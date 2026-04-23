Csak egyet koccintsunk! – Terhesen a pohár fenekén

Nemrég egy családi összejövetelen történt. Álltam a konyhában, kezemben egy pohár limonádéval, iszonyatos, gyomorsavval vívott küzdelmeimet próbáltam leplezni, amikor valaki kedvesen – tényleg teljesen jó szándékkal – odasúgta: „Ugyan már, koccints velünk, egy korty bortól nem lesz semmi baj…” Mosolyogtam, kissé feszengve, mert hirtelen nem is tudtam, mit válaszoljak. Váratlanul ért a dolog, ezelőtt a családi ünnepség előtt az egész várandósságom úgy telt, hogy nem estem kísértésbe, nem volt „mire inni” – de ez most megállította a tűt a lemezen. Mert tényleg: egy korty? Egy pohár? Lehet ebből gond? Régen mintha más szabályok lettek volna. Vagy csak mi emlékszünk másképp? Anyaként ilyenkor nem csak magunkról döntünk.

A „mi időnkben” még belefért?

Sokunknak van olyan emléke, hogy a várandós nők néha ittak egy kis bort, sőt, sokak kifejezetten ajánlották is. A sörrel ugyanez volt a helyzet. Ott még az is elhangzott, hogy szoptatáskor milyen jó, meghozza a tejet alapon. De én az összes sztenderdre emlékszem: egy pohár vörösbor a vérképzésre, egy korty pezsgő ünnepekkor – ezek a mondatok ismerősen és nem ijesztően csengenek vissza a fülemben. Ma viszont egyre gyakrabban halljuk az ellenkezőjét: inkább ne, egyáltalán, semmit.

Gondolom, nem a nagy, hetvenes évekből ismert ránk szakadt szabadság miatt volt ez másképp régen, most azért sokkal szabadabban élünk, mint akkor, nehezen fogadjuk el, ha bárki – legyen az egy erős szabály – beleszól az életünkbe. Inkább arról lehet szó, hogy előrébb tartunk az alkohol hatásainak ismeretében, és egyre több dolog derül ki arról, hogyan is hat az alkohol a fejlődő babára.

Csak belenyalok

Az egyik legnehezebb része ennek az egész témának, hogy nincs egy megnyugtató szám vagy mértékegység. Nincs olyan, hogy ennyi biztosan nem árt. A jelenlegi tudás szerint az alkohol átjut a méhlepényen, és a baba szervezete még nem tudja úgy feldolgozni, mint egy felnőtté. Ráadásul már kis mennyiség is hatással lehet az idegrendszer fejlődésére – ezért javasolják sok helyen a teljes kerülést. Úgyhogy nem csodálom, hogy sok anya egyszerűen úgy dönt: inkább nem kockáztat, nulla, azaz nulla korty alkoholt iszik a babavárás alatt.