azonosítottak, az okozott kárt pedig összesen csaknem 3 millió forintra becsülik. A nőt május 19-én 27 rendbeli csalás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is - írja a rendőrség.

 

