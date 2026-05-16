3 jel, hogy egy szeretted rabul ejtette az alkohol

Szisszen a sör, ömlik a pohárba a hűsítő alkohol, amit aztán újabb pohár szeszes italok követnek. Az alkoholfüggőség nem látványos testi és lelki összeomlással indul. Sokszor, aki ezzel a problémával küzd, eleinte rá sem eszmél, hogy óriási a baj. Corey Warren megjárta a poklot alkoholfüggőként, nemrég pedig józansági tanácsadóként felfedte, melyek azok a tipikus korai vészjelzések, amelyeket ha időben észreveszünk egy szerettünkön, akkor megmenthetjük őt. Alább megtudhatod, melyek ezek az intő jelek!

Melyek az alkoholfüggőség árulkodó jelei?

Corey szerint a mindennapos alkoholfogyasztás hatása, hogy az illető elveszíti az ivás során a kontrollt, és a személyisége is drasztikusan változni kezd. Ezt kevesen veszik komolyan, pedig a vészcsengő ekkor már javában szól: az illetőn a függőség jelei jelentkeztek.

A szakember rámutatott, hogy az első gyanús jel, ha az érintett különös szabályokat gyárt az ivás köré, olyasmiket mondva, mint: „ma csak sört iszom”, vagy „ígérem, megállok kettőnél”. Ezek valójában mind a belső harc jelei, amelyeket a függő mesterien próbál elrejteni. Ha valakinek fogadkozni kell, akkor esetében már az alkohol diktál.

A második vészjelzés, amikor a túlzott alkoholfogyasztás miatt kiszámíthatatlan személyiségváltozás történik. Ha egy szeretted pár pohár alkohol után feltűnően másképp viselkedik, az ok a gyanakvásra.

A kezdeti alkoholfüggők túlságosan érzelmesek, dühösek vagy hangosak, próbálnak a társaság középpontjai lenni

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Az alkoholfüggőség tünetei közé tartozik az is, amikor bármilyen összejövetel is van, a beteg képtelen alkohol nélkül szórakozni. Akár egy meccsről, akár vacsoráról van szó, csak akkor jó a buli, ha pia is kerül az asztalra. Corey szerint ez hatalmas vörös zászló, amely arról árulkodik, hogy az érintettnek segítségre van szüksége. Az egészségügyi szakértők rávilágítottak, hogyha valaki heti hat pohár alkoholnál többet iszik, akkor már problémával küzd. Az ivási szokások ilyen, vagy ennél is drasztikusabb mértékű változása tönkreteheti a függő életét, aminek megelőzéséhez szigorú életmódváltásra és szakszerű segítségre van szükség.