Sokkoló kutatás: a rossz levegőjű városokban gyakoribb az idegsorvadás

A szennyezett levegő hatását eddig leginkább a légzőszervi betegségekkel hozták összefüggésbe, de egyre több kutatás bizonyítja, hogy az idegrendszerre is súlyos következményei lehetnek. Az Environmental Research című tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint az ALS – vagyis az amiotrófiás laterális szklerózis – gyakrabban fordul elő azokon a településeken, ahol a kén-dioxid és a finompor koncentrációja tartósan magas. A kutatásban több ezer beteg adatait elemezték és arra jutottak, hogy a légszennyezés akár 20–30 százalékkal növelheti az ALS kialakulásának kockázatát. Habár ez nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, az összefüggés egyértelmű: a rossz levegő nemcsak a tüdőre, hanem az agyra is hat. A szakértők szerint a szmogban található mikroszkopikus részecskék bejutnak a véráramba és oxidatív stresszt okoznak, ami idővel az idegsejtek pusztulásához vezethet. Ez az a folyamat, ami az ALS esetében végül bénuláshoz és légzési elégtelenséghez vezet.

ALS esetén a központi idegrendszerben található idegsejtek elpusztulnak

Fotó: Kateryna Kon / Shutterstock

Mi az az ALS, és miért olyan alattomos?

Az ALS egy ritka, de rendkívül súlyos idegrendszeri betegség, amely fokozatosan pusztítja el a mozgató idegsejteket. A betegek eleinte csak izomgyengeséget tapasztalnak, nem tudnak tárgyakat megfogni, vagy bizonytalanul járnak, később viszont elveszítik a beszéd és a nyelés képességét is. A legszörnyűbb az, hogy a test lassan lebénul, miközben a tudat végig tiszta marad.

úVilágszerte mintegy 300 ezer embert érint az ALS, és minden évben több tízezer új esetet diagnosztizálnak. A betegség bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban 50-60 év között jelentkezik. A legtöbb esetben nem örökletes: az úgynevezett sporadikus ALS egyszerűen, minden előzmény nélkül alakul ki. Ritka betegség, 100 ezer emberből mintegy 5-öt érint. Csak az esetek 5–10 százaléka köthető genetikai tényezőkhöz.

A bélflóra és a légszennyezés: új irányok az ALS-kutatásban

Az utóbbi években több tanulmány is rámutatott arra, hogy a bélflóra egyensúlya is szerepet játszhat az ALS kialakulásában. Állatkísérletekben, amelyek során az egerek mikrobiomját antibiotikumokkal felborították, gyorsabban romlott a rágcsálók idegrendszerének állapota. Amikor a hasznos baktériumokat visszatelepítették, a tünetek csillapodtak.