Sokkoló kutatás: a rossz levegőjű városokban gyakoribb az idegsorvadás

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 10:15
Egy új európai tanulmány szerint a légszennyezés nemcsak a tüdőt és a szívet terheli, hanem az idegrendszert is. Ott, ahol rosszabb a levegő minősége, gyakrabban fordul elő az ALS, ez a rettegett, bénulással járó idegsorvadásos betegség.
A szennyezett levegő hatását eddig leginkább a légzőszervi betegségekkel hozták összefüggésbe, de egyre több kutatás bizonyítja, hogy az idegrendszerre is súlyos következményei lehetnek. Az Environmental Research című tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint az ALS – vagyis az amiotrófiás laterális szklerózis – gyakrabban fordul elő azokon a településeken, ahol a kén-dioxid és a finompor koncentrációja tartósan magas. A kutatásban több ezer beteg adatait elemezték és arra jutottak, hogy a légszennyezés akár 20–30 százalékkal növelheti az ALS kialakulásának kockázatát. Habár ez nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, az összefüggés egyértelmű: a rossz levegő nemcsak a tüdőre, hanem az agyra is hat. A szakértők szerint a szmogban található mikroszkopikus részecskék bejutnak a véráramba és oxidatív stresszt okoznak, ami idővel az idegsejtek pusztulásához vezethet. Ez az a folyamat, ami az ALS esetében végül bénuláshoz és légzési elégtelenséghez vezet.

ALS-es idegsejtek
ALS esetén a központi idegrendszerben található idegsejtek elpusztulnak
Fotó: Kateryna Kon /  Shutterstock 

Mi az az ALS, és miért olyan alattomos?

Az ALS egy ritka, de rendkívül súlyos idegrendszeri betegség, amely fokozatosan pusztítja el a mozgató idegsejteket. A betegek eleinte csak izomgyengeséget tapasztalnak, nem tudnak tárgyakat megfogni, vagy bizonytalanul járnak, később viszont elveszítik a beszéd és a nyelés képességét is. A legszörnyűbb az, hogy a test lassan lebénul, miközben a tudat végig tiszta marad.

úVilágszerte mintegy 300 ezer embert érint az ALS, és minden évben több tízezer új esetet diagnosztizálnak. A betegség bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban 50-60 év között jelentkezik. A legtöbb esetben nem örökletes: az úgynevezett sporadikus ALS egyszerűen, minden előzmény nélkül alakul ki. Ritka betegség, 100 ezer emberből mintegy 5-öt érint. Csak az esetek 5–10 százaléka köthető genetikai tényezőkhöz.

A bélflóra és a légszennyezés: új irányok az ALS-kutatásban

Az utóbbi években több tanulmány is rámutatott arra, hogy a bélflóra egyensúlya is szerepet játszhat az ALS kialakulásában. Állatkísérletekben, amelyek során az egerek mikrobiomját antibiotikumokkal felborították, gyorsabban romlott a rágcsálók idegrendszerének állapota. Amikor a hasznos baktériumokat visszatelepítették, a tünetek csillapodtak.

A tudósok újabban arra keresik a választ, hogy a légszennyezés hogyan befolyásolja a bél-agy tengely működését. A szmog által kiváltott gyulladás ugyanis nemcsak a tüdőt érinti, hanem az emésztőrendszert és az immunrendszert is – ami újabb láncreakciókat indíthat el a szervezetben.

Magyar kutatások az ALS ellen

Habár az ALS jelenleg gyógyíthatatlan, ma már léteznek olyan kezelések, amelyek lassíthatják a leépülés ütemét. Egyes gyógyszerek bizonyítottan javítják az életminőséget, a fizioterápia és a légzéstámogató eszközök pedig segíthetnek abban, hogy a betegek tovább maradjanak önállóak.

Az ALS-sel kapcsolatos nemzetközi kutatásokban magyar tudósok is aktívan részt vesznek. A Debreceni Egyetem idegtudósai vérminták elemzésével próbálnak korai biomarkereket találni, amelyek időben jelezhetik a betegség kialakulását. Ha a diagnózis korábban megszületik, a kezelés is hatékonyabb lehet.

