Egy nő testvére és férje is ugyanabban a betegségben hunyt el, mint Eric Dane - most elárulta az első tünetek

A Grace klinika sztárjának, Eric Dane-nek a csütörtöki halála ismét felhívta a figyelmet az életét követelő egészségügyi állapotra, az amiotrófiás laterálszklerózisra (ALS), ami a motoros neuronbetegség (MND) leggyakoribb formája. Ez a fajta progresszív betegség a test minden izmának merevségét és gyengülését okozza az idő múlásával, így végül elveszi a betegtől a beszéd, a mozgás és légzés képességét is.

Eric Dane tragikus halála felhívta a figyelmet az ALS betegségre Fotó: AFP

Egy nő két családtagjának is az életét követelte a betegség

Sajnos a 65 éves Carol Deytrikh-White kétszer is testközelből látta a betegség korai stádiumát, miután 2009-ben férjét, Alexet, illetve 2022-ben testvérét is elveszítette az ALS miatt. Azonban mint kiderült betegségük korai jelei ugyanazok voltak, mint amiket Dane is tapasztalt.

Azt gondolom, tudtam, hogy Alexnek MND-je van, mielőtt még ő észrevette volna, de a diagnózis egy teljesen lesújtó, szívszorító gyomros volt. Az egész családot érinti, és a legtöbb ember számára, akiknél MND alakul ki, nincs remény.

- magyarázta a nő.

Alex, aki egy fizikailag fitt tiszt volt a Királyi Légierőnél, egyre nehezebben tudta tartani a heti három futóedzését, és pontosan ugyanazt a tünetet vette észre magán, mint Dane, amikor az ALS elkezdett kialakulni nála. Miután gyengeséget tapasztalt a jobb karjában, az orvosok megerősítették, hogy gyógyíthatatlan betegsége van. Nem sokkal később kénytelen volt csökkenteni a munkaóráit, mivel egyre nehezebbé vált számára a járás, a beszéd és az alvás is.

Alex betegsége gyorsan haladt előre. A diagnózis felállításától számított két éven belül meghalt.

Carolnak az utolsó két hétben fél óránként kellett segíteni férjén, ugyanis még saját nyálát sem tudta lenyelni. Egész napos gondozásra szorult nemcsak etetése, de légzése miatt is. Mindezek ellenére nem tekintett rá áldozatként, és csak vele akart lenni.

Alex tragikus halála után igazi gyomrosként érte az özvegyet, mikor bátyja, Brian hét évvel később elmondta neki, hogy nála is diagnosztizáltak egyfajta MND-t. Minden azzal kezdődött, hogy e-mailt küldött Carolnak, amelyben elárulta, hogy minden nap vége felé elveszíti a hangját. Testvére nyaggatásának hatására orvoshoz fordult, majd megkapta a lesújtó diagnózist.

Évekkel Alex elvesztése után hallottam Brian diagnózisát, mivel az MND még mindig viszonylag ritka, és nem volt genetikai kapcsolatuk, hihetetlen és lesújtó volt. Brian az utolsó 3-4 évét ágyhoz kötve töltötte, nem tudott mozogni vagy enni.

Az angliai Cambridgeshire-ből származó Carol most azt tervezi, hogy bejárja az Egyesült Királyság teljes partvonalát, hogy pénzt gyűjtsön az MND kutatására. Ez a küldetés várhatóan legalább négy évig fog tartani, de minden megtesz, hogy másoknak némi reményt adjon a lesújtó diagnózis fényében - írta a Unilad.