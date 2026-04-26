Azt hitte, egyszerű izomrángás: gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták a 23 éves nőt

Erin Taylor mindössze 23 éves volt, amikor közölték vele, hogy öt éve van hátra. Sokkoló diagnózisa szerint ugyanis kezének izomrángása egy pusztító kór előjele volt. Erint ugyanis ALS-el, amiotrófiás laterálszklerózis betegséggel diagnosztizálták, ami egy ritka, de gyógyíthatatlan kór és a központi idegrendszer mozgató idegsejtjeinek, motoneuronjainak pusztulásával jár, így megfosztva a beteget az idő előrehaladtával a beszédtől, az evés, járás és légzés képességétől.

Erin most 26 éves, és már kerekesszékben él, nem képes az önellátásra. Úgy érzi, teste cserbenhagyta őt, végtagjai idegennek érződnek számára.

Az első tünetek, amiket egyértelműen be tudok azonosítani, valószínűleg 22 éves koromban jelentkeztek. Amikor közölték, ALS-em van, fogalmam nem volt róla, az mit jelent, előtte még soha nem hallottam róla. Nem is sejtettem, hogy egy kis kézgyengeség, izomrángás és beszédprobléma halálos is lehet

- emlékezett vissza a fiatal nő, akinek 23 éves korában azt mondták, maximum öt éve van még hátra. Ebből már eltelt három.

Három-öt év túlélési időt mondtak. Az orvosok sem tudják pontosan, ez csak egy átlagos becslés. Azt mondták, a hozzám hasonló fiatalok általában tovább élnek, és remélem, hogy ez rám is igaz lesz. De tudom, hogy az állapotom előrehaladottabb, mint sok más emberé, pedig fiatalabb vagyok náluk

- tett vallomást Erin, akinek még a legalapvetőbb mindennapi feladatokban is szüksége van valakire. Nem tud enni, fogat mosni, de még fürödni sem egyedül, írja a TheSun.

Őrülten frusztráló, hogy másokra kell támaszkodnom. Mi több, már sajnos odáig is eljutottam, hogy alig tudom szavakkal kifejezni, amit akarok. Gyakran kérik, hogy ismételjem meg magam, mert nem értenek. Akik nem ismernek, azt hiszik, hogy analfabéta vagy szellemileg sérült vagyok, pedig semmi sem állhatna távolabb az igazságtól. Ugyanolyan intelligens vagyok, mint korábban, de egyszerűen be vagyok zárva a testembe.